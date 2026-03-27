అమెరికాలో BA.3.2 వేరియంట్ కోవిడ్ స్ట్రెయిన్ తొలి కేసు - భారత్లో ఒక్క కేసు కూడా లేదు
దక్షిణాఫ్రికా నుండి వచ్చిన ఒక కొత్త కోవిడ్ వేరియంట్ అమెరికాలో నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తోందని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (సీడీసీ) తెలిపింది. ఈ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 11 నాటికి 23 దేశాలలో SARS-CoV-2 BA.3.2 వేరియంట్ కనుగొనబడింది. BA.3.2 మొదటిసారిగా నవంబర్ 2024లో దక్షిణాఫ్రికాలో కనిపించింది. ఇది అన్ని రోగనిరోధక వ్యవస్థలను తప్పించుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు.
2025-2026 కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లు ఈ స్ట్రెయిన్పై ప్రభావవంతంగా పనిచేయవని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ కోవిడ్ వేరియంట్లోని స్పైక్ ప్రోటీన్ సుమారు 75 ఉత్పరివర్తనాలకు గురైంది. అంటే స్పైక్ ప్రోటీన్ను గుర్తించి, ఎదుర్కోవడానికి శిక్షణ పొందిన వ్యాక్సిన్లు కూడా అలా చేయలేకపోతున్నాయి. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ల సంఖ్య పెరగవచ్చని, అయితే అవి తప్పనిసరిగా తీవ్రంగా ఉండకపోవచ్చని సీడీసీ చెబుతోంది.
సీడీసీ తన ట్రావెలర్-బేస్డ్ జెనోమిక్ సర్వైలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ స్ట్రెయిన్ను పర్యవేక్షిస్తోంది. మార్చి మధ్యకాలం వరకు, అమెరికాకు ప్రయాణించిన ఆరుగురు ప్రయాణికులలో మరియు 29 రాష్ట్రాలు, ప్యూర్టో రికోలలోని రెండు డజన్లకు పైగా రోగులలో BA.3.2 వైరస్ను గుర్తించినట్లు సమాచారం.
అమెరికా వ్యాధి నియంత్రణ మరియు నివారణ కేంద్రాలు (సీడీసీ), కోవిడ్ అత్యంత ఉత్పరివర్తన చెందిన వేరియంట్గా చెప్పబడుతున్న BA.3.2 గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. అమెరికాలోని 25 రాష్ట్రాలతో సహా, కనీసం 23 దేశాలలో BA.3.2 ఇప్పటికే నమోదైంది.
260 మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలలో కూడా ఈ కోవిడ్ వైరస్ స్ట్రెయిన్ను గుర్తించారు. ఒక ప్రాంతంలో ఒక స్ట్రెయిన్ వ్యాప్తి చెందుతోందనడానికి ఇది తొలి సంకేతం. అయితే, ఇటీవలి వైరస్ సీక్వెన్స్లలో కేవలం అర శాతం మాత్రమే ఈ స్ట్రెయిన్ను కలిగి ఉన్నాయని సీడీసీ డేటా చూపిస్తుంది. అమెరికాలో BA.3.2 స్ట్రెయిన్ తొలి కేసు జూన్ 2025లో నెదర్లాండ్స్ నుండి వచ్చిన ఒక ప్రయాణికుడిలో నిర్ధారించబడింది.
గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో యూరప్లో BA.3.2 కేసులు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. డెన్మార్క్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్లోని మొత్తం కేసులలో సుమారు 30 శాతం ఈ రకానికి చెందినవే. కానీ ఇది ప్రధాన రకంగా మారలేదు. ఇతర రకాలతో పోలిస్తే ఇది మానవ కణాలకు సరిగా అతుక్కోకపోవడమే దీనికి కారణం కావచ్చు.
ఈ విషయమే ఇది వేగంగా వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధిస్తోంది. ప్రస్తుత టీకాలు అందించే రక్షణను తప్పించుకునే సామర్థ్యం ఈ కొత్త రకానికి ఉన్నప్పటికీ, తీవ్రమైన వ్యాధిని నివారించడానికి ఆ టీకాలు ఇప్పటికీ ముఖ్యమైనవేనని నిపుణులు అంటున్నారు. భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు BA.3.2 రకానికి చెందిన ఒక్క కేసు కూడా అధికారికంగా నమోదు కాలేదు.