MSMEలకు కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత.. ఉత్పత్తి ఢమాల్

సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు (ఎంఎస్ఎంఈ) వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరాలో ఏర్పడిన కొరత ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. సరఫరా 40శాతం మేర తగ్గడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు రెండింటిలోనూ ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడం, అలాగే కార్మికుల తొలగింపు అనివార్యంగా మారడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో ఆహార శుద్ధి, ఔషధ, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, సిరామిక్స్ యూనిట్లు ఉండగా, తెలంగాణ ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో ఫ్యాబ్రికేషన్, ప్లాస్టిక్స్, ప్యాకేజింగ్, ఆటోమొబైల్, ఇంధన, రక్షణ, ఏరోస్పేస్, ఇతర రంగాలు ఉన్నాయి.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ ప్రభావంతో, చమురు విక్రయ సంస్థలు వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరాను తగ్గించాయి. దీనివల్ల అనేక పారిశ్రామిక యూనిట్ల కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.
ముడి పదార్థాలు, ఇతర విడిభాగాలను సరఫరా చేయడానికి అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న కొన్ని యూనిట్లు, ఉత్పత్తిపై పడిన తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం కారణంగా ఆ ఒప్పందాలను నెరవేర్చలేకపోతున్నాయి.
అంతేకాకుండా, ఉత్పత్తి వ్యయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోంది. గత రెండు వారాలుగా వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరాలో ఏర్పడిన అంతరాయం వల్ల తమ ఉత్పత్తిపై 40 శాతం ప్రభావం పడిందని ఎంఎస్ఎంఈలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇదే పరిస్థితి మరికొంత కాలం పాటు కొనసాగితే, తాము తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అవి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న సంక్షోభాన్ని అధిగమించడానికి ఒక పరిష్కారాన్ని రూపొందించే నిమిత్తం, ఆర్బీఐ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ, బ్యాంకర్లు, పరిశ్రమల శాఖ వంటి సంబంధిత భాగస్వాములందరితో కూడిన ఒక 'టాస్క్ ఫోర్స్'ను ఏర్పాటు చేయాలని వారు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరారు.
సంబంధిత పన్నులను తగ్గించాలని, విద్యుత్ ఛార్జీలను కుదించాలని, ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న యూనిట్లకు ప్రభుత్వాలు గతంలో ప్రకటించిన ప్రోత్సాహకాలను విడుదల చేయాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒకవేళ వీరికి తగిన మద్దతు లభించకపోతే, వారి రుణాలు బ్యాంకర్లకు నిరర్థక ఆస్తులుగా (ఎన్పీఏఎస్) మారే ప్రమాదం ఉందని వారు హెచ్చరించారు. తమ నష్టాలను అధిగమించేందుకు వీలుగా, తాము సరఫరా చేసే ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచాలని ఎంఎస్ఎంఈలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి.