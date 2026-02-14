శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (17:21 IST)

ప్యూర్ ఈవీ పవర్స్ అప్: హైదరాబాద్‌లో నూతన షోరూమ్ ప్రారంభం

హైదరాబాద్: తెలంగాణలోని సాంకేతిక రంగంలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, భారతదేశపు ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ ప్యూర్ ఈవీ (PURE EV) నేడు హైదరాబాద్‌లో తన సరికొత్త హై-టెక్ షోరూమ్‌ను ఘనంగా ప్రారంభించింది. సాగర్ ఎక్స్ రోడ్డులో వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రం కేవలం విక్రయశాల మాత్రమే కాకుండా, దక్షిణ భారతదేశం అంతటా పర్యావరణహిత రవాణాను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే కంపెనీ లక్ష్యానికి ఒక ప్రధాన చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. నగరంలో పెరుగుతున్న పర్యావరణ స్పృహ, ప్రభుత్వ అనుకూల విధానాల నేపథ్యంలో ఈ షోరూమ్ ప్రారంభం కావడం విశేషం.
 
ఈ షోరూమ్ భవిష్యత్ నగర ప్రయాణాలకు ఒక వేదికగా నిలుస్తుంది. ఇక్కడ అత్యుత్తమ మైలేజీ, పనితీరుకు మారుపేరుగా నిలిచిన ePluto 7G Maxతో పాటు, శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ eTryst X వంటి వాహనాలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. కేవలం రవాణా మాత్రమే కాకుండా, గృహ- వ్యాపార అవసరాలకు ఉపయోగపడే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఉత్పత్తులు ప్యూర్ పవర్(PuREPower)ను కూడా కంపెనీ ఇక్కడ పరిచయం చేసింది. స్వచ్ఛమైన ఇంధన సాంకేతికత ద్వారా భారతీయ వినియోగదారుల జీవనశైలిని మరింత మెరుగుపరచడమే ప్యూర్ ఈవీ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
 
రాబోయే 30 నెలల్లో దేశవ్యాప్తంగా 250 కొత్త డీలర్‌షిప్‌లను ప్రారంభించి, మొత్తం నెట్‌వర్క్‌ను 320కి పైగా కేంద్రాలకు విస్తరించాలని ప్యూర్ ఈవీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. స్వదేశీ పరిశోధన మరియు తయారీపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, బి2బి రంగంలో కూడా లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణను కంపెనీ అందిపుచ్చుకుంటోంది. ఇంధన స్వయంసమృద్ధి దిశగా హైదరాబాద్ దూసుకుపోతున్న తరుణంలో, ఈ నూతన కేంద్రం కాలుష్య రహిత, సుస్థిరమైన భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రి

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రికోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో లవ్లీ కపుల్స్ అంటే సూర్య-జ్యోతిక, అజిత్-షాలిని టక్కున గుర్తుకు వస్తారు. హీరో సూర్య వివాహం విషయం గురించి, అతడి ప్రేమ గురించి తండ్రి శివకుమార్ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నా కుమారుడు సూర్య, నటి జ్యోతికను ప్రేమిస్తున్నానని నాతో చెప్పినప్పుడు వద్దు అన్నాను. ఐతే సూర్య మాత్రం తను జ్యోతికను తప్ప మరే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోలేను అని చెప్పాడు. ఒకవేళ జ్యోతికను వివాహం చేసుకోలేకపోయినట్లయితే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుండిపోతాను అని మొండికేశాడు. దాంతో నా కెరీర్లో నేను నటించిన 150 ప్రేమకథలు నాకు గుర్తుకు వచ్చాయి.

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదల

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదలశతక్: సంఘ్ కే 100 వర్ష్ చిత్ర నిర్మాతలు ఈ సినిమా యొక్క మోస్ట్ అవేటెడ్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అజయ్ దేవగణ్ తన గంభీరమైన స్వరంతో ఈ ట్రైలర్‌కు వ్యాఖ్యానం అందించారు. ఆయన ఐకానిక్ వాయిస్ ఈ మొదటి గ్లింప్స్‌కు మరింత లోతును, భారీతనాన్ని మరియు భావోద్వేగాన్ని జోడించింది. త్యాగం, పట్టుదల, దేశమే ప్రథమం అనే విలువల నేపథ్యంలో సాగే ఈ ట్రైలర్, ఆర్.ఎస్.ఎస్ యొక్క వందేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. గురూజీ ఎం.ఎస్.

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్రోషన్ మేకా, ప్రీతి ముకుందన్ జంటగా నటిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా టైటిల్, గ్లింప్స్ విడుదలయింది. దర్శకుడు డా. శైలేష్ కొలను, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నాగవంశీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి ‘ఏమో ఏమో ఇది’ అనే అందమైన టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా టైటిల్ తో పాటు గ్లింప్స్ ను ఆవిష్కరించారు.

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూ

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూసిటీలో నివశించే శివ (సంతోష్ శోభన్) కు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే ఇష్టం. చదువు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం దొరక్కపోవడంతో చెన్నై వెళతాడు. బైక్ నడుపుతూ గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు మిత్ర (మానస వారణాసి)కి ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తాం అనడంతో అది తప్పించుకోవడానికి జాబ్ పేరుతో చెన్నైకి వస్తుంది. ఓసారి ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దానితో మిత్రం హాస్టల్ ఖాళీ చేయాల్సి రావడంతో శివ బైక్ మీద తిరుగుతూ తిరిగినా ఎక్కడా రూమ్ దొరకదు. దానితో తన రూమ్ ను షేర్ చేసుకుని లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ దాకా వెళతారు. ఇద్దరూ తమకు తగిన జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వుంటారు. ఓ దశలో మిత్ర ఖాలీగా వుండడంతో శివకు నచ్చదు. దానితో గొడవలు, విడిపోవడాలు జరుగుతాయి. ఇలా వుండగా, వీళ్ళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఇద్దరూ పెండ్లి చేసుకున్నారా? లేదా? అనేది మిగిలిన కథ.

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్తనకూ తన కుటుంబానికి, చరణ్ కుటుంబానికి దైవ క్రిప వుంటుందనీ, ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ అలా వుండాలని అర్థం వచ్చేలా సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోస్ట్ పెట్టారు. తన మనవడు, మనవరాలుకు పేర్లు పెట్టిన తర్వాత అభిమానులు, శ్రేయోభిళాషుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో మనసు ఉప్పెంగిపోతుందని మనసులోని మాట వెల్లడించారు.

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం గురించి తెలుసుకుందాం. వాలెంటైన్స్ డే అంటేనే రోజా పువ్వే గుర్తుకువస్తుంది. ఎరుపు రంగు గులాబీలు ప్రేమికులకు విలువైన కానుకగా మారిపోయింది. ప్రేమికుల దినోత్సవంతో దాని అనుబంధం చాలా కాలంగా ఉంది. గులాబీ, ప్రేమికుల దినోత్సవం శాశ్వత కలయిక. వాలెంటైన్స్ డే మూలం ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగానే ఉంది. అనేక ఇతిహాసాలు నిజమైన మూలం అని చెబుతున్నాయి. అలాంటి ఒక కథ ఈ పండుగ మూలాన్ని పురాతన రోమ్‌లో గుర్తించింది. ముఖ్యంగా, లూపెర్కాలియా పండుగ. ఆ సమయంలో రోమన్ చర్చి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా జంటలను రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నందుకు ఒక పురాణగాథగా పరిగణించబడే సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం ఈ రోజును ఒక విందుగా జరుపుకున్నారు. ఆ రోజు త్వరలోనే ప్రేమికుల రోజుగా మారడం ప్రారంభమైంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.
