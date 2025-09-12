శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (10:33 IST)

తిరుమల పరిధిలో చికెన్ బిర్యానీ హోటల్... వార్తల్లో నిజమెంత?

venkateswara swamy
కలియుగదైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి కొలువైవున్న పవిత్ర తిరుమల క్షేత్రానికి వెళ్లే మార్గంలో చికెన్ బిర్యానీ హోటల్ పెట్టినట్టు ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ముఖ్యంగా, తిరుమల పవిత్రతను దెబ్బతీసే విధంగా ఈ ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఆలయ పవిత్రత, భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీయాలన్న ఏకైక ఉద్దేశ్యంతో కొందరు కావాలని అసత్య వీడియోలను వైరల్ చేస్తున్నారని ప్రభుత్వం ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం పేర్కొంది. 
 
అలిపిరి నడక మార్గంలో చికెన్ బిర్యానీ హోటల్‌కు సంబంధించిన ప్రకటనలను ఉంచినట్లు చెబుతూ ఒక నకిలీ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో చంద్రగిరి వైపు వెళ్లే రోడ్డులోని ఒక హోటల్ ప్రకటనకు స్వామివారి పవిత్ర నామం ఆడియోను జత చేసి, తిరుమల పరిధిలో పెట్టినట్లుగా అపోహ కలిగించే ప్రయత్నం చేసినట్లు గుర్తించామని ఫ్యాక్టిక్ విభాగం తెలిపింది. 
 
ఈ అంశంపై అధికారికంగా స్పందించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే), వీడియో పూర్తిగా నకిలీదని స్పష్టం చేసింది. వీడియోలో చూపిన ప్రాంతం తిరుమల పరిధిలోకి రాదని, అది చంద్రగిరి రహదారిలో ఉన్న ప్రాంతమని తేల్చి చెప్పింది. శ్రీవారి పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా తప్పుడు వీడియోలు ప్రచారం చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని టీటీడీ హెచ్చరించింది. 

Mirai Review: తేజ సజ్జ, మంచు మనోజ్ ల మిరాయ్ చిత్రంతో అనుకుంది సాధించారా.. రివ్యూ

Mirai Review: తేజ సజ్జ, మంచు మనోజ్ ల మిరాయ్ చిత్రంతో అనుకుంది సాధించారా.. రివ్యూహనుమాన్ చిత్రం తర్వాత మిరాయ్ అంటూ తేజ సజ్జ నటించిన సినిమా ఎలావుంటుందనే ఆసక్తి అందరిలో నెలకొంది. అందులో మంచు మనోజ్ నటిస్తున్నాడనగానే ఏదో జరగబోతోందని అర్థమయింది. దర్శకుడు కార్తీక్ ఘట్టమనేని ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాక ఒక్కసారిగా అందరినీ థ్రిల్ కలిగింది. మనోజ్ విలన్ గా సరిపోయాడని ప్రశంసలు దక్కాయి. నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ టీమ్ టెక్నికల్ వర్క్, సి.జి., డిజి. వర్క్ ను చేయడంతో విదేశాల్లో వెల్లకుండా హైదరాబాద్ లోనే చేశామని చెప్పడం విశేషం. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్‌బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది

Jabardasth Comedian: వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ- బిగ్‌బాస్ జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆదిబిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రారంభం నుండి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో 19 మంది పోటీదారులు ఉన్నారు. సంజన ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రేక్షకుల నుండి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. వైల్డ్ కార్డ్ పోటీదారుడిని తీసుకురావడం ద్వారా షోను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయాలని షో అభిమానులు బిగ్ బాస్ మేకర్లను కోరుతున్నారు. జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది పేరు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వచ్చే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే, ఇది ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్- స్టైల్ అవార్డ్స్ 2025తో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ (ప్యాకేజ్డ్ తాగునీరు) తమ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఇలా రెండు దిగ్గజపు శక్తులు ఒక చోట కలవడం ఫ్యాషన్, స్టైల్- ఎంటర్టైన్మెంట్లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ముఖ్యమైన వేదికను ఏర్పాటు చేస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్‌తో ఫ్యాషన్- లైఫ్ స్టైల్‌లో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శక్తివంతమైన ముద్రను వేసింది. భారతదేశపు దీర్ఘకాల గళంగా ఫిల్మ్ ఫేర్ స్టైల్ & ఎంటర్టైన్మెంట్లో నిలిచింది. ఇది తరతరాలుగా కీర్తి ప్రతిష్టలకు సారాంశంగా నిర్వచించబడింది.

