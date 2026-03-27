శుక్రవారం, 27 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 27 మార్చి 2026 (11:14 IST)

అమెరికాలో BA.3.2 వేరియంట్ కోవిడ్ స్ట్రెయిన్ తొలి కేసు - భారత్‌లో ఒక్క కేసు కూడా లేదు

Covid Varient
దక్షిణాఫ్రికా నుండి వచ్చిన ఒక కొత్త కోవిడ్ వేరియంట్ అమెరికాలో నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తోందని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (సీడీసీ) తెలిపింది. ఈ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 11 నాటికి 23 దేశాలలో SARS-CoV-2 BA.3.2 వేరియంట్ కనుగొనబడింది. BA.3.2 మొదటిసారిగా నవంబర్ 2024లో దక్షిణాఫ్రికాలో కనిపించింది. ఇది అన్ని రోగనిరోధక వ్యవస్థలను తప్పించుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు. 
 
2025-2026 కోవిడ్ వ్యాక్సిన్‌లు ఈ స్ట్రెయిన్‌పై ప్రభావవంతంగా పనిచేయవని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ కోవిడ్ వేరియంట్‌లోని స్పైక్ ప్రోటీన్ సుమారు 75 ఉత్పరివర్తనాలకు గురైంది. అంటే స్పైక్ ప్రోటీన్‌ను గుర్తించి, ఎదుర్కోవడానికి శిక్షణ పొందిన వ్యాక్సిన్‌లు కూడా అలా చేయలేకపోతున్నాయి. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ల సంఖ్య పెరగవచ్చని, అయితే అవి తప్పనిసరిగా తీవ్రంగా ఉండకపోవచ్చని సీడీసీ చెబుతోంది. 
 
సీడీసీ తన ట్రావెలర్-బేస్డ్ జెనోమిక్ సర్వైలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ స్ట్రెయిన్‌ను పర్యవేక్షిస్తోంది. మార్చి మధ్యకాలం వరకు, అమెరికాకు ప్రయాణించిన ఆరుగురు ప్రయాణికులలో మరియు 29 రాష్ట్రాలు, ప్యూర్టో రికోలలోని రెండు డజన్లకు పైగా రోగులలో BA.3.2 వైరస్‌ను గుర్తించినట్లు సమాచారం.
 
అమెరికా వ్యాధి నియంత్రణ మరియు నివారణ కేంద్రాలు (సీడీసీ), కోవిడ్ అత్యంత ఉత్పరివర్తన చెందిన వేరియంట్‌గా చెప్పబడుతున్న BA.3.2 గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. అమెరికాలోని 25 రాష్ట్రాలతో సహా, కనీసం 23 దేశాలలో BA.3.2 ఇప్పటికే నమోదైంది.
 
అమెరికాలో BA.3.2 కోవిడ్ స్ట్రెయిన్ తొలి కేసు
 
260 మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలలో కూడా ఈ కోవిడ్ వైరస్ స్ట్రెయిన్‌ను గుర్తించారు. ఒక ప్రాంతంలో ఒక స్ట్రెయిన్ వ్యాప్తి చెందుతోందనడానికి ఇది తొలి సంకేతం. అయితే, ఇటీవలి వైరస్ సీక్వెన్స్‌లలో కేవలం అర శాతం మాత్రమే ఈ స్ట్రెయిన్‌ను కలిగి ఉన్నాయని సీడీసీ డేటా చూపిస్తుంది. అమెరికాలో BA.3.2 స్ట్రెయిన్ తొలి కేసు జూన్ 2025లో నెదర్లాండ్స్ నుండి వచ్చిన ఒక ప్రయాణికుడిలో నిర్ధారించబడింది. 
 
గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో యూరప్‌లో BA.3.2 కేసులు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. డెన్మార్క్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్‌లోని మొత్తం కేసులలో సుమారు 30 శాతం ఈ రకానికి చెందినవే. కానీ ఇది ప్రధాన రకంగా మారలేదు. ఇతర రకాలతో పోలిస్తే ఇది మానవ కణాలకు సరిగా అతుక్కోకపోవడమే దీనికి కారణం కావచ్చు. 
 
ఈ విషయమే ఇది వేగంగా వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధిస్తోంది. ప్రస్తుత టీకాలు అందించే రక్షణను తప్పించుకునే సామర్థ్యం ఈ కొత్త రకానికి ఉన్నప్పటికీ, తీవ్రమైన వ్యాధిని నివారించడానికి ఆ టీకాలు ఇప్పటికీ ముఖ్యమైనవేనని నిపుణులు అంటున్నారు. భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు BA.3.2 రకానికి చెందిన ఒక్క కేసు కూడా అధికారికంగా నమోదు కాలేదు.

