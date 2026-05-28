Vaibhav Sooryavanshi: సెంచరీలు వస్తుంటాయ్.. కానీ ఐపీఎల్ ట్రోఫీపైనే దృష్టి: వైభవ్
ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై సంచలనాత్మక రీతిలో 97 పరుగులు సాధించాడు... రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఆర్ఆర్) జట్టుకు చెందిన 15 ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ. ఈ సందర్భంగా అతడు మాట్లాడుతూ.. శతకాలు సహజంగానే వస్తూ ఉంటాయి, కానీ మా దృష్టి మాత్రం ఐపీఎల్ ట్రోఫీపైనే ఉందని చెప్పాడు.
ఐదు ఫోర్లు, 12 సిక్సర్ల సాయంతో కేవలం 29 బంతుల్లోనే 97 పరుగులు సాధించి, ఒంటిచేత్తో ఎస్ఆర్హెచ్ జట్టును మట్టికరిపించిన సూర్యవంశీ... బహుశా తన కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను కనబరిచి, ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో తన అద్భుత ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగించాడు.
ఇంకా ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు (65) బాదిన ఆటగాడిగా, వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ను అధిగమించిన అతను; ఇతర రికార్డుల విషయంలో వెస్టిండీస్ ఆల్రౌండర్ ఆండ్రీ రస్సెల్, ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్లను కూడా దాటవేశాడు. మ్యాచ్ అనంతరం జరిగిన ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, ఈ విజయం ద్వారా లభించిన సానుకూల దృక్పథాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లి, తదుపరి అడుగు వేస్తూ, 'క్వాలిఫైయర్-2'లో గుజరాత్ టైటాన్స్ (జీటీ)ను ఓడించి ఫైనల్స్కు చేరుకోవాలని తమ జట్టు ఆశిస్తోందని సూర్యవంశీ పేర్కొన్నాడు.
"నేను కాస్త ఆలోచిస్తాను కానీ, మరీ ఎక్కువగా కాదు. నేను ఆడుతున్న మ్యాచ్పైనే దృష్టి పెట్టి, అనవసరంగా మరీ లోతుగా ఆలోచించకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తాను. అయితే, నేను మెరుగుపరుచుకోవాల్సిన అంశం ఏదైనా ఉందని నాకు అనిపిస్తే, అప్పుడు నేను దానిపై దృష్టి సారిస్తాను. ప్రత్యర్థి జట్టులో బౌలర్లు ఎవరు, ఈ పిచ్పై వారిని నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, బౌండరీలు ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి.
ఇలాంటి విషయాల గురించి మాత్రమే నేను ఆలోచిస్తాను. నా ఆట తీరులో సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నేను అలా చేసినప్పుడు, బౌలర్లు ఒత్తిడికి లోనవుతారు. కాబట్టి, ఆ విధానాన్నే కొనసాగిస్తూ, ఆటపై నా ఆధిపత్యాన్ని చాటడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను.." అంటూ వైభవ్ పేర్కొన్నాడు.
