జనవరి 2027 సెషన్- టీజీ టెట్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం
జనవరి 2027 సెషన్కు సంబంధించి తెలంగాణ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టీజీ టెట్) కోసం దరఖాస్తు ప్రక్రియ 16 నవంబర్ 2026 నుండి ఆన్లైన్లో ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ను పాఠశాల విద్యాశాఖ 13 నవంబర్న విడుదల చేసింది.
TG TET
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) 3 జనవరి 2027 నుండి 15 జనవరి 2027 మధ్య నిర్వహించబడుతుంది. పరీక్ష తేదీ, అర్హత ప్రమాణాలు వంటి మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను చూడండి. D.Ed, D.El.Ed, B.Ed, లాంగ్వేజ్ పండిట్ శిక్షణ లేదా తత్సమాన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
సంబంధిత టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సుల్లో చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా, నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న నిబంధనలకు లోబడి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అధికారిక టీజీ టెట్ వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు సమర్పించవచ్చు.