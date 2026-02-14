ప్యూర్ ఈవీ పవర్స్ అప్: హైదరాబాద్లో నూతన షోరూమ్ ప్రారంభం
హైదరాబాద్: తెలంగాణలోని సాంకేతిక రంగంలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, భారతదేశపు ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ ప్యూర్ ఈవీ (PURE EV) నేడు హైదరాబాద్లో తన సరికొత్త హై-టెక్ షోరూమ్ను ఘనంగా ప్రారంభించింది. సాగర్ ఎక్స్ రోడ్డులో వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రం కేవలం విక్రయశాల మాత్రమే కాకుండా, దక్షిణ భారతదేశం అంతటా పర్యావరణహిత రవాణాను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే కంపెనీ లక్ష్యానికి ఒక ప్రధాన చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. నగరంలో పెరుగుతున్న పర్యావరణ స్పృహ, ప్రభుత్వ అనుకూల విధానాల నేపథ్యంలో ఈ షోరూమ్ ప్రారంభం కావడం విశేషం.
ఈ షోరూమ్ భవిష్యత్ నగర ప్రయాణాలకు ఒక వేదికగా నిలుస్తుంది. ఇక్కడ అత్యుత్తమ మైలేజీ, పనితీరుకు మారుపేరుగా నిలిచిన ePluto 7G Maxతో పాటు, శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ eTryst X వంటి వాహనాలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. కేవలం రవాణా మాత్రమే కాకుండా, గృహ- వ్యాపార అవసరాలకు ఉపయోగపడే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఉత్పత్తులు ప్యూర్ పవర్(PuREPower)ను కూడా కంపెనీ ఇక్కడ పరిచయం చేసింది. స్వచ్ఛమైన ఇంధన సాంకేతికత ద్వారా భారతీయ వినియోగదారుల జీవనశైలిని మరింత మెరుగుపరచడమే ప్యూర్ ఈవీ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
రాబోయే 30 నెలల్లో దేశవ్యాప్తంగా 250 కొత్త డీలర్షిప్లను ప్రారంభించి, మొత్తం నెట్వర్క్ను 320కి పైగా కేంద్రాలకు విస్తరించాలని ప్యూర్ ఈవీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. స్వదేశీ పరిశోధన మరియు తయారీపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, బి2బి రంగంలో కూడా లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణను కంపెనీ అందిపుచ్చుకుంటోంది. ఇంధన స్వయంసమృద్ధి దిశగా హైదరాబాద్ దూసుకుపోతున్న తరుణంలో, ఈ నూతన కేంద్రం కాలుష్య రహిత, సుస్థిరమైన భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.