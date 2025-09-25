ఆ యాప్లో కనెక్ట్ అయ్యాడు- హైదరాబాద్లో వైద్యుడిపై లైంగిక దాడి.. బయట చెప్తే?
డేటింగ్ యాప్లను యువత విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ అవి యువతకు చాలా ప్రమాదకరం. అనామక చాట్ల వెనుక, అన్ని ఉద్దేశాలు అవి కనిపించేంత నిజమైనవి కావు. హైదరాబాద్లోని మాధాపూర్లో ఇటీవల జరిగిన ఒక కేసు ఈ ప్రమాదాలను హైలైట్ చేస్తుంది.
ఒక వైద్యుడు డేటింగ్ యాప్ ద్వారా తాను కనెక్ట్ అయిన వ్యక్తిని కలుసుకునేందుకు ఓ హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాడు. ఆ వ్యక్తి అతనిపై లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించాడని ఆరోపించాడు.
డాక్టర్ ప్రతిఘటించిన తర్వాత, నిందితుడు అతనిపై దాడి చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేశాడు. డబ్బు చెల్లించకపోతే ఈ విషయం బయటికి వెల్లడిస్తానని బెదిరించాడు. ఈ బెదిరింపులకు తర్వాత డాక్టర్ కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించాడు.
అయితే నిందితుడు పదే పదే డబ్బులు అడగటంతో డాక్టర్ పోలీసులను సంప్రదించాడు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. డేటింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు చెప్తున్నారు.