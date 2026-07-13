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బ్యాంకాక్ పబ్లో విషాదం... 27 మంది అగ్నికి ఆహుతి
థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని ఓ ప్రముఖ పబ్లో ఆదివారం అర్థరాత్రి జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 27 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 63 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పబ్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి, భవనం మొత్తం దట్టమైన పొగ కమ్ముకోవడంతో లోపల ఉన్నవారు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు.
ఉత్తర బ్యాంకాక్లోని 'నా లాడ్ వ్' పబ్లో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సుమారు 30 నిమిషాల పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ప్రమాద స్థలాన్ని సందర్శించిన బ్యాంకాక్ గవర్నర్ చాడ్ చార్ట్ సిట్టిపంత్ మాట్లాడుతూ, మంటలు వేగంగా పైకప్పు వరకు వ్యాపించాయని, దట్టమైన పొగ కారణంగా ఊపిరాడకపోవడమే అధిక మరణాలకు ప్రధాన కారణమని తెలిపారు. గాయపడిన వారిలో 22 మంది పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. చాలా మృతదేహాలు పబ్ వెనుక ఉన్న రెస్ రూమ్లలో లభ్యమైనట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అత్యవసర ద్వారం (ఫైర్ ఎగ్జిట్) వద్ద కొన్ని అడ్డంకులు ఉండటంతో, లోపల ఉన్నవారు బయటకు రాలేకపోయారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. థాయ్లాండ్ ప్రధాని అనుతిన్ చార్న్ కుల్ ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఓ మ్యూజీషియన్ ఆయనతో మాట్లాడుతూ, విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడానికి ముందు స్టేజ్ పక్కన ఉన్న సర్క్యూట్ బ్రేకర్ నుంచి పొగలు రావడం చూశానని, ఆ వెంటనే పెద్ద పేలుడు వినిపించిందని వివరించాడు.
ఈ ప్రమాదంలో తన బ్యాండ్కు చెందిన ఒకరు మరణించగా, మరొకరి ఆచూకీ తెలియడం లేదని స్థానిక గాయని సుకన్య వాంగ్వాంగ్వాయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంటలు వ్యాపించగానే విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో అంతా చీకటిమయమైందని, పొగ వల్ల ఏమీ కనిపించక చాలామంది లోపలే చిక్కుకుపోయారని బాధితులు చెబుతున్నారు. పబ్ యాజమాన్యం భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందా అనే కోణంలో అధికారులు సమగ్ర దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
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SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.