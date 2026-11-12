తమ్మూడు.. అమ్మానాన్నిని బాగా చూసుకో...
ఓ యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ బలవన్మరణానికి పాల్పడే ముందు యువకుడు. వాట్సాప్లో పెట్టుకున్న ఓ స్టేటస్ ఇపుడు కన్నీరు తెప్పిస్తోంది. 'నాకు ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్లాలని లేదురా.. చాలా ఏడుపొస్తోంది. అమ్మానాన్నని బాగా చూసుకో' అంటూ వాట్సాప్లో స్టేటస్ పెట్టుకున్నాడు. ఈ విషాదకర ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ పట్టణ సమీపంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం చోటుచేసుకుంది.
వికారాబాద్ రైల్వే పోలీస్ ఎస్ఐ సురేష్ వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. సంగారెడ్డి జిల్లా ఝరాసంగం మండలం చిల్కేపల్లికి చెందిన దేవన్న, నిర్మలమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. పెద్దవాడైన సిద్ధన్న(29) స్థానికంగా ఓ పరిశ్రమలో పని చేస్తుంటాడు.
కోహీర్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో బెంగళూరు - నాందేడ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. బుధవారం రైల్వేట్రాక్పై మృతదేహం పడి ఉండటాన్ని గమనించిన ట్రాక్ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మృతదేహాన్ని జహీరాబాద్ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. చేతికి అందివచ్చిన కొడుకు విగతజీవిగా పడి ఉండటాన్ని జీర్ణించుకోలేక తల్లిదండ్రులు విలపించారు.