Amazon: అమేజాన్లో 16వేల కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల కోత
అమేజాన్ బుధవారం 16,000 కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల కోతను ధృవీకరించింది. అక్టోబర్ నుండి సుమారు 30,000 ఉద్యోగాల కోత ప్రణాళికను పూర్తి చేసింది. అయితే భవిష్యత్తులో మరిన్ని కోతలు ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా పేర్కొంది.
సంవత్సరాల ప్రయత్నాల తర్వాత కూడా, మిగిలి ఉన్న తన ఫిజికల్ ఫ్రెష్ కిరాణా దుకాణాలను, గో మార్కెట్లను మూసివేస్తున్నట్లు అమేజాన్ మంగళవారం తెలిపింది. అలాగే, కస్టమర్ అరచేతిని స్కాన్ చేసే తన అమేజాన్ వన్ బయోమెట్రిక్ చెల్లింపు వ్యవస్థను కూడా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
30,000 ఉద్యోగాల కోత అనేది అమేజాన్ 1.58 మిలియన్ల ఉద్యోగులలో ఒక చిన్న భాగం అయినప్పటికీ, ఇది దాని కార్పొరేట్ ఉద్యోగులలో దాదాపు 10 శాతానికి సమానం. ఇది దాని మూడు దశాబ్దాల చరిత్రలో అతిపెద్ద ఉద్యోగ కోత, 2022 చివరిలో, 2023 ప్రారంభంలో తొలగించిన 27,000 ఉద్యోగాల సంఖ్యను ఇది అధిగమించింది.