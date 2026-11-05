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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (10:51 IST)

అంతర్జాతీయ క్రిప్టోకరెన్సీ స్కామ్‌ను చేధించిన ఏపీ సీఐడీ

Cyber
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (10:51 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ నేర పరిశోధన విభాగం (సీఐడీ), సుమారు 1.5 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ. 15 కోట్లు) విలువైన ఒక భారీ అంతర్జాతీయ క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడి మోసాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించింది. అంతర్జాతీయ క్రిప్టోకరెన్సీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఈ సొమ్ము బదిలీ అయినట్లు సీఐడీ గుర్తించి, బాధితురాలికి మోసగించబడిన ఆస్తులను తిరిగి ఇప్పించేందుకు కోర్టు ఉత్తర్వులను పొందింది.
 
తెనాలికి చెందిన ఒక బాధితురాలిని అధిక రాబడులు ఇస్తామని ఆశ చూపి క్రిప్టోకరెన్సీలో పెట్టుబడి పెట్టేలా ప్రలోభపెట్టి, ఆ తర్వాత రూ. 15కోట్లు మోసం చేశారనే ఆరోపణలపై మంగళగిరిలోని సీఐడీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఈ కేసు నమోదైంది.
 
నిధుల మూలం, కదలికలను దాచిపెట్టడానికి, ఈ సొమ్మును పలు క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్లు, అంతర్జాతీయ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా మళ్లించిన ఒక వ్యవస్థీకృత అంతర్జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ సిండికేట్ గురించి దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

బాధితురాలు మొదట తన బ్యాంకు ఖాతాల నుండి రాబిన్‌హుడ్‌లోని ఒక వాలెట్‌తో సహా 13 నాన్-కస్టోడియల్ క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్లకు, 12 ఆన్-చైన్ వాలెట్లకు నిధులను బదిలీ చేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు. 
 
నిందితురాలి ప్రేరేపణతో, ఆమె ఆ పెట్టుబడులు నిజమైనవని నమ్మి, హనీకోంబాపి.ఆర్గ్, అలీబార్బిట్.బిట్ అనే మోసపూరిత పెట్టుబడి వేదికలకు క్రిప్టోకరెన్సీని బదిలీ చేసింది. బిట్‌కాయిన్, సోలానా, డాగ్‌కాయిన్‌లతో కూడిన మొత్తం 27 క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలు, సుమారు $1.5 మిలియన్ల విలువతో, ఈ మోసపూరిత వేదికలకు జరిగాయి.
 
ఆ తర్వాత, ఈ నిధులు కేమన్ దీవులలోని క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన గేట్ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్‌కు చేరడానికి ముందు, వ్యవస్థీకృత లేయరింగ్ పద్ధతులు, బహుళ మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా మళ్లించబడ్డాయని సీఐడీ తెలిపింది. వివరణాత్మక బ్లాక్‌చెయిన్ లావాదేవీల విశ్లేషణ, సాంకేతిక దర్యాప్తు, అంతర్జాతీయ సమన్వయం ద్వారా, సీఐడీ మోసపూరిత క్రిప్టోకరెన్సీ కదలికలను గుర్తించి, నిందితురాలితో ముడిపడి ఉన్న ఆస్తులను కనుగొంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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