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  4. SBI Card and Google Pay Launch Co-Branded Google Pay Flex SBI Card
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (14:42 IST)

ఎస్‎బిఐ కార్డ్, గూగుల్ పే కలిసి కో-బ్రాండెడ్ గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్‎బిఐ కార్డ్ పరిచయం

Google Pay Flex SBI Card
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (14:44 IST)
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భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రత్యేక క్రెడిట్ కార్డ్ జారీ సంస్థ అయిన SBI కార్డ్, Google Payలో 'Flex' సేవలో భాగంగా "Google Pay-SBI కార్డ్"ను ప్రారంభించడానికి Googleతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. రోజువారీ చెల్లింపుల అనుభవాన్ని సరళతరం చేయడానికి, మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన ఈ 'Flex' కార్డ్ (Google Pay ద్వారా అందించబడుతుంది), రివార్డులు, వెసులుబాటు, భద్రతల కలయికతో కూడిన సౌకర్యవంతమైన సేవలను అందిస్తుంది. అద్భుతమైన, సులభమైన చెల్లింపు అనుభవాన్ని అందించేందుకు, ఈ భాగస్వామ్యం SBI కార్డ్ యొక్క విశ్వసనీయమైన క్రెడిట్ కార్డ్ నైపుణ్యాన్ని Google Pay యొక్క డిజిటల్ వ్యవస్థతో అనుసంధానిస్తుంది.
 
అన్ని విలువ కొనుగోళ్ళపై స్టార్స్ సంపాదించుకొనుటకు అవకాశం ఇస్తూ, చెల్లింపు సమయములో తక్షణ రిడెంప్షన్ తో గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్‎బిఐ కార్డ్ రోజువారి ఖర్చులను బహుమతులు అందుకునే అనుభవాలుగా మారుస్తుంది. ఖర్చులపై వినియోగదారులకు తక్షణ విలువను ఇస్తుంది. వినియోగదారులు రోజువారి చేసే ఖర్చులపై వార్షికంగా 18,000 స్టార్స్‌ను రివార్డ్ పాయింట్స్‌గా సంపాదించుకోవచ్చు అలాగే ఖర్చు చేసిన ప్రతి సంచిత రూ. 500కు 8 స్టార్స్ వరకు సంపాదించుకోవచ్చు. ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులు ఆన్లైన్, ఇన్-స్టోర్ అవుట్‎లెట్స్‌లో కిరాణా సరుకులు, బిల్ చెల్లింపులు, ప్రయాణ బుకింగ్స్, యుటిలిటి చెల్లింపులు, షాపింగ్, మరెన్నో విభాగాల సహా అనేక విభాగాలలో రివార్డ్ పాయింట్స్ సంపాదించుకొనుటకు అవకాశం ఇస్తుంది. ఆర్ధిక వెసులుబాటు అందించుటకు, వినియోగదారులకు వారి తాజాగా ఉన్న బకాయి బిల్లును సౌకర్యవంతమైన ఈఎంఐలలోకి మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. 
 
రోజువారి చెల్లింపు అనుభవాన్ని సులభతరం చేయటానికి రూపొందించబడిన ఈ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులకు ఒక ఏకీకృత డిజిటల్ ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. గూగుల్ పే యాప్‌లో కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకొనుటకు, చెల్లింపులు చేయుటకు, బహుమతులు సంపాదించుకొనుటకు మరియు వారి ఖాతాను నిర్వహించుకొనుటకు అవకాశం ఇస్తుంది. 
 
కాంటాక్ట్‌లెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ RuPay, VISA చెల్లింపు నెట్వర్స్ పై అందుబాటులో ఉంది. ఇది కార్డుదారులకు వారికి నచ్చిన చెల్లింపు నెట్వర్క్‌ను ఎంచుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. RuPay రకాన్ని UPI కు అనుసంధానించి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది UPI వర్తకులకు నిరంతరాయ లావాదేవీల సౌలభ్యం కలిగిస్తుంది. లక్షలాది వర్తక దుకాణాలలో టాప్-టు-పే సౌకర్యము కోసం రెండు రకాలను గూగుల్ పే పై టోకెనైజ్ చేయవచ్చు.
 
సలిల పాండే, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & చీఫ్ ఎక్సిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, ఇలా అన్నారు, ఎస్‎బిఐ కార్డు వద్ద మేము లావాదేవీలు సులభతరం, నిరంతరాయం, మరియు మా వినియోగదారులకు సంబంధించినవిగా చేసే ఉత్తమ-స్థాయి, ఉత్పత్తులను తయారుచేయడములో దృష్టి సారిస్తాము. గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్‎బిఐ కార్డును ప్రవేశపెట్టడం అనేది ఈ దిశలో ఒక ముఖ్యమైన చర్య. సౌకర్యము, అర్థవంతమైన బహుమతులు, అనుకూలత, భద్రతలను కలపడం ద్వారా ఈ ప్రత్యేకమైన కార్డు భారతదేశములో రోజువారి చెల్లింపు అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచిస్తుంది. భారతదేశపు డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుండగా, దీర్ఘ-కాలిక విలువను సృష్టించే ఇటువంటి వినూత్నమైన, వినియోగదారు-కేంద్రక ఉత్పత్తులను తయారుచేయటానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.
 
