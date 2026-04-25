భారతదేశంలో REDMI A7, REDMI A7 Proలను విడుదల చేసిన షావోమి
షావోమి ఇండియా భారతదేశంలో రెడ్ మీ ఏ 7 సిరీస్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. విశ్వసనీయత, అద్భుతమైన డిస్ప్లే, ఎక్కువసేపు నిలిచి వుండే బ్యాటరీ పనితీరుపై దృష్టి సారించి, అందరికీ అందుబాటు ధరలలో తమ స్మార్ట్ఫోన్ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తోంది. రెడ్ మీ ఏ7లో 6.88-అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లే ఉండగా, రెడ్ మీ ఏ7 ప్రోలో 6.9-అంగుళాల హెచ్డి+ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120హెర్ట్జ్ వరకు రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తూ, మరింత స్పష్టమైన దృశ్యాలను, సులభమైన వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. సౌకర్యం, వినియోగం కోసం రూపొందించబడిన ఈ డిస్ప్లే, కంటి రక్షణ కోసం ట్రిపుల్ TUV రైన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్లతో పాటు, వివిధ పరిస్థితులలో స్థిరమైన ప్రతిస్పందనను నిర్ధారించడానికి వెట్ టచ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది.
ఈ రెండు ఉపకరణాలు 15వాట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. సమర్థవంతమైన, మెరుగైన వినియోగం కోసం స్మార్ట్ బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ ఫీచర్ను ఇవి కలిగి ఉంటాయి. బాక్స్లో 15వాట్ ఛార్జర్తో పాటు, 7.5 వాట్ వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తాయి, ఇవి ఇతర పరికరాలకు శక్తిని అందించడంలో అదనపు సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది.
రెడ్ మీ ఏ7 సిరీస్ 64జిబి స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీనికి LPDDR4X RAM జత చేయబడింది. సున్నితమైన మల్టీటాస్కింగ్, వివిధ అప్లికేషన్లలో వేగవంతమైన పనితీరు కోసం రెండు పరికరాలు వర్చువల్ RAM విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తాయి. అదనంగా ఈ సిరీస్లో 13ఎంపీ వెనుక కెమెరా, 8ఎంపీ ముందు కెమెరా ఉన్నాయి. ఇవి ఫోటోలు, వీడియో కాల్స్, రోజువారీ క్యాప్చర్ అవసరాల కోసం నమ్మకమైన ఫలితాలను