  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Historic SpaceX catches Starship returning from orbit in launch tower arms
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ప్రపంచ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అసాధారణ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన స్పేస్ఎక్స్

starship space x
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (11:44 IST)
google-news
ప్రపంచ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఏళ్ల తరబడి శ్రమిస్తున్న ఒక అసాధారణ లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించింది. అంతరిక్ష కక్ష్యలోకి వెళ్లి, భూమికి తిరిగి వచ్చిన తన స్టార్ ప్ వ్యోమనౌకను (అప్పర్ స్టేజ్) ఆదివారం టెక్సాస్‌లోని లాంచ్ టవర్ వద్ద ఉన్న భారీ యాంత్రిక చేతులతో సురక్షితంగా పట్టుకుంది. పూర్తిస్థాయిలో, వేగంగా పునర్వినియోగించగల రాకెట్లను తయారు చేయాలనే స్పేస్ఎక్స్ లక్ష్య సాధనలో ఇది ఒక చారిత్రక మైలురాయిగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
 
ఇవాళ భారత కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 2:52 గంటలకు 'షిప్ 42' అనే ఈ స్టార్‌షిప్‌ను లాంచ్ టవర్‌కు అమర్చిన 'చాపిస్టిక్స్' అనే భారీ మెకానికల్ చేతులు గాల్లోనే పట్టుకున్నాయి. ఈ అద్భుత ఘట్టానికి ముందు, స్టాప్ దాదాపు 22 గంటలకు పైగా అంతరిక్షంలో గడిపింది. నవంబర్ 14న సౌత్ టెక్సాస్‌లోని స్టార్‌షిప్ నుంచి నింగిలోకి ఎగిసిన ఈ రాకెట్, భూమికి 275 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న నిమ్న భూకక్ష్యకు చేరుకుంది.
 
తన 15వ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్లైట్ టెస్ట్‌లో భాగంగా, ఈ స్టార్‌షిప్ కక్ష్యలో ఉన్న సమయంలో భూమి చుట్టూ దాదాపు 14 ప్రదక్షిణలు చేసింది. ఈ యాత్రలో అత్యంత కీలకమైన 26 నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టార్ లింక్ V3 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. అంతేకాకుండా వ్యోమనౌకతో పాటు పంపిన మూడు ఉపగ్రహాలు స్టార్ప్ హీట్ షీల్డ్ (వేడి కవచం), ఇతర భాగాలను నిశితంగా పరిశీలించాయి. భూమికి తిరిగి వచ్చే ప్రయాణానికి దో అంచనా వేయడానికి ఈ కెమెరాల ద్వారా అందిన సమాచారం ఇంజనీర్లకు ఎంతగానో సహాయపడింది.
 
అన్ని తనిఖీలు పూర్తయిన తర్వాత, స్టార్‌షిప్ తన ఇంజిన్లను మండించి (డి-ఆర్బిట్ బర్న్స్) భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించడం ప్రారంభించింది. కిందకు దిగే క్రమంలో తన వేగాన్ని నియంత్రించుకుంటూ, స్టార్‌షిప్‌లోని లాంచ్ టవర్‌కు ఖచ్చితంగా వచ్చేలా తనను తాను మలచుకుంది. ఆ తర్వాత టవర్‌కు ఉన్న రెండు భారీ యాంత్రిక చేతులు వ్యోమనౌకను సున్నితంగా పట్టుకుని, లాంచ్ ప్యాడ్ పైన గాలిలో నిలిపివేశాయి.
 
గతంలో స్పేస్ఎక్స్ తన సూపర్ హెవీ బూస్టర్లను విజయవంతంగా రికవరీ చేసి, తిరిగి ఉపయోగించినప్పటికీ, కక్ష్య నుంచి తిరిగి వచ్చిన స్టార్ఆప్ అప్పర్ స్టేజ్‌ను ఇలా టవర్‌తో పట్టుకోవడం ఇదే తొలిసారి. రాకెట్‌లోని రెండు భాగాలను (బూస్టర్, అప్పర్ స్టేజ్) తిరిగి భూమికి తెచ్చి, తనిఖీ చేసి, మళ్లీ ప్రయోగాలకు వాడాలన్నది స్పేస్ఎక్స్ జయంతో ఆ ప్రణాళికలో ఒక ముఖ్యమైన భాగాన్ని నిరూపించినట్లయింది.
 
ఈ 15వ ప్రయోగంలో వాస్తవానికి రాకెట్‌కు చెందిన రెండు భాగాలను టవర్‌తో పట్టుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అయితే, సూపర్ హెవీ బూస్టర్‌ను పట్టుకునే ప్రణాళిక చివరి నిమిషంలో రద్దు కావడంతో, అది గల్ఫ్ మెక్సికో సముద్రంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రూ.23 కోట్ల నిధులు స్వాహా

సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపం

సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపంప్రముఖ సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతి పట్ల ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరణ వార్త తనను ఎంతో కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో చిత్రం

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో చిత్రంతెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మరో ఆసక్తికరమైన కాంబినేషన్ సిద్ధమవుతోంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ చిత్ర నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. శనివారం ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అనిల్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోను తారక్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పంచుకున్నారు.

ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటాం : అమితాబ్ బచ్చన్

ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటాం : అమితాబ్ బచ్చన్బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తన బ్లాగ్‌లో ఇలా రాసుకొచ్చారు.. ఏమీ లేనపుడు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటామని, తీరా అవన్నీ లభించినపుడు వాటిని ఏం చేయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడతామని పేర్కొన్నారు. కొన్ని రోజులుగా అమితాబ్ ఇంట ఆస్తి వివాదం సాగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయన పోస్ట్ చేయడం ఇపుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

ప్రముఖ సినీనటుడు గిరిబాబు కన్నుమూత

ప్రముఖ సినీనటుడు గిరిబాబు కన్నుమూతప్రముఖ తెలుగు సినీ నటుడు గిరిబాబు (80) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. 1946 జూన్ 8న ప్రకాశం జిల్లా రావినూతలలో గిరిబాబు జన్మించారు. సుమారు 600కు పైగా సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. విలన్, కమెడియన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మెప్పించారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా నటుడిగా రాణించారు. ‘సింహ గర్జన', ‘మెరుపుదాడి', 'ఇంద్రజీత్', తదితర చిత్రాలకు నిర్మాతగానూ వ్యవహరించారు.

Rajamouli's praise: రాజమౌళి ప్రశంసలతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న తమిళ థ్రిల్లర్ జాన్ డో

Rajamouli's praise: రాజమౌళి ప్రశంసలతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న తమిళ థ్రిల్లర్ జాన్ డోదర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తాజాగా వారణాసి సినిమా షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా వున్నారు. అయినా కొన్ని సినిమాలకు ట్రైలర్ లకు ఆయన స్పందిస్తూనే వుంటారు. ఇటీవలే బాలీవుడ్ రామాయణ సినిమా గురించి ట్వీట్ చేశారు. ఇంటర్ వెల్, క్లయిమాక్స్ బాగా ఆకట్టుకున్నాయనీ, సాంకేతికంగా అధునాతనంగా చూపి మెప్పించారని తెలిపారు. ఈరోజు ఓ తమిళ సినిమా గురించి ఆయన స్పందించారు. ఆ సినిమా పేరు జూన్ డో. నిర్మాణం చేపట్టింది బాహుబలి నిర్మాణ సంస్థ ఆర్.కె. మీడియా కావడం విశేషం.