శరత్ బులుసు, సీనియర్ డైరెక్టర్, గూగుల్ పే, ఇలా అన్నారు, గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్‎బిఐ కార్డును సర్వవ్యాపకమైనదిగా, అందుబాటులో ఉండేదిగా చేయడానికి దీనితో భారతదేశానికి క్రెడిట్‌కు కొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి మేము సహాయపడుతున్నాము. RuPay, VISA చెల్లింపు నెట్వర్క్స్ రెండిటీ పైన అందుబాటులో ఉన్న ఈ డిజిటల్ క్రెడిట్ కార్డు లక్షలాదిమందికి వారి రోజువారి ఆర్ధిక వ్యవహారాలపై నియంత్రణను ఇవ్వటానికి తక్షణ అనువర్తనము, అనువైన తిరిగిచెల్లింపులు మరియు తక్షణ బహుమతులను అందిస్తూ ఆర్ధిక ప్రాప్యతను అందరికి అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
 
గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్‎బిఐ కార్డ్ ముఖ్యాంశాలు:
గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్‎బిఐ కార్డ్ వినియోగదారుల అనుభవాన్ని పెంచుటకు రూపొందించబడిన అనేక విలువ-ఆధారిత ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. కార్డుదారులు రూ. 1000 విలువైన స్వాగత బహుమతి అందుకుంటారు. ప్రస్తుత బిల్లింగ్ సైకిల్‌లో ఖర్చులు రూ. 15,000 చేరుకున్నప్పుడు ఖర్చు చేసిన ప్రతి రూ. 500 ఖర్చుకు 4 స్టార్స్ సంపాదించుకోవడం ద్వారా వినియోగదారులు తమ బహుమతులను వేగవంతం చేసుకోవచ్చు మరియు ప్రస్తుత బిల్లింగ్ సైకిల్ లో ఖర్చులు రూ. 30,000 చేరుకున్నప్పుడు ఖర్చు చేసిన ప్రతి రూ. 500 ఖర్చుకు 8 స్టార్స్  అందుకోవచ్చు. జాయినింగ్ మరియు కార్డు యొక్క వార్షిక రెనివల్ ఫీజు రూ. 499 ప్లస్ వర్తించే పన్నులు. కో-బ్రాండెడ్ కార్డు రూ. 1,00,000 వార్షిక ఖర్చుల పరిమితి సాధించినప్పుడు ఖర్చు-ఆధారిత రెనివల్ ఫీ రివర్సల్‌ను కూడా అందిస్తుంది.
 
స్వాగత ప్రయోజనము: 
మొదటి చెల్లింపు పై గూగుల్ పే ద్వారా రూ. 500 విలువైన స్వాగత బహుమతి క్రెడిట్ చేయబడుతుంది
జాయినింగ్ ఫీ చెల్లింపు పై గూగుల్ పే ఖాతాకు రూ. 500 విలువైన అదనపు స్టార్స్ క్రెడిట్ చేయబడతాయి
 
రివార్డ్ బహుమతులు: 
యాక్టివేషన్ ప్రయోజనము: మొదటి రెండు రివార్డ్ సైకిల్స్ లో, అర్హత కలిగిన లావాదేవీలపై సంచిత ఖర్చులో ప్రతి రూ. 500కు 2 స్టార్స్ సంపాదించుకోండి.
వేగవంతమైన కార్యక్రమము: అర్హత కలిగిన లావాదేవీలపై సంచిత ఖర్చులో ప్రతి రూ. 500కు 2 స్టార్స్ సంపాదించుకోండి, అయితే గత స్టేట్మెంట్ సైకిల్ లో రూ. 100 కనీస అర్హత కలిగిన మొత్తము ఖర్చు చేయబడి ఉండాలి.
బేస్ కార్యక్రమము: క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి అర్హత కలిగిన వర్గాలపై కార్డుదారులు చేసిన ప్రతి రూ. 500 ఖర్చుపై 1 స్టార్ సంపాదించుకుంటారు.
మైలురాయి ప్రయోజనాలు : 
 
ప్రస్తుత బిల్లింగ్ సైకిల్ లో రూ. 15,000 పైగా ఖర్చుల కొరకు ప్రతి సంచిత రూ. 500 ఖర్చుకు 4 స్టార్స్ అందుకోండి. 
ప్రస్తుత బిల్లింగ్ సైకిల్ లో రూ. 30,000 పైగా ఖర్చుల కొరకు ప్రతి సంచిత రూ. 500 ఖర్చుకు 8 స్టార్స్ అందుకోండి
ఖర్చు ఆధారిత రివర్సల్:
కార్డు యొక్క జాయినింగ్ మరియు వార్షిక రెనివల్ ఫీజు రూ. 499 ప్లస్ వర్తించే పన్నులు
గత సంవత్సరములో రూ. 1,00,000 ఖర్చులపై రెనివల్ ఫీజు రివర్సల్
 
రివార్డ్ పాయింట్స్ తో చెల్లించండి (స్టార్స్): 
గూగుల్ పే యాప్ పై గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్‎బిఐ కార్డ్ ఉపయోగించి UPI చెల్లింపులు చేసేటప్పుడు, వెంటనే క్రెడిట్ సంపాదించుకొనుటకు తక్షణమే స్టార్స్ ను లేదా గూగుల్ పే యాప్ పై ప్రత్యేక వోచర్స్ ను ఉపయోగించుకోండి.
1 స్టార్ = ₹1
ఈఎంఐ లో చెల్లించండి: 
ఇటీవలి బకాయి బిల్లును సులభమైన ఈఎంఐలలోకి మార్చుకోండి
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ఐవీఆర్
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