ప్రపంచ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అసాధారణ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన స్పేస్ఎక్స్
ప్రపంచ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఏళ్ల తరబడి శ్రమిస్తున్న ఒక అసాధారణ లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించింది. అంతరిక్ష కక్ష్యలోకి వెళ్లి, భూమికి తిరిగి వచ్చిన తన స్టార్ ప్ వ్యోమనౌకను (అప్పర్ స్టేజ్) ఆదివారం టెక్సాస్లోని లాంచ్ టవర్ వద్ద ఉన్న భారీ యాంత్రిక చేతులతో సురక్షితంగా పట్టుకుంది. పూర్తిస్థాయిలో, వేగంగా పునర్వినియోగించగల రాకెట్లను తయారు చేయాలనే స్పేస్ఎక్స్ లక్ష్య సాధనలో ఇది ఒక చారిత్రక మైలురాయిగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
ఇవాళ భారత కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 2:52 గంటలకు 'షిప్ 42' అనే ఈ స్టార్షిప్ను లాంచ్ టవర్కు అమర్చిన 'చాపిస్టిక్స్' అనే భారీ మెకానికల్ చేతులు గాల్లోనే పట్టుకున్నాయి. ఈ అద్భుత ఘట్టానికి ముందు, స్టాప్ దాదాపు 22 గంటలకు పైగా అంతరిక్షంలో గడిపింది. నవంబర్ 14న సౌత్ టెక్సాస్లోని స్టార్షిప్ నుంచి నింగిలోకి ఎగిసిన ఈ రాకెట్, భూమికి 275 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న నిమ్న భూకక్ష్యకు చేరుకుంది.
తన 15వ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్లైట్ టెస్ట్లో భాగంగా, ఈ స్టార్షిప్ కక్ష్యలో ఉన్న సమయంలో భూమి చుట్టూ దాదాపు 14 ప్రదక్షిణలు చేసింది. ఈ యాత్రలో అత్యంత కీలకమైన 26 నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టార్ లింక్ V3 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. అంతేకాకుండా వ్యోమనౌకతో పాటు పంపిన మూడు ఉపగ్రహాలు స్టార్ప్ హీట్ షీల్డ్ (వేడి కవచం), ఇతర భాగాలను నిశితంగా పరిశీలించాయి. భూమికి తిరిగి వచ్చే ప్రయాణానికి దో అంచనా వేయడానికి ఈ కెమెరాల ద్వారా అందిన సమాచారం ఇంజనీర్లకు ఎంతగానో సహాయపడింది.
అన్ని తనిఖీలు పూర్తయిన తర్వాత, స్టార్షిప్ తన ఇంజిన్లను మండించి (డి-ఆర్బిట్ బర్న్స్) భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించడం ప్రారంభించింది. కిందకు దిగే క్రమంలో తన వేగాన్ని నియంత్రించుకుంటూ, స్టార్షిప్లోని లాంచ్ టవర్కు ఖచ్చితంగా వచ్చేలా తనను తాను మలచుకుంది. ఆ తర్వాత టవర్కు ఉన్న రెండు భారీ యాంత్రిక చేతులు వ్యోమనౌకను సున్నితంగా పట్టుకుని, లాంచ్ ప్యాడ్ పైన గాలిలో నిలిపివేశాయి.
గతంలో స్పేస్ఎక్స్ తన సూపర్ హెవీ బూస్టర్లను విజయవంతంగా రికవరీ చేసి, తిరిగి ఉపయోగించినప్పటికీ, కక్ష్య నుంచి తిరిగి వచ్చిన స్టార్ఆప్ అప్పర్ స్టేజ్ను ఇలా టవర్తో పట్టుకోవడం ఇదే తొలిసారి. రాకెట్లోని రెండు భాగాలను (బూస్టర్, అప్పర్ స్టేజ్) తిరిగి భూమికి తెచ్చి, తనిఖీ చేసి, మళ్లీ ప్రయోగాలకు వాడాలన్నది స్పేస్ఎక్స్ జయంతో ఆ ప్రణాళికలో ఒక ముఖ్యమైన భాగాన్ని నిరూపించినట్లయింది.
ఈ 15వ ప్రయోగంలో వాస్తవానికి రాకెట్కు చెందిన రెండు భాగాలను టవర్తో పట్టుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అయితే, సూపర్ హెవీ బూస్టర్ను పట్టుకునే ప్రణాళిక చివరి నిమిషంలో రద్దు కావడంతో, అది గల్ఫ్ మెక్సికో సముద్రంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది.