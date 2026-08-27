తెలంగాణలో ఉల్లి ధరలకు రెక్కలు.. కిలో ధర రూ.70 పలుకుతోంది..
ప్రతి భారతీయ వంటగదిలోనూ తప్పనిసరిగా ఉండే ఉల్లిపాయ ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. ప్రస్తుతం తెల్ల ఉల్లిపాయ ధర కిలోకు దాదాపు రూ. 100కు చేరగా, ఎర్ర ఉల్లిపాయ కిలో రూ. 60 నుండి రూ.70 వరకు అమ్ముడవుతోంది. సామాన్యులకు ఉల్లిపాయలను కొనడం భారంగా మారింది.
కేవలం రెండు నెలల క్రితం వరకు, వాహనాల ద్వారా విక్రయించేవారు 6 కిలోల ఎర్ర ఉల్లిపాయలను రూ.100కే అమ్మేవారు. కిలో రూ. 20గా ఉన్న ఎర్ర ఉల్లిపాయ ధర ఒక్కసారిగా పెరిగిపోవడంతో వినియోగదారులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ధరలను చూసి గృహిణులు, వ్యాపారులు, హోటల్ నిర్వాహకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేయడమే కాకుండా, ఇప్పటికే ఉల్లిపాయల వినియోగాన్ని తగ్గించారు. సాధారణంగా ఉల్లిపాయలు మహారాష్ట్ర నుండి దిగుమతి అవుతాయి.
అయితే, అక్కడ వర్షాభావం, పంట నష్టం కారణంగా దిగుమతులు తగ్గి, ధరల పెరుగుదలకు దారితీసింది. మరోవైపు, పండుగ సీజన్, వాతావరణ పరిస్థితులు, సరఫరా వ్యవస్థ, డిమాండ్ కారణంగా ఆగస్టు-సెప్టెంబర్ నుండి ఉల్లి ధరలలో సాధారణంగా కాలానుగుణ పెరుగుదల, హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.
ధరలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బఫర్ స్టాక్ (నిల్వ) నుండి ఉల్లిపాయలను క్రమ పద్ధతిలో విడుదల చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. సరఫరాను మెరుగుపరచడానికి రైలు ద్వారా భారీ మొత్తంలో రవాణా చేసే కాందా ఎక్స్ప్రెస్ వంటి కార్యక్రమాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.