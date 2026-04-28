విరాట్ కోహ్లీ అదుర్స్- చరిత్ర సృష్టించాడు.. 9వేల పరుగులు పూర్తి
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు చెందిన దిగ్గజ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో 9,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన మొట్టమొదటి ఆటగాడిగా నిలిచి, ఏప్రిల్ 27న చరిత్ర సృష్టించాడు. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్ సందర్భంగా కోహ్లీ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.
పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 265 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో విఫలమై ఘోర పరాజయం పాలైన ఢిల్లీ జట్టు, ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లి ఈ మ్యాచ్ బరిలోకి దిగింది. ఆ మ్యాచ్లోనే లుంగీ ఎంగిడి తలకు గాయం కూడా అయ్యింది. ఈ సీజన్లో తమ నాలుగవ విజయం కోసం ఢిల్లీ జట్టు ఎదురుచూస్తుండగా, గుజరాత్ టైటాన్స్పై విజయం సాధించి మంచి ఊపు మీద బెంగళూరు జట్టు ఈ మ్యాచ్కు సిద్ధమైంది.
274 మ్యాచ్లు, 266 ఇన్నింగ్స్లలో, కోహ్లీ 39.95 సగటు, 133.76 స్ట్రైక్ రేట్తో 9012 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఎనిమిది శతకాలు, 66 అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి. అతని అత్యధిక స్కోరు 113. ఈ సీజన్లో, ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో అతను ఆరో స్థానంలో నిలిచాడు. ఏడు మ్యాచ్లలో 54.66 సగటు, 162.18 స్ట్రైక్ రేట్తో 328 పరుగులు చేసిన కోహ్లీ, మూడు అర్ధ శతకాలు, 81 అత్యధిక స్కోరును నమోదు చేశాడు.