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  4. JIO REINTRODUCES JIO PRIME WITH 1-YEAR PRICE GUARANTEE
Written By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (23:11 IST)

జియో 1 సంవత్సరం ధర గ్యారెంటీతో జియో ప్రైమ్‌ను తిరిగి ప్రవేశపెట్టింది

Jio
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (23:17 IST)
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జియో 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక సభ్యత్వం కల్పిస్తోంది. జియో యొక్క ప్రస్తుత, పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా ఉన్న టారిఫ్ ప్లాన్‌లు, ₹299 ప్లాన్‌తో సహా, వినియోగదారులందరికీ కొనసాగుతాయి. కొత్త జియో ప్రైమ్ సభ్యత్వంతో, భవిష్యత్తులో అదనపు ధర భరోసా కోరుకునే వినియోగదారులు, నేటి టారిఫ్ ప్లాన్‌లను కాపాడుకుంటూ, 5 సెప్టెంబర్ 2027 వరకు తమకు ఇష్టమైన ప్లాన్‌లతో రీఛార్జ్ చేసుకోవడం కొనసాగించవచ్చు.
 
జియో ప్రైమ్ సభ్యత్వంతో మరింత విలువ:
₹600 విలువైన క్యాష్‌బ్యాక్ వోచర్‌లు
కొత్త జియోహోమ్ లేదా జియోపీసీ కనెక్షన్‌పై రీడీమ్ చేసుకోగల ₹300 క్యాష్‌బ్యాక్ వోచర్
స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల కోసం కొత్త జియో సిమ్ కనెక్షన్‌ను జోడించినందుకు ₹300 క్యాష్‌బ్యాక్ వోచర్
కొత్త జియో ఉత్పత్తులు, సేవలు మరియు ట్రయల్స్‌కు ముందస్తు యాక్సెస్
ప్రత్యేక సర్వీస్ ఛానల్ ద్వారా ప్రాధాన్యతా కస్టమర్ సపోర్ట్
సభ్యత్వ కాలంలో ప్రకటించబడే అదనపు, సభ్యులకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు
 
జియో ప్రైమ్ సభ్యత్వం అందరికీ అందుబాటులో ఉంది: ఇప్పటికే ఉన్న జియో ప్రీపెయిడ్ మరియు పోస్ట్‌పెయిడ్ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. ఇతర నెట్‌వర్క్‌లలో ఉన్న వినియోగదారులు జియోకు పోర్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా లేదా కొత్త జియో కనెక్షన్ తీసుకోవడం ద్వారా చేరవచ్చు.
జియో యొక్క మొదటి 100 మిలియన్ల కస్టమర్ల పట్ల కృతజ్ఞతా భావంతో జియో ప్రైమ్ మెంబర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ మొదటగా సృష్టించబడింది. ఈ రోజు, 500 మిలియన్లకు పైగా ఉన్న జియో వినియోగదారుల కుటుంబానికి ధర హామీ, అనేక అదనపు ప్రయోజనాల భరోసాను అందించడానికి ఇది తిరిగి ప్రవేశపెట్టబడింది.
 
ఒక సంవత్సరం ధర హామీ
Jio Prime భవిష్యత్తులో ధరల విషయంలో అదనపు భరోసాను కల్పిస్తుంది. దీనివల్ల, 5 సెప్టెంబర్ 2027 వరకు ఉండే ఈ ధర-హామీ కాలంలో ధరలు మారినప్పటికీ, వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన అర్హత కలిగిన Jio ప్లాన్‌లను ప్రస్తుత ధరలకే నమ్మకంతో రీఛార్జ్ చేసుకోవడం కొనసాగించవచ్చు.
 
అదనపు ప్రయోజనాలు
Jio Prime అనేక ప్రత్యేక సభ్యత్వ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది, వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
₹600 విలువైన క్యాష్‌బ్యాక్ వోచర్లు
కొత్త JioHome లేదా JioPC కనెక్షన్‌పై వినియోగించుకోగలిగే ₹300 క్యాష్‌బ్యాక్ వోచర్
స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల కోసం కొత్త Jio SIM కనెక్షన్‌ను తీసుకున్నప్పుడు లభించే ₹300 క్యాష్‌బ్యాక్ వోచర్
కొత్త Jio ఉత్పత్తులు, సేవలు మరియు ట్రయల్స్‌ను ముందుగానే పొందే అవకాశం
ప్రత్యేక సేవా ఛానల్ ద్వారా ప్రాధాన్యతతో కూడిన కస్టమర్ సపోర్ట్
సభ్యత్వ కాలంలో ప్రకటించబడే ఇతర ప్రత్యేక సభ్యత్వ ప్రయోజనాలు
 
ప్రతి Jio వినియోగదారునికి అందుబాటులో ఉంది
ప్రస్తుతం ఉన్న Jio ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్‌పెయిడ్ వినియోగదారులందరికీ కేవలం ₹300 చేరిక రుసుముతో Jio Prime అందుబాటులో ఉంది. ఇతర నెట్‌వర్క్‌ల వినియోగదారులు Jioకి పోర్ట్ చేయడం ద్వారా లేదా కొత్త Jio కనెక్షన్‌ను యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇందులో చేరవచ్చు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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