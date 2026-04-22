బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (21:03 IST)

తెలంగాణ విద్యార్థుల కోసం టెక్-ఆధారిత అభ్యాసనపై UPES ప్రాధాన్యత

హైదరాబాద్: UPES డెహ్రాడూన్, భారతదేశంలో ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన మల్టీడిసిప్లినరీ, రీసెర్చ్ యూనివర్శిటీ. ఇది AI-First యూనివర్శిటీగా మార్పు చెందడం గురించి ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో వెల్లడించింది. యూనివర్శిటీ ఆఫ్ టుమారో అనే తన కల గురించి UPES వివరించింది. AI అనుసంధానం, లోతైన పరిశ్రమ సహకారం, పరిశోధనా శక్తి, ప్రతి విద్యార్థి యొక్క అభ్యాసనా ప్రయాణంలో కెరీర్ ఫలితాలపై ఇది రూపొందించబడింది. ఇంకా కృత్రిమ మేధస్సులో కలుగుతున్న పురోగతులు, మారుతున్న నియామకం ధోరణులు, సాంకేతిక నాయకత్వంవహించే విద్య కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఏవిధంగా ఇప్పుడు ఉన్నత విద్య నుండి విద్యార్థులు ఆశిస్తున్న అంశాలకు కొత్త రూపును ఇస్తున్నాయో UPES వివరించింది.
 
భారతదేశంలో ఉన్నత విద్యా రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మకమైన తొలిచర్యగా, UPES OpenAI సహకారంతో పూర్తి క్యాంపస్‌లో ChatGPT Eduను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఏకీకరణ 19100 మందికి పైగా విద్యార్థులు, 1500 మందికి పైగా బోధనా సిబ్బందికి ఉచితంగా, పరిమితులతో కూడిన AI టూల్స్‌ను   అందచేస్తుంది, ఇది అన్ని రంగాల్లో AI విజ్ఞానాన్ని ఒక ప్రాథమికమైన ఆధారంగా స్థాపిస్తుంది. బోధన, అభ్యాసన, పరిశోధన, విద్యార్థి అనుభవంలో ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడింది. విద్యార్థులు తమ డిగ్రీలో చేరిన మొదటి రోజు నుండే ప్రపంచ పరిశ్రమను కొత్త రకంగా  రూపొందిస్తున్న అదే AI వాతావరణంలోనే స్వతంత్రంగా పని చేయడం అని దీని అర్థం. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నత విద్య అందచేయబడే విధానంలో పరివర్తనాపరమైన మార్పును సూచిస్తోంది.
 
సిబ్బంది చేసే పనిలో గణనీయమైన మార్పులు వేగవంతమవుతున్న సమయంలోనే సాంకేతిక విద్యకు గల డిమాండ్ పెరుగుతున్నప్పుడే ఈ విద్యాపరమైన మార్పు కలిగింది. తెలంగాణలో TG EAPCET 2025లో, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటి-సంబంధిత కోర్సులు 91 శాతం సీట్లను కేటాయించాయి (59,819 సీట్లు), ఇది వివిధ రంగాల్లో అత్యధికంగా నమోదైంది. AI, IoT మరియ సైబర్ భద్రత వంటి రంగాల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తితో ప్రేరేపించబడింది. కేవలం 2025-2026లోనే, రాష్ట్రం AI- MLలో 12,000 కంటే ఎక్కువ సీట్లను, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్‌లలో 26,000 కంటే ఎక్కువ సీట్లను కేటాయించింది, ఇది భవిష్యత్తులో రాబోయే సాంకేతిక విద్య యొక్క డిమాండ్ స్థాయిని సూచిస్తోంది.
 
అయితే, నాణ్యమైన ఫలితాలు లేని డిమాండ్ సరిపోదు. ద ఇండియా స్కిల్స్ రిపోర్ట్ 2026 ప్రకారం జాతీయ ఉపాధి అర్హత కేవలం 56.35%, కాగా తమ కార్యాలయాల్లో AI-ప్రేరేపిత అంతరాయం గురించి 86% భారతదేశపు ప్రొఫెషనల్స్ నివేదించారు. విద్యార్థులు ఎంపిక చేస్తున్న విషయాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క అవసరాలు, గ్రాడ్యుయేట్లు ఎంతవరకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అనే విషయాల మధ్య వ్యత్యాసం పెరుగుతోందని ఈ ధోరణులు తెలియచేస్తున్నాయి- ఈ అంతరాన్ని AI-First, పరిశ్రమకు అనుగుణంగా ఉన్న విద్యా నమూనా ద్వారా పూరించడానికి UPES ప్రయత్నిస్తోంది.
 
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, వేగంగా పరిణామం చెందుతున్న ప్రపంచ శ్రామిక శక్తి(ఉద్యోగులు) యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా సాంకేతికత, పరిశ్రమల  సహకారం, వివిధ అంతర్ విభాగాల అధ్యయనం అనుసంధానం చేయడం ద్వారా విద్యా నమూనాను శక్తివంతం చేయడాన్ని UPES కొనసాగిస్తోంది.  తెలంగాణాలో కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్(CSE) కోసం ఉన్న ఈ అత్యధిక డిమాండ్ యూనివర్శిటీ యొక్క స్కూల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్‌డ్ ఇంజనీరింగ్, స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్‌తో అనుసంధానం చెందింది, ఇది ఇప్పుడు AI, డేటా సైన్స్, సైబర్ భద్రత, క్లౌడ్, ఫుల్ స్టాక్, IoT మరియు గ్రాఫిక్స్, గేమింగ్ ప్రత్యేకతలతో 30కి పైగా AI- ఏకీకరణ ప్రోగ్రామ్స్‌ను అందిస్తోంది. ఈ విద్యాపరమైన కఠిన ప్రమాణాలకు ఉన్నతమైన ఫలితాలు కలిగిన  పరిశోధన వ్యవస్థ మద్దతు ఇస్తోంది. దీనిలో భాగంగా స్టాన్ ఫర్డ్ యూనివర్శిటీ వారి ప్రతిష్టాత్మకమైన జాబితా ప్రకారం 50 మందికి పైగా UPES అధ్యాపకులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 2% అగ్ర పరిశోధకుల్లో భాగంగా గుర్తించబడ్డారు.
 
డాక్టర్. జయశంకర్ వరియార్, ప్రో వైస్-ఛాన్స్ లర్, UPES, ఇలా అన్నారు, విద్యా భవిష్యత్తుకు కేవలం నవీకరించబడిన పాఠ్యాంశం మాత్రమే కాకుండా,  సాంకేతికత, పరిశ్రమలు, సమస్యల పరిష్కారంతో విద్యార్థులు నిమగ్నమయ్యే విధానంలోనే ఒక ప్రాథమికమైన మార్పు అవసరం. ప్రతి విద్యార్థి  ప్రయాణంలో AI అంతర్భాగంగా కలిసి ఉండే ఒక సంస్థను మేము ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా రూపొందిస్తున్నాము. పరిశ్రమతో మాకు ఉన్న శక్తివంతమైన భాగస్వామ్యాలతో కలిసి, వేగంగా మారుతున్న వృత్తిపరమైన ప్రపంచంలో విజయవంతం చెందడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు, అనుకూలత మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో విద్యార్థులు పట్టభద్రులు అవడానికి మా AI-ఫస్ట్ విధానం రూపొందించబడింది.
 
శ్రీ. రాజీవ్ నంద్వాని, సీనియర్ డైరెక్టర్, స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, UPES, ఇలా అన్నారు, నేటి విద్యార్థులు తమ ఉన్నత విద్యా ఎంపికల యొక్క  స్పష్టమైన ఫలితాలపై మరింత ఎక్కువగా ఇప్పుడు దృష్టి సారిస్తున్నారు. శక్తివంతమైన విద్యా పరిజ్ఞానాన్ని, వాస్తవ ప్రపంచ సంబంధాన్ని సజావుగా చేసే ప్రోగ్రాంస్ పట్ల ప్రధానంగా AI,డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికత  ప్రేరేపిత వ్యాపార రంగాలు వంటి వాటిలో విద్యార్థులు  ఆకర్షితులవుతున్నారు. UPESలో, మేము అర్థవంతమైన కెరీర్ మార్గాలను రూపొందించేందుకు సన్నిహితమైన పరిశ్రమ భాగస్వామ్యం, అత్యాధునిక సాంకేతికలు, వివిధ రంగాల సమగ్రమైన అభ్యాససను ఒక చోట చేర్చే భవిష్యత్తుకు సిద్ధమైన వ్యవస్థను రూపొందించాము. హైదరాబాద్ వంటి కీలకమైన ప్రాంతాల్లో ఈ కలకు శక్తివంతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. నమోదవుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడం, UPESలో చేరడానికి నిపుణులైన బోధనా సిబ్బంది ఆసక్తి చూపించడం ఇందుకు రుజువుగా నిలిచాయి. ఈ విశ్వాసానికి తగిన ఫలితాలను నిరంతరం అందించడానికి మేము నిబద్ధతను కలిగి ఉంటాము.

