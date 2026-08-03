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  4. Jio Unveils Complete Home Entertainment Package from Rs 400 a Month
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (17:11 IST)

నెలకు రూ. 400కే పూర్తి హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్యాకేజీని ఆవిష్కరించిన జియో

Jio Home Entertainment Package
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (17:18 IST)
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హైదరాబాద్: రిలయన్స్ జియో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా సరికొత్త జియో హోమ్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్లాన్‌లను ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాన్‌లు హై-స్పీడ్ వైఫై, 1,000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లు, ప్రముఖ OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను ఒకే ప్యాకేజీలో నెలకు రూ. 400 ప్రారంభ ధరతో అందిస్తున్నాయి. ఈ బండిల్ ఆఫర్ ద్వారా కస్టమర్‌లు బ్రాడ్‌బ్యాండ్, టెలివిజన్ మరియు స్ట్రీమింగ్ వినోదాన్ని ఒకే కనెక్షన్ మరియు ఒకే నెలవారీ బిల్లుతో పొందవచ్చు.
 
కేవలం టీవీ మాత్రమే చూసే వారి నుండి హై-స్పీడ్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌తో పాటు లైవ్ టీవీ మరియు OTT ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కోరుకునే వారి వరకు, వివిధ రకాల గృహ అవసరాలకు సరిపోయేలా ఈ ప్లాన్‌లు రూపొందించబడ్డాయి. ఎంచుకున్న ప్లాన్‌ను బట్టి, కస్టమర్‌లు అన్‌లిమిటెడ్ వైఫై, 1,000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లు, 200 కి పైగా HD ఛానెల్‌లు మరియు aha, JioHotstar, ZEE5, Sony LIVతో సహా 12-ప్లస్ OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల యాక్సెస్‌ను ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ సేవలో టీవీలో YouTube, జియో సర్వీస్ ఇంజనీర్ల ద్వారా ఉచిత ఇన్‌స్టాలేషన్ మరియు మెయింటెనెన్స్, అలాగే లైవ్ టీవీని ప్లే, పాజ్ మరియు రివైండ్ చేసే ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
 
తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గృహాలకు, జియో హోమ్ తన ఫైబర్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా టెలివిజన్ సేవలను అందిస్తుంది. సాధారణంగా వాతావరణం బాగాలేనప్పుడు DTH సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుంది, కానీ ఫైబర్ ద్వారా ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలోనైనా అంతరాయం లేని వీక్షణ అనుభవాన్ని జియో అందిస్తుంది. కస్టమర్‌లు లైవ్ టీవీని పాజ్ మరియు రివైండ్ చేయగల సదుపాయం ఉన్నందున, వారు తమకు ఇష్టమైన తెలుగు సీరియల్స్, సినిమాలు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ లేదా న్యూస్ ప్రోగ్రామ్‌లను ఎప్పటికీ మిస్ కారు.
 
ఈ ప్లాన్‌లు మూడు విభాగాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి:
1. టీవీ ఓన్లీ ప్యాక్ (TV Only Pack)
జియోహోమ్ టీవీ-  నెలకు రూ. 400
 * 200కి పైగా HD ఛానెల్‌లతో సహా 1,000+ లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లు.
 * 12+ బండిల్డ్ OTT యాప్‌లు.
 * లైవ్ టీవీ కోసం ప్లే, పాజ్ మరియు రివైండ్ ఫీచర్లు.
 * టీవీలో YouTube సదుపాయం.
 * ప్రీపెయిడ్ ఆప్షన్లు: 2 నెలలకు రూ. 1,000 లేదా 5 నెలలకు రూ. 2,000.
 * వెల్‌కమ్ ఆఫర్: ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా అన్ని 12 OTT యాప్‌లకు ఉచిత యాక్సెస్.
 * ఇప్పటికే బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కనెక్షన్ కలిగి ఉండి, తమ టీవీ వీక్షణ అనుభవాన్ని అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకునే ఇళ్లకు ఇది అనువైనది.
 
1. వైఫై + టీవీ + OTT ప్యాక్‌లు (WiFi + TV + OTT Packs)
30 Mbps ప్యాక్ – నెలకు రూ. 555
 * అన్‌లిమిటెడ్ 30 Mbps వైఫై.
 * 1,000+ లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లు.
 * 12 OTT యాప్‌లు.
 * ప్రీపెయిడ్ ఆఫర్: రూ. 2,222 కే 3 నెలలు మరియు ఒక నెల ఉచితం.
 * చిన్న కుటుంబాలకు, రోజువారీ స్ట్రీమింగ్‌కు అనువైనది.
 
100 Mbps ప్యాక్ – నెలకు రూ. 707
 * అన్‌లిమిటెడ్ 100 Mbps వైఫై.
 * 1,000+ లైవ్ టీవీ ఛానెల్‌లు.
 * 12 OTT యాప్‌లు.
 * ప్రీపెయిడ్ ఆఫర్: రూ. 2,122 కే 2 నెలలు మరియు ఒక నెల ఉచితం.
 * ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఉన్న ఇళ్లకు, HD స్ట్రీమింగ్ మరియు వర్క్-ఫ్రమ్-హోమ్ కు అనువైనది.
 
1. వైఫై ఓన్లీ ప్యాక్‌లు (WiFi Only Packs)
30 Mbps ప్యాక్ – నెలకు రూ. 450
 * అన్‌లిమిటెడ్ హై-స్పీడ్ వైఫై.
 * ప్రీపెయిడ్ ఆప్షన్లు: 2 నెలలకు రూ. 1,100 లేదా 5 నెలలకు రూ. 2,200.
 * ఇప్పటికే కేబుల్ లేదా DTH కనెక్షన్ ఉన్న ఇళ్లకు అనువైనది.
 
100 Mbps ప్యాక్ – నెలకు రూ. 600
 * బహుళ పరికరాల కనెక్టివిటీకి సరిపడా హై-స్పీడ్ వైఫై.
 * ప్రీపెయిడ్ ఆప్షన్లు: 2 నెలలకు రూ. 1,500 లేదా 5 నెలలకు రూ. 3,000.
 * HD స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్ మరియు స్మార్ట్ హోమ్‌లకు అనువైనది.
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ఐవీఆర్
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