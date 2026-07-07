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World Bank: ప్రపంచ బ్యాంక్ మిడిల్ క్లాస్ రిపోర్టు.. తెలంగాణకు మూడో స్థానం
భారతదేశంలో ఆకట్టుకునే స్థాయి తలసరి ఆదాయం కలిగిన కొద్ది రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒకటి అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆర్థిక నగరమైన హైదరాబాద్, సమృద్ధిగా ఉన్న వ్యవసాయ వనరులు ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిని మెరుగైన స్థాయిలో నిలిపాయి. భారతదేశంలోని ఎగువ మధ్యతరగతి వర్గం ఆర్జించే ఆదాయానికి సంబంధించి ప్రపంచ బ్యాంక్ తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదిక ఈ వాస్తవాన్ని మరోసారి ధృవీకరించింది.
World Bank
దేశంలో మెరుగైన పనితీరు కనబరుస్తున్న రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒకటి. ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలవడం దీనికి స్పష్టమైన నిదర్శనం. ప్రపంచ బ్యాంక్ తాజా నివేదిక ప్రకారం, తెలంగాణలో తలసరి వార్షిక ఆదాయం $5,407గా ఉంది.
ఇది ఎగువ మధ్యతరగతి హోదా కోసం ప్రపంచ బ్యాంక్ నిర్దేశించిన $4,636 ప్రమాణం కంటే ఎక్కువ. ఈ జాబితాలో ఉన్న ఇతర భారతీయ రాష్ట్రాలలో ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు మరియు గుజరాత్ ఉన్నాయి. పేర్కొన్నట్లుగా, కర్ణాటక కంటే స్వల్ప తేడాతో వెనుకబడి ఉండటంతో తెలంగాణ ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలిచింది.
ఢిల్లీ – $6,217,
కర్ణాటక – $5,579,
తెలంగాణ – $5,407,
తమిళనాడు – $5,329,
గుజరాత్ – $4,734.
పొరుగున ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా ఈ జాబితాలో చేరలేదు. కానీ స్థానిక ప్రమాణాల ప్రకారం చూస్తే, తలసరి ఆదాయం విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా దేశంలో మంచి పనితీరు కనబరుస్తున్న రాష్ట్రాలలో ఒకటిగానే ఉంది.
మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్
Ntr: ఎన్టీఆర్కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో విబేదం ఏమిటి ?
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.