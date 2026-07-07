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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (15:24 IST)

World Bank: ప్రపంచ బ్యాంక్ మిడిల్ క్లాస్ రిపోర్టు.. తెలంగాణకు మూడో స్థానం

World Bank
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (15:17 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (15:24 IST)
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World Bank
భారతదేశంలో ఆకట్టుకునే స్థాయి తలసరి ఆదాయం కలిగిన కొద్ది రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒకటి అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆర్థిక నగరమైన హైదరాబాద్, సమృద్ధిగా ఉన్న వ్యవసాయ వనరులు ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిని మెరుగైన స్థాయిలో నిలిపాయి. భారతదేశంలోని ఎగువ మధ్యతరగతి వర్గం ఆర్జించే ఆదాయానికి సంబంధించి ప్రపంచ బ్యాంక్ తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదిక ఈ వాస్తవాన్ని మరోసారి ధృవీకరించింది. 
 
దేశంలో మెరుగైన పనితీరు కనబరుస్తున్న రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒకటి. ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలవడం దీనికి స్పష్టమైన నిదర్శనం. ప్రపంచ బ్యాంక్ తాజా నివేదిక ప్రకారం, తెలంగాణలో తలసరి వార్షిక ఆదాయం $5,407గా ఉంది. 
 
ఇది ఎగువ మధ్యతరగతి హోదా కోసం ప్రపంచ బ్యాంక్ నిర్దేశించిన $4,636 ప్రమాణం కంటే ఎక్కువ. ఈ జాబితాలో ఉన్న ఇతర భారతీయ రాష్ట్రాలలో ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు మరియు గుజరాత్ ఉన్నాయి. పేర్కొన్నట్లుగా, కర్ణాటక కంటే స్వల్ప తేడాతో వెనుకబడి ఉండటంతో తెలంగాణ ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలిచింది. 
 
ఢిల్లీ – $6,217, 
కర్ణాటక – $5,579, 
తెలంగాణ – $5,407, 
తమిళనాడు – $5,329, 
గుజరాత్ – $4,734. 
 
పొరుగున ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా ఈ జాబితాలో చేరలేదు. కానీ స్థానిక ప్రమాణాల ప్రకారం చూస్తే, తలసరి ఆదాయం విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా దేశంలో మంచి పనితీరు కనబరుస్తున్న రాష్ట్రాలలో ఒకటిగానే ఉంది.
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సెల్వి

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