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదల

Emraan Hashmi: పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ నుండి థమన్ స్వరపరిచిన ఓమి ట్రాన్స్ విడుదలపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా ఓజీ చిత్రం నుండి విడుదలైన ఓమి గ్లింప్స్ కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఓజీ చిత్ర బృందం, ఓమి ట్రాన్స్ యొక్క పూర్తి వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. ఓజీ, ఓమిల ముఖాముఖి పోరుని సూచించేలా ఈ గీతముంది. ఓజాస్ గంభీరగా పవన్ కళ్యాణ్, ఓమిగా ఇమ్రాన్ హష్మి మధ్య భీకర పోరాటం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Tej sajja: చిరంజీవి, కరణ్ జోహార్, నాని గారి కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది : తేజ సజ్జా

Tej sajja: చిరంజీవి, కరణ్ జోహార్, నాని గారి కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది : తేజ సజ్జాహనుమాన్ కి ఇప్పటికి నాలో మార్పు లేదు. సినిమాకి పడే కష్టంలో ఎలాంటి తేడా లేదు. ఇంతకుముందు ఎలాగైతే కొత్తరకం సినిమాలు చేయాలని అనుకున్నానో ఇప్పుడు కూడా ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను. హనుమాన్ కి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టానో దాని కంటే ఎక్కువ మిరాయ్ కి పెట్టాను అని తేజ సజ్జా తెలిపారు.

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?పిల్లల్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఒకటి. దీనిని సులభంగా గుర్తించలేం. నొప్పి, వాపు ఏర్పడితేనే దీనిని కనుగొనడం సాధ్యం. వయోజన ఆర్థరైటిస్ మాదిరిగా కాకుండా, జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మొత్తం పెరుగుదల, అభివృద్ధి, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌కు మందులు, చికిత్సలు తీసుకోవాలి.. కానీ తీసుకునే ఆహారంతోనే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌ను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు... వైద్య నిపుణులు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?

Mushrooms: మష్రూమ్స్‌ను వండేటప్పుడు ఇలా శుభ్రం చేస్తున్నారా?చిన్నాపెద్దా లేకుండా మష్రూమ్స్ ఇష్టపడి తింటారు. అయితే వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. వీటిని కడిగేటప్పుడు మట్టి వాసన వస్తే ఆ పుట్టగొడుగులను క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ పద్దతులను పాటించాలి. అవేంటంటే.. వేడినీటిని పోసి మష్రూమ్స్‌ను శుభ్రం చేయవచ్చు. అయితే చాలా సేపు ఉడికేంత వరకు వుంచకూడదు. వేడిగా వుండే నీటిలో వేసి మష్రూమ్స్ వేయడం ద్వారా అందులో మట్టి తొలగిపోతుంది. పురుగులుంటే అవి చనిపోతాయి. అలాగే పసుపులో మష్రూమ్స్ నానబెట్టి ఆ తర్వాత వండుకోవచ్చు. ఉప్పును కలుపుకోవచ్చు.

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవి

భార్య గర్భవతిగా వున్నప్పుడు భర్త చేయాల్సినవిభార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త ఆమెకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా వుండాలి. ఆమెకి మానసికంగా, శారీరకంగా అండగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో భర్త చేయకూడనివి, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. భార్యను ఒత్తిడికి గురి చేయకూడదు. గర్భం అనేది స్త్రీ శరీరంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో భార్యకు మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే పనులు, మాటలు చెప్పవద్దు. ఆమెకు విశ్రాంతి, సంతోషం కలిగించే వాతావరణం సృష్టించాలి. బరువు పెరగడం, శరీరంలో మార్పుల గురించి ఎగతాళి చేయడం లేదా విమర్శించడం చేయవద్దు. ఆమెకు ధైర్యాన్ని, ప్రేమను అందించాలి.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.
