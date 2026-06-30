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బడ్జెట్ ధరకు వన్ ప్లస్ స్మార్ట్ ఫోన్ - ధర ఎంతంటే?
ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ కంపెనీల్లో ఒకటైన వన్ ప్లస్ కంపెనీ తాజాగా ఎన్ సిరీస్ పేరుతో మరో కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ను తీసుకురానుంది. వన్ ప్లస్ ఎన్6 పేరుతో మార్కెట్లోకి జూన్ 4వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి తేనుంది. ఈ ఫోన్లో మీడియా టెక్ డైమెన్సిటీ 6360 చిప్సెట్తో తయారుచేశారు. అలాగే, 8000 ఎంఏహెచ్ బిగ్ బ్యాటరీ ఈ ఫోనుకు ప్రధాన ఆకర్షణ కావడం గమనార్హం. అయితే, ఈ ఫోన్ను ఎల్.సి.డి డిస్ప్లేతో తీసుకుని రావడం గమనార్హ.
వన్ ప్లస్ ఎన్6లో 6.75 అంగుళాల హెచ్డీ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఇచ్చారు. 120హెచ్.జడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉంది. ఐపీ65 రేటింగ్ సదుపాయం ఉంది. ఆండ్రాయిడ్ 16తో కూడిన ఆక్సిజన్ఓఎస్ 16 మీద పనిచేస్తుంది. మిలిటరీ గ్రేడ్(ఎస్టీడీ 810హెచ్ డ్యూరబిలిటీ) సర్టిఫికేషన్తో వస్తోంది. 2 ఏళ్ల ఓఎస్+ 3 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తామని కంపెనీ చెబుతోంది.
కెమెరా విషయానికొస్తే.. 50 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, ముందు వైపు 8 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఇచ్చారు. 45డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం, 6.5డబ్ల్యూ రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు చేస్తుంది. ఫ్రెష్ మింట్, మిడ్నైట్ గ్రీన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
ధర.. వన్ప్లస్ ఎన్6 4జీబీ+128 జీబీ వేరియంట్ ధర రూ.22,999గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. 6GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ.24,999గా ఉంది. ప్రైమ్ డే సేల్లో భాగంగా వెయ్యి రూపాయల డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. ఎస్బీఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు హోల్డర్స్కు రూ.2 వేల డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. అంటే రూ.19,999 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. జులై 4 నుంచి అమెజాన్లో విక్రయాలకు రానుంది. నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయం ఉంది.
Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జున
అక్కినేని నాగార్జున నేడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని సెట్లో లెనిన్ టీమ్ తో మాటామంతీ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. అఖిల్ నటించిన లెనిన్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి టీమ్ తో సందడి చేశారు. లెనిన్ ట్రైలర్ వైజాగ్ వేదికగా విడుదలకాబోతోంది. జులై 10న సినిమా విడుదలకాబోతోంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడింది. గత వారం విడుదలచేయాల్సింది సమంత సినిమా కోసం వాయిదా వేసినట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
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Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారు
అనేక మంది అభిమానులు, 'ఆల్కహాల్' చిత్ర బృందం, సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారు తెలుగు నటుడు అల్లరి నరేష్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హాస్యరంగంలో మరియు శక్తివంతమైన నటనలో ఒక వినోదకారుడిగా అతని బహుముఖ ప్రజ్ఞను ఈ పోస్టులు హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అతని రాబోయే చిత్రం 'ఆల్కహాల్' విజయవంతం కావాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.