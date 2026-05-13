Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (23:11 IST)

దేశవ్యాప్తంగా దేశీయ విద్యా రుణాలను విస్తరిస్తోన్న ఆక్సిలో

విద్యపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించిన భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఎన్.బి.ఎఫ్.సి అయిన ఆక్సిలో ఫిన్‌సర్వ్, భారతదేశవ్యాప్తంగా నమోదిత పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలకు నేరుగా ఫీజులను చెల్లించేలా తమ దేశీయ విద్యా రుణ వ్యాపారం ఇండియాఎడ్‌ను విస్తరించింది. ఈ కార్యక్రమం ఇంజనీరింగ్, వైద్య, మేనేజ్‌మెంట్ విభాగాలతో సహా కె-12, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులను కవర్ చేస్తుంది. అన్ని రుణ దరఖాస్తులు డిజిటల్‌గా ప్రాసెస్ చేయబడతాయని, ఆమోదించబడిన రుణాలు 48 గంటల్లోపు నేరుగా సంస్థ ఖాతాలోకి జమ చేయబడతాయని కంపెనీ వెల్లడించింది.
 
పరిశోధనలు వెల్లడించే దాని ప్రకారం, భారతదేశంలో విద్యా ఖర్చులు ఏటా సుమారు 10-12% చొప్పున పెరుగుతున్నాయి, సాధారణ వినియోగదారుల ధరల ద్రవ్యోల్బణాన్ని గణనీయంగా ఇది అధిగమిస్తోంది. కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. సంస్థలకు, ఈ పరిస్థితులలో కార్యకలాపాలను కొనసాగించడానికి, జీతాలు చెల్లించడానికి, ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధికి నిధులు సమకూర్చడానికి సకాలంలో ఫీజు వసూలు చేయడం చాలా కష్టంగా మారుస్తోంది.
 
ఆక్సిలో ఇండియాఎడ్ సీబీఓ ఆనంద్ సుబ్రమణియం మాట్లాడుతూ, పాఠశాలలు, కళాశాలలు తమ ప్రాథమిక ఆదాయ వనరుగా ఫీజుల ఆదాయంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఫీజుల వసూళ్లలో జాప్యం జీతాల చెల్లింపును తీవ్ర ప్రభావితం చేస్తుంది, మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులను వాయిదా వేస్తుంది మరియు విద్యా ప్రణాళికలకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది అని తెలిపారు.
 
ముఖ్యాంశాలు:
విద్యపై కుటుంబాలు చేసే ఖర్చు ఆర్థిక సంవత్సరం 2012లో రూ. 1.8 లక్షల కోట్ల నుండి ఆర్థిక సంవత్సరం 2024 నాటికి రూ. 8.43 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. ఇది గత పన్నెండేళ్లలో 4.6 రెట్ల పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
 
చేరిన ప్రతి ఎనిమిది మంది విద్యార్థులలో ఒకరు కోర్సు పూర్తి చేయకముందే మధ్యలో మానేస్తున్నారు. మధ్యలో మానేస్తున్న వారిలో 62 శాతానికి పైగా విద్యార్థులు పాఠశాల స్థాయిలోనే ఉన్నారు.
 
ఎన్ఎస్ఓ యొక్క 75వ వ విడత సర్వే ప్రకారం, చదువు మానేసిన వారిలో 24.3 శాతం మంది పురుషులు, 17.7 శాతం మంది మహిళలు ఆర్థిక ఇబ్బందులను కారణంగా పేర్కొన్నారు. స్థూల నమోదు నిష్పత్తి (గ్రాస్ ఎన్‌రోల్‌మెంట్ రేషియో) సెకండరీ స్థాయిలో 77.4%, హయ్యర్ సెకండరీ స్థాయిలో 56.2%గా ఉంది.
 
ఆక్సిలో యొక్క ఇండియాఎడ్ మోడల్ కుటుంబాలు, సంస్థల కోసం ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. కుటుంబాలు ఇప్పుడు ఏకమొత్తం ఫీజు బాధ్యతలను, తమకు నచ్చిన కాలవ్యవధి ప్రకారం క్రమబద్ధమైన నెలవారీ చెల్లింపులుగా మార్చుకోవచ్చు. అదేవిధంగా, నమోదైన సంస్థలు ఫీజు చెల్లింపులను నేరుగా వారి ఖాతాలలోకి పొందుతాయి.
 
ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు, 48 గంటల్లో నిధుల విడుదల, నేరుగా విద్యా సంస్థలకే చెల్లింపులు చేయటం వంటి అంశాలు ఇరుపక్షాలకూ ఉన్న అడ్డంకులను తొలగిస్తాయి. దీనివల్ల పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలకు ఫీజుల వసూలు విషయంలో ఒక స్పష్టత లభిస్తుంది; అదే సమయంలో కుటుంబాలకు తమ పిల్లల విద్య కోసం పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక క్రమబద్ధమైన, గౌరవప్రదమైన మార్గం అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది అధికారికంగా నమోదు చేయబడిన, కానీ చాలావరకు పట్టించుకోని ఒక లోపాన్ని పూరించే ఒక ఆర్థిక పరిష్కారం అని శ్రీ సుబ్రమణియం పేర్కొన్నారు.
 
ఈ ప్రోగామ్, మెట్రో, టైర్-1 మరియు టైర్-2 నగరాల్లోని అన్ని విద్యా సంస్థలకు అందుబాటులో ఉంది. తమ విద్యార్థులకు ఇండియాఎడ్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనుకునే విద్యా సంస్థలు, auxilo.com వద్ద ఆక్సిలో సంస్థాగత భాగస్వామ్య విభాగం ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
