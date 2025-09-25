గురువారం, 25 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 25 సెప్టెంబరు 2025 (16:52 IST)

మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానం

liqour
తెలంగాణలోని 2,620 మద్యం దుకాణాలకు శుక్రవారం నుండి అక్టోబర్ 18 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించబడతాయి. అక్టోబర్ 23న లాటరీ ద్వారా కేటాయింపులు జరుగుతాయి. ఎక్సైజ్ శాఖ డిసెంబర్ 1, 2025 నుండి నవంబర్ 30, 2027 వరకు రెండేళ్ల పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే కొత్త లైసెన్స్‌లను జారీ చేస్తుంది. 
 
కొత్త దుకాణాలకు దరఖాస్తు రుసుము రూ.3 లక్షలుగా నిర్ణయించబడింది. ఎక్సైజ్ చట్టం, 1968 కింద దోషులుగా తేలిన వ్యక్తులు లేదా ప్రభుత్వానికి బకాయిలు పెండింగ్‌లో ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అనర్హులు. 
 
ఈ కేటాయింపులో గౌడ్ కమ్యూనిటీకి 15%, షెడ్యూల్డ్ కులాలకు 10% షెడ్యూల్డ్ తెగలకు 5% రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. రిజర్వేషన్ కోరుకునే దరఖాస్తుదారులు కుల ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించాలి.

సుధీర్ బాబు జటాధర నుంచి ఫస్ట్ ట్రాక్ సోల్ అఫ్ జటాధర రిలీజ్

సుధీర్ బాబు జటాధర నుంచి ఫస్ట్ ట్రాక్ సోల్ అఫ్ జటాధర రిలీజ్సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

Shraddha Srinath: గేమింగ్ డెవలపర్‌గా నటించడం ఛాలెంజ్ గా వుంది: శ్రద్ధా శ్రీనాథ్

Shraddha Srinath: గేమింగ్ డెవలపర్‌గా నటించడం ఛాలెంజ్ గా వుంది: శ్రద్ధా శ్రీనాథ్నిజానికి ఫన్ కోసం ఆటలు ఆడాలి కానీ అదే ఆట ఆడుతుంటే నిజజీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు సరికొత్త తమిళ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే కూడా అలాంటి ఫీలింగే కలుగుతుంది. వర్చువల్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు నిజజీవితంలో దానివల్ల సంఘటన చోటు చేసుకున్నట్టుగా ఈ థ్రిల్లర్ ట్రైలర్ కనిపిస్తోంది. అక్టోబర్ రెండో తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఎన్నో సీక్రెట్స్ మరెన్నో మాస్కులు ఆవిష్కృతం కాబోతున్నట్టు కనిపిస్తోంది.

OG sucess: త్రివిక్రమ్ వల్లే ఓజీ చేశాం, సక్సెస్ తో మాటలు రావడంలేదు : డివివి దానయ్య

OG sucess: త్రివిక్రమ్ వల్లే ఓజీ చేశాం, సక్సెస్ తో మాటలు రావడంలేదు : డివివి దానయ్యపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఓజాస్ గంభీరగా గర్జించిన చిత్రం ఓజీ. సుజీత్ దర్శకత్వంలో డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచి భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 24 రాత్రి నుంచి ప్రత్యేక షోలతో ఓజీ చిత్రం థియేటర్లలో అడుగుపెట్టింది. మొదటి షో నుంచే ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ను మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా దర్శకుడు సుజీత్ చూపించిన తీరుకి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.

ట్రాన్: అరేస్‌లో నా హీరో జెఫ్ బ్రిడ్జెస్: ఒక లెజెండ్, ది బెస్ట్ అంటున్న జారెడ్ లెటో

ట్రాన్: అరేస్‌లో నా హీరో జెఫ్ బ్రిడ్జెస్: ఒక లెజెండ్, ది బెస్ట్ అంటున్న జారెడ్ లెటోజారెడ్ లెటో ట్రాన్: అరెస్‌తో గ్రిడ్‌లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. కానీ అతనికి ఈ ప్రయాణంలో అత్యంత మరపురాని భాగాల్లో ఒకటి ఫ్రాంచైజీ ఒరిజినల్ స్టార్ జెఫ్ బ్రిడ్జెస్‌తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం. సెట్‌లో వారు కలిసి గడిపిన సమయం గురించి మాట్లాడుతూ... 1982లో వచ్చిన కల్ట్ క్లాసిక్‌లో కెవిన్ ఫ్లిన్‌ను మొదటిసారి జీవం పోసిన ఆస్కార్ విజేత నటుడిపై జారెడ్ తన ప్రశంసలను ఆపుకోలేకపోయాడు.

NTR: దుష్ట పాత్రలు సాత్విక పాత్రల ధూళిపాళ కు అదృష్టం జి.వరలక్ష్మి

NTR: దుష్ట పాత్రలు సాత్విక పాత్రల ధూళిపాళ కు అదృష్టం జి.వరలక్ష్మిధూళిపాళ అంటే మనకు గుర్తొచ్చే పాత్ర శకుని పాత్ర. అంతకు ముందు సి.ఎస్.ఆర్ & లింగమూర్తి గార్లు అసమానంగా పోషించిన శకుని పాత్ర కు ధూళిపాళ మరిపించేవారు. అలాంటి ఆయన పూర్తిపేరు ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి. సెప్టెంబర్ 24న ఆయన జయంతి. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్. కె.వి.ఎస్. ప్రసాద్ రాసిన వ్యాసం గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.
