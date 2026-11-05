మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించిన హైదరాబాదీ
అమెరికా రాజకీయాల్లో భారత సంతతి నాయకులు తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారన్న విషయం, ఇటీవలి అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో మరోసారి రుజువైంది. తెలుగు మూలాలు కలిగి, హైదరాబాద్లో జన్మించిన డెమోక్రాట్ నాయకురాలు అరుణా మిల్లర్, మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా తిరిగి ఎన్నికయ్యారు.
Indo_American
ఈ కీలక పదవిలో వరుసగా రెండోసారి విజయం సాధించి అరుణా మిల్లర్ చరిత్ర సృష్టించారు. అమెరికా రాజకీయాల్లో భారత సంతతి నాయకుల పెరుగుతున్న ఉనికిని, ప్రభావాన్ని ఆమె విజయం స్పష్టం చేస్తుంది.
అరుణా మిల్లర్ 1964, నవంబర్ 6న హైదరాబాద్లో ఒక తెలుగు కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆమెకు ఏడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆమె తల్లిదండ్రులు అమెరికాకు వలస వెళ్లారు. ఆమె న్యూయార్క్లో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసి, ఆ తర్వాత మిస్సోరి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో పట్టభద్రురాలయ్యారు. ఆమె డేవ్ మిల్లర్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.
రాజకీయాల్లోకి రాకముందు, అరుణా రవాణా శాఖలో ఇంజనీర్గా పనిచేశారు. ఆమె దాదాపు 25 సంవత్సరాల పాటు కాలిఫోర్నియా, వర్జీనియా, హవాయిలలో రోడ్డు భద్రత, ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారించి సేవలందించారు. 1990లో, ఆమె మేరీల్యాండ్కు వెళ్లి మాంట్గోమరీ కౌంటీలో స్థిరపడ్డారు.
ఆ తర్వాత అరుణ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి డెమోక్రటిక్ పార్టీలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. ఆమె 2010లో మేరీల్యాండ్ హౌస్ ఆఫ్ డెలిగేట్స్కు తొలిసారిగా ఎన్నికై 2018 వరకు పనిచేశారు. తన పదవీకాలంలో, ఆమె అనేక కీలక కమిటీలలో పనిచేశారు. తన కృషికి గాను పలు అవార్డుల ద్వారా గుర్తింపు పొందారు.
ఇదిలా ఉండగా, హైదరాబాద్ మూలాలున్న యువ డెమోక్రాట్ నబీలా సయ్యద్, యూఎస్ మధ్యంతర ఎన్నికలలో ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్ర సెనేట్లో సీటు గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన తల్లిదండ్రుల కుమార్తె అయిన 27 ఏళ్ల నబీలా, 26వ సెనేట్ డిస్ట్రిక్ట్ సీటును గెలుచుకోవడానికి రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి, సిట్టింగ్ సెనేటర్ డార్బీ హిల్స్ను ఓడించారు. ఆమె ఇప్పుడు ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్ర శాసనసభ యొక్క ఎగువ సభలో ఆ జిల్లా ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు.
1980లలో యూఎస్కు వలస వెళ్లిన హైదరాబాద్ వాసులైన తల్లిదండ్రులకు నబీలా జన్మించారు. ఆమె కళాశాల నుండి పట్టభద్రురాలైన కొద్దికాలానికే 2022లో ఇల్లినాయిస్ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో సీటు గెలుచుకుని తొలిసారిగా వెలుగులోకి వచ్చారు. ఆమె 2024లో తిరిగి ఎన్నికై, ఇప్పుడు తన రాజకీయ జీవితంలో మరో ప్రధాన మైలురాయిని సాధించారు.
ఈ ఎన్నికలలో చరిత్ర సృష్టించిన డెమొక్రాట్లు అరుణా మిల్లర్, నబీలా సయ్యద్ మాత్రమే కాదు. డెమొక్రాట్లు కాంగ్రెస్ను తమ నియంత్రణలోకి తీసుకుని, డొనాల్డ్ ట్రంప్, రిపబ్లికన్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ కొట్టి, భారీ విజయాలను నమోదు చేశారు. డెమొక్రాటిక్ పార్టీ సెనేట్, ప్రతినిధుల సభ రెండింటినీ తమ నియంత్రణలోకి తీసుకుని, దేశవ్యాప్తంగా ఒక భారీ బ్లూ వేవ్ను సృష్టించింది.