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Eluru Srinu : బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా డ్యూ డేట్ చిత్రం ప్రారంభం
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పీఆర్ఓగా, జర్నలిస్ట్గా అందరికి సుపరిచితుడైన ఏలూరు శ్రీను నిర్మాతగా మారారు. మరో నిర్మాత పవన్ తరిగోపులతో కలిసి డ్యూ డేట్ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమాలు జూబ్లిహిల్స్ దైవసన్నిదానంలో పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగాయి. వర్షిష్ స్టూడియోస్ పతాకంపై ఆనంద్.కె. దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
Eluru Srinu, Anand K., Lomesh Pudipeddi, Jayashree, SKN, Dheeraj Mogilineni and others
ఈ సందర్భంగా హీరో లోమేష్ పూడిపెద్ది, హీరోయిన్ జయశ్రీ, తో పాటు కీలక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్న ప్రణీత పట్నాయక్, విజ్క్షానిలపై చిత్రీకరించిన ముహుర్తపు సన్నివేశానికి ప్రముఖ దర్శకుడు మారుతి క్లాప్ నివ్వగా, బన్నీవాస్ కెమెరా స్వీచ్చాన్ చేశారు. ఇటీవల సక్సెస్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్లుగా మారిన నిర్మాతలు ఎస్కేఎన్, ధీరజ్ మొగిలినేని, వంశీ నందిపాటిలు చిత్ర దర్శకుడికి స్క్రీప్ట్ను అందజేశారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు, దర్శకుడు విజయ్ కనకమేడల, విఐ ఆనంద్లతో పాటు పలువురు దర్శకులు, నిర్మాతలు పాల్గొన్నారు. ప్రజెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా అల్లుకున్న ఈ కమర్షియల్ కోర్డ్ రూమ్ డ్రామా ఆద్యంతం ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుందని, టైటిల్ దగ్గర నుంచి సినిమాలోని ప్రతి అంశం ప్రేక్షకులకు కొత్తదనంతో పాటు పూర్తి సంతృప్తిని కలిగించే కథ, కథనాలు ఈ చిత్రంలో ఉంటాయని, త్వరలో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభిస్తామని నిర్మాతలు తెలిపారు.
లోమేష్ పూడిపెద్ది, జయశ్రీ, ప్రణీత పట్నాయక్, విజ్క్షాని, చందు తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డీఓపీ: చెంచు జింక, నిర్మాతలు పవన్ తరిగోపుల, ఏలూరు శ్రీను, దర్శకత్వం: ఆనంద్.కె.
కువైట్లో నిజామాబాద్ వ్యక్తి మృతి.. ఎడారిలో పూడ్చి పెట్టేశారు.. చంపేశారా.. లేకుంటే?
కువైట్లో నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన 29 ఏళ్ల వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనను కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా అతని మృతదేహాన్ని కొందరు పరిచయస్తులు ఎడారిలో పూడ్చిపెట్టినట్లు సమాచారం. మృతుడిని నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం కోరట్పల్లి తండాకు చెందిన కైలాష్గా గుర్తించారు. ఉపాధి కోసం కువైట్ వెళ్లిన అతను అల్ సల్మీ ప్రాంతంలో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాడు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, అక్కడే నివసిస్తున్న తన సొంత ప్రాంతానికి చెందిన ఒక తండ్రీకొడుకులతో అతనికి ఇటీవల పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది మార్చి 19న, ఒక పాడైన ఎక్స్వేటర్ను బాగు చేయడానికి ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు కైలాష్ను ఎడారి ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. మరమ్మతు పనులు జరుగుతుండగా, ప్రమాదవశాత్తు అతను మరణించినట్లు భావిస్తున్నారు.
కిచిడీలో పురుగులు.. ఆస్పత్రి పాలైన 40మంది విద్యార్థులు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలంలోని మన్ననూర్ ప్రిమిటివ్ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గురుకుల వసతి గృహానికి చెందిన సుమారు 40 మంది విద్యార్థులు, గురువారం (జూలై 9) ఉదయం అల్పాహారంగా పురుగులు పట్టిన కిచిడీని తిన్న తర్వాత అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆ ఆహారాన్ని తినకుండా తప్పించుకున్న విద్యార్థులలో ఒకరైన శివ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉదయం 9 గంటల సమయంలో అతను అల్పాహారం కోసం వెళ్లబోతుండగా, ఆ కిచిడీలో పురుగులు ఉన్నాయని తోటి విద్యార్థులు అతనికి చెప్పాడు. అప్పటికే అందరికీ వాంతులు, కడుపునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపించడం మొదలైంది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ ఎన్నికల ప్రక్షాళన.. SIRకి జూలై 24న గడువు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ ఎన్నికల ప్రక్షాళన అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. పౌరులు తమ ఓటు హక్కును కాపాడుకోవడానికి సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించిన ప్రత్యేక విస్తృత పునర్విమర్శ (SIR) డ్రైవ్ కింద, తప్పనిసరి అయిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్ను సమర్పించడానికి జూలై 24ను కఠినమైన గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈ కీలక గడువును కోల్పోయిన ఓటర్లకు తక్షణ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి.
టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తామని సామూహిక అత్యాచారం
హైదరాబాదులో ఘోరం జరిగింది. ఒక ప్రముఖ టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తామంటూ నమ్మబలికిన ఇద్దరు కామాంధులు ఓ మహిళపై దారుణంగా గ్యాంగ్ రేప్కు పాల్పడ్డారు. సికింద్రాబాద్లోని రాణిగంజ్ పరిధిలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘోర ఉదంతం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ క్రూర ఉదంతానికి సంబంధించి పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన 43 సంవత్సరాల బాధితురాలికి, ఆమె భర్తకు మధ్య గత కొంతకాలంగా కుటుంబ కలహాలు, వరకట్న వేధింపుల గొడవలు నడుస్తున్నాయి.
ఆ దేవుడు పవన్ కల్యాణ్ వచ్చిండు, నా కొడుకు నిమ్మళమయ్యుండు: నిరంజన్ తండ్రి వీడియో
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ అరుదైన వ్యాధితో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవలే అతడిని కలిసి అతడి కోరినవన్నీ నెరవేర్చారు. నిరంజన్ తండ్రి మాట్లాడుతూ... వాడు అనుకున్న చివరి కోరిక నెరవేరింది. ఆ దేవుడొచ్చిండు. నా కొడుకు నిమ్మళమైండు. చాల్రా ఈ కష్టాలు పడకరా నాన్న అని దీవించిండు. వాడకది చాలు సార్, ఆ దేవుడు పవన్ కల్యాణ్. నా దేవుడు పవన్ కల్యాణ్ను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నా అంటూ ఉద్వేగంగా చెప్పారు.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.