  1. వార్తలు
  2. కెరీర్
  3. కెరీర్ వార్తలు
  4. Applications Open for 73 Anganwadi Teacher, Helper Posts In Gadwal
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (16:08 IST)

గద్వాల జిల్లాలో 73 అంగన్‌వాడీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్

Anganwadi Teacher
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (15:59 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (16:08 IST)
google-news
Anganwadi Teacher
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని మూడు ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో 73 అంగన్‌వాడీ పోస్టుల భర్తీకి జిల్లా కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. మహిళాభివృద్ధి-శిశు సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోకి వచ్చే ఈ ఖాళీలలో... గద్వాల, మల్దకల్, మానోపాడు ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో 64 అంగన్‌వాడీ టీచర్ పోస్టులు, 9 హెల్పర్ (ఆయా) పోస్టులు ఉన్నాయి. 
 
అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థులు జూలై 8వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు ఆన్‌లైన్ విధానంలో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పత్రాల పరిశీలన 2026 జూలై 8 నుండి 2026 జూలై 17 వరకు జరుగుతుంది. 
 
వయోపరిమితి: 01.07.2026 నాటికి 18 నుండి 35 ఏళ్లు. 
అర్హత: అంగన్‌వాడీ టీచర్ (AWT) పోస్టుకు ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత
హెల్పర్ (AWH) పోస్టుకు 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత. 
దరఖాస్తు రుసుము ఏమీ లేదు. సంబంధిత ప్రాంతాలకు (హ్యాబిటేషన్లకు) చెందిన అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు. పూర్తి వివరాలు అధికారిక వెబ్‌సైట్ wdcw.tg.nic.inలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
About Writer
సెల్వి

Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జున

Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జునఅక్కినేని నాగార్జున నేడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని సెట్లో లెనిన్ టీమ్ తో మాటామంతీ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. అఖిల్ నటించిన లెనిన్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి టీమ్ తో సందడి చేశారు. లెనిన్ ట్రైలర్ వైజాగ్ వేదికగా విడుదలకాబోతోంది. జులై 10న సినిమా విడుదలకాబోతోంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడింది. గత వారం విడుదలచేయాల్సింది సమంత సినిమా కోసం వాయిదా వేసినట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

Samudra: ఏపీ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించలేదు - ఎఫ్.డి.సి డైరెక్టర్ సముద్ర

Samudra: ఏపీ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించలేదు - ఎఫ్.డి.సి డైరెక్టర్ సముద్రఆంధ్రప్రదేశ్ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీ యూనియన్లు చేసే వసూళ్ళ కార్యకలాపాలతో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని దర్శకుడు సముద్ర స్పష్టం చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వం హౌసింగ్ సొసైటీకి ఎలాంటి స్థలాన్ని కేటాయించలేదని ఆయన తెలిపారు.

Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారు

Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారుఅనేక మంది అభిమానులు, 'ఆల్కహాల్' చిత్ర బృందం, సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారు తెలుగు నటుడు అల్లరి నరేష్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హాస్యరంగంలో మరియు శక్తివంతమైన నటనలో ఒక వినోదకారుడిగా అతని బహుముఖ ప్రజ్ఞను ఈ పోస్టులు హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అతని రాబోయే చిత్రం 'ఆల్కహాల్' విజయవంతం కావాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్

Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.

అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?

అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్‌గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.