Sharwa : జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి అంటూ శర్వా పాఠాలుబైకర్ మూవీ కథానాయకుడు సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మదనపల్లిలోని మిట్స్‌లో ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వారికి స్పూర్తి కలిగించే మాటలు మాట్లాడారు. తన అనుభవంలోంచి తెలుసుకున్న విషయాలుగా అవి అనిపించాయి. జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి: ఒకరు మీ కష్టంలో మీతో ఉన్న వాళ్లును మర్చిపోకండి. రెండు.. మీరు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వదిలేసిన వాళ్లని, మూడు.. మిమ్మల్ని కష్టంలోకి నెట్టిన వాళ్లను అస్సలు మరిచిపోకండి అంటూ ఆవేశంగా అన్నారు.

Allu Arjun,: రామ్ చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అల్లు అర్జున్, పవన్, చిరంజీవి, నీహారికశుక్రవారం 2026 మార్చి 27న శ్రీరామ నవమిగా కూడా కావడంతో రామ్ చరణ్ స్వయంగా పండుగ సందర్భంగా ప్రోమో వీడియోను పంచుకుంటూ అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిరంజీవి తన ఎదుగుదలను ప్రశంసిస్తూ పంచుకున్న చిన్ననాటి ఫోటోలు పెట్టి ఆశీర్వదించారు. అలాగే అల్లు అర్జున్ సినిమాపై చేసిన సరదా వ్యాఖ్య, పవన్ కళ్యాణ్ తన అంకితభావంపై పంపిన అధికారిక సందేశం వరకు కుటుంబ సభ్యుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. నీహారిక కొణిదెల కూడా తన అన్నయ్యకు విషెస్ చెబుతూ పోస్ట్ చేసింది. ఇక సినీరంగ ప్రముఖులు సుకుమార్ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Namit Malhotra: రామాయణం గురించి అప్ డేట్ ఇచ్చిన నమిత్ మల్హోత్రాబాలీవుడ్ లో రామాయణ్ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు నమిత్ మల్హోత్రా. ఇందులో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, యశ్ రావణాసుడిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇదివరకే చిన్నపాటి విజువల్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. అయితే ఈరోజు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ప్రేక్షకులు రామాయణ ఇతిహాసం ఆధారంగా రూపొందిన చిత్రాల నుండి సాంప్రదాయబద్ధంగా ప్రత్యేకమైన అప్‌డేట్‌లను ఆశించారు. అయితే అందుకు తగినట్లుగా నిర్మాత ఓ ప్రకటన చేశారు.

Ramcharan: సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు అంటున్న పెద్ది పెహెల్వాన్పెద్ది రెడ్డిగా రాబోతున్న పెద్ది పెహెల్వాన్ గ్లింప్స్ వచ్చేసింది. రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు అయిన నేడు శ్రీరామనమవి సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ విడుదలచేసింది. ఇందులోనూ రాముడు భక్తుడు హనుమంతుని గెటప్ లో కండలు తిరిగిన శరీరంతో కుస్తీ పోరాటాలు చేసే విధంగా గ్లింప్స్ వున్నాయి. సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు..’ అనే రామ్ చరణ్ గదను మీదవేసుకుని ఎదురుగా పోరాడే వ్యక్తిపై సందిస్తున్న అస్త్రంగా వుంది.

పవన్ కళ్యాణ్ పర్మిషన్ ఇవ్వగానే 'బ్రో-2' : దర్శక నటుడు సముద్రఖనిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే 'బ్రో' మూవీకి సీక్వెల్ రూపొందిస్తామని ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు సముద్రఖని వెల్లడించారు. బుధవారం చెన్నైలో ఆయన ప్రధాన పాత్రను పోషించిన 'కార్మేని సెల్వం' చిత్రం ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక జరిగింది. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, 'బ్రో' సీక్వెల్ ప్రారంభించడం అనేది తన చేతుల్లో లేదన్నారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే రెండో భాగం ప్రారంభిస్తానని తెలిపారు. కాగా 'బ్రో' మొదటి భాగం గత 2023లో రాగా, ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది. ముంబైలో, రణ్‌వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు.
