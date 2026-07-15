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  4. Warangal Man Murdered in Madhapur Over Alleged Love Affair
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (13:20 IST)

వివాహితను వేధిస్తున్నాడనీ వ్యక్తిని చంపేశారు.. ఎక్కడ?

crime scene
Written By: ఠాగూర్
Published: Wed, 15 Jul 2026 (13:20 IST)
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ప్రేమించిన యువతికి వివాహమైనప్పటికీ ఆమెను వేధించడంతో ఓ వ్యక్తిని చంపేశారు. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం, ఉప్పరపల్లి గ్రామంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, వరంగల్ జిల్లా వర్దన్నపేట మండలం ఉప్పరపల్లి గ్రామానికి చెందిన చిన్నపల్లి భాస్కర్ (38) అనే వ్యక్తి అదే గ్రామానికి చెందిన యువతిని గతంలో ప్రేమించాడు. అయితే కుటుంబ సభ్యులు మూడేళ్ల క్రితం వేరే వ్యక్తితో ఆమెకు వివాహం జరిపించారు. 
 
పెళ్లయినప్పటి నుంచి యువతిని భాస్కర్ వేధిస్తున్నాడనే అనుమానంతో దారుణంగా కొట్టి చంపారు. హత్య చేసింది యువతి కుటుంబ సభ్యులేనని మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో మృతుడి బంధువులు ఫిర్యాదు చేశారు. తమకు న్యాయం చేయాలంటూ స్టేషన్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. 
 
యువతి తండ్రి రాజు, అతని బావమరిది పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోగా, మాదాపూర్‌ పోలీసులు యువతిని కూడా అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ భాస్కర్‌ కుటుంబ సభ్యులు, ఎమ్మార్పీఎస్‌ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా వర్ధన్నపేట పోలీసులు ఉప్పరపల్లి గ్రామంలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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