మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానం
తెలంగాణలోని 2,620 మద్యం దుకాణాలకు శుక్రవారం నుండి అక్టోబర్ 18 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించబడతాయి. అక్టోబర్ 23న లాటరీ ద్వారా కేటాయింపులు జరుగుతాయి. ఎక్సైజ్ శాఖ డిసెంబర్ 1, 2025 నుండి నవంబర్ 30, 2027 వరకు రెండేళ్ల పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే కొత్త లైసెన్స్లను జారీ చేస్తుంది.
కొత్త దుకాణాలకు దరఖాస్తు రుసుము రూ.3 లక్షలుగా నిర్ణయించబడింది. ఎక్సైజ్ చట్టం, 1968 కింద దోషులుగా తేలిన వ్యక్తులు లేదా ప్రభుత్వానికి బకాయిలు పెండింగ్లో ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అనర్హులు.
ఈ కేటాయింపులో గౌడ్ కమ్యూనిటీకి 15%, షెడ్యూల్డ్ కులాలకు 10% షెడ్యూల్డ్ తెగలకు 5% రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. రిజర్వేషన్ కోరుకునే దరఖాస్తుదారులు కుల ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించాలి.