శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (12:01 IST)

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసిన భార్య.. దోపిడి దొంగలని డ్రామా చేసింది..

భర్తను చంపే భార్యల సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా భార్యాభర్తల అనుబంధాలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. అఫైర్ల కారణంగా జరిగేన నేరాలు పెచ్చరిల్లిపోతున్నాయి. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్‌లో దారుణ చోటుచేసుకుంది. 
 
ప్రియుడితో కలిసి భర్తను ఓ మహిళ హత్య చేయించింది. ఆపై దోపిడిగా తతంగాన్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ దొరికిపోయింది. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం భర్తను దోపిడి దొంగలే చంపించారని నమ్మించాలనుకుంది. 
 
కానీ పోలీసులు భార్య అసలు గుట్టును పోలీసులు బయటపెట్టారు. ప్రియుడితో కలిసి తన భర్త దేవకృష్ణ పురోహిత్‌ను నిందితురాలు ప్రియాంక, ఆమె ప్రియుడు కమలేష్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 
 
విచారణలో కృష్ణ తలపై పదునైన ఆయుధంతో కొట్టి, ఇంట్లోని విలువైన వస్తువులను దోచుకెళ్లినట్లు ప్రియాంక డ్రామా చేసింది. ఈ ఘటనలో దేవకృష్ణ తీవ్రగాయాలతో మృతి చెందాడు. భర్తను చంపేందుకు లక్ష రూపాయలకు ఒక కిల్లర్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు నిందితులపై హత్య, కుట్ర కేసులను నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Rajanikanth : జైలర్ 2లో షారుఖ్ ఖాన్ ప్లేస్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్నాడా ?

Rajanikanth : జైలర్ 2లో షారుఖ్ ఖాన్ ప్లేస్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్నాడా ?తన కుమార్తె సుహానాతో కలిసి చేస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కింగ్' పై దృష్టి పెట్టడానికి షారుఖ్ ఖాన్ నిరాకరించడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జైలర్ 2లో ఒక విస్తృతమైన అతిథి పాత్రలో నటించారని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ₹600 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డులు సృష్టించిన 2023 నాటి హిట్ చిత్రంలో తన పాత్రకు కొనసాగింపుగా, ఖాన్ స్వయంగా రజనీకాంత్‌కు ఫోన్ చేసి ఈ విషయంపై వివరించినట్లు సమాచారం.

Gopichand:,గోపీచంద్ 33 టైటిల్ గ్లింప్స్, ఎపిక్ పోస్టర్ టీజర్ రాబోతోంది

Gopichand:,గోపీచంద్ 33 టైటిల్ గ్లింప్స్, ఎపిక్ పోస్టర్ టీజర్ రాబోతోందిగోపీచంద్ చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి. కానీ మంచి సక్సెస్ సాధించలేకపోతోంది. ఈసారి తన 33వ చిత్రం గురించి ఆయన చాలా నమ్మకంతో వున్నారు. పీరియాటిక్ కథతో ముందడుగు వేశారు. గోపీచంద్ 33వ చిత్రం బృందం గురువారం ఒక ఆకట్టుకునే పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. బండ్ల వరుసలు, అగ్నిపర్వత జ్వాలల చిత్రాలతో పాటు 'కాలాతీత యుగం నుండి ఉద్భవించే చెప్పలేని గాథ' అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఏప్రిల్ 13న విడుదల కానున్న టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను ఈ పోస్టర్ ప్రకటించింది.

Vijay: జననాయగన్ లీక్ నాకు కోపం తెప్పిస్తోంది : విజయ్ దేవరకొండ

Vijay: జననాయగన్ లీక్ నాకు కోపం తెప్పిస్తోంది : విజయ్ దేవరకొండతమిళ స్టార్ నటుడు విజయ్ నటించిన జననాయగన్ విడుదల వాయిదాపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి లీక్ లు వచ్చాయని సోషల్ మీడియాలో రన్ అవుతుంది. దీనికి పలువురు పలురకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే విజయ్ దేవరకొండ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇలాంటివి జరగడం మంచి పరిణామం కాదని పేర్కొన్నారు.

Sharwa: నా వెనుక దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నాను : శర్వా

Sharwa: నా వెనుక దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నాను : శర్వామొదటి నుంచే బైకర్ తెలుగు సినిమా గర్వపడేలా ఉంటుందని చెబుతున్నాను. ఆ మాట తప్పలేదు. అలాంటి మంచి ఫ్యామిలీ సినిమాను తీశాం. సినిమా అద్భుతంగా మౌత్ టాక్‌తో వెళ్తోంది. దానికి కారణం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, యూత్. అభిలాష్ మంచి ఫాదర్ అండ్ సన్ స్టోరీ చెప్పాడు. ఇది చాలా ఎమోషనల్ మూవీ అని కథానాయకుడు శర్వా తెలిపారు.

Jana Nayagan Leaks: జన నాయగన్ లీక్స్.. రజనీకాంత్, చిరంజీవి సీరియస్

Jana Nayagan Leaks: జన నాయగన్ లీక్స్.. రజనీకాంత్, చిరంజీవి సీరియస్దళపతి విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ చిత్రానికి సంబంధించిన లీక్‌లపై చలనచిత్ర సంఘాలు గట్టిగా నిలబడాలని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పిలుపునిచ్చారు. తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా స్పందిస్తూ, ఈ లీక్‌ల వ్యవహారాన్ని రజనీకాంత్ దిగ్భ్రాంతికరం, బాధాకరంగా అభివర్ణించారు. ఈ లీక్‌లకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రజనీకాంత్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. "ఎవరో ఒకరు 'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని ఇంటర్నెట్‌లో విడుదల చేయడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, బాధను కలిగించింది. చలనచిత్ర సంఘాలు దీనిపై గట్టిగా గళం విప్పాలి. అలాగే ప్రభుత్వం బాధ్యులను గుర్తించి, వారికి కఠిన శిక్షలు విధించాలి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి నేరాలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలి.. అని రజనీకాంత్ పేర్కొన్నారు.

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్భారతదేశంలో ఎక్కువమంది విశ్వసించే పాదరక్షల బ్రాండ్ అయిన పారాగాన్, మహిళా వినియోగదారులలో కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించడానికి, దాని అత్యాధునిక శైలుల లభ్యతను మరింత విస్తరించే ఒక కీలక కార్యక్రమంలో భాగంగా, తమ మహిళల పాదరక్షల కలెక్షన్‌పై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద, వినియోగదారులు ఒక సులభమైన QR-ఆధారిత ప్రక్రియ ద్వారా రూ. 30 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను ఖచ్చితంగా పొందగలరు. ప్రతి ఉత్పత్తి, ట్యాగ్‌పై స్క్రాచ్ చేయగల QR కోడ్‌తో వస్తుంది. దీనిని స్కాన్ చేయడం ద్వారా క్యాష్‌బ్యాక్ పేజీని చేరుకోవచ్చు. వోచర్ కోడ్, ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు త్వరగా క్యాష్‌బ్యాక్‌ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.