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జా

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జాసాహు గారపాటి తన 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై, విపిన్ దాస్, హారిస్ దేశం, P.B. అనిష్, ఆదర్శ్ నారాయణ్, ఐకాన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రం మలయాళంలో ఇప్పటికే 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ‘వాలా 2’ తెలుగులో నెల 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సూపర్ హీరో తేజసజ్జా, డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని ముఖ్య అతిధులుగా హాజరైన ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే గా బాలీవుడ్ సినిమాలో పోటీపడి నటిస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్ రొమాంటిక్ కామెడీలో హాటెస్ట్ లుక్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. మే 22, 2026న విడుదల కానున్న డేవిడ్ ధావన్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై'లో, వరుణ్ ధావన్‌తో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ మరియు పూజా హెగ్డే గ్లామరస్ డ్యాన్స్ నంబర్లలో నటిస్తున్నారు.

Salman khan: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార యాక్షన్ సినిమా ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభం

Salman khan: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార యాక్షన్ సినిమా ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభంవంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న పేరు పెట్టని యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ #SVC63 చిత్రీకరణ ముంబైలో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రంతో సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార తొలిసారిగా తెరపై జతకడుతున్నారు. ఈద్ 2027 విడుదలకు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ హై-ఆక్టేన్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా దీనిని ప్రచారం చేస్తున్నారు.

గెలిస్తే రాజభోగం ఓడిపోతే వీరస్వర్గం అదే నచ్చింది : రఘు కుంచె

గెలిస్తే రాజభోగం ఓడిపోతే వీరస్వర్గం అదే నచ్చింది : రఘు కుంచెరఘుకుంచే టైటిల్‌ పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం ‘గేదెలరాజు’. కాకినాడ తాలుకా సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఘనంగా నిర్వహించారు.

Nani: పారడైజ్ కే అడ్రెస్ అయితా అంటూ జడలతో హడలెత్తిస్తున్న నాని

Nani: పారడైజ్ కే అడ్రెస్ అయితా అంటూ జడలతో హడలెత్తిస్తున్న నానినేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న ది పారడైజ్ నుంచి ఆయారే.. జడలలులో హడలురో ..అంటూ తన గ్యాంగ్ తో రూపొందిన సాంగ్ ను విడుదల చేశారు. వందాలాది మంది చిత్రమైన గెటప్ లో పక్కా మాస్ సాంగ్ గా వుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 21, 2026 విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అభిమానుల నుండి క్రికెటర్ల వరకు, ప్రతి ఒక్కరూ ఆయా షేర్ ను గ్రౌండ్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో పాడుతున్న వీడియో క్లింప్ ను కూడా ఇందులో చూపించారు.

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతి

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతిఒక పండుగ కోసం తన నెలసరిని ఆలస్యం చేయడానికి మాత్రలు తీసుకున్న తర్వాత, 18 ఏళ్ల యువతి మరణించినట్లు వచ్చిన ఒక ఇటీవలి నివేదిక తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ కేసు వైద్యపరమైన ఎంపికలు, సాంస్కృతిక అంచనాల మధ్య ఉన్న సంక్లిష్టమైన సంబంధాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. లోతుగా పాతుకుపోయిన ఆచారాలు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇది చూపిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఒక మహిళ తన తల్లి అనుభవాన్ని పంచుకుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవే

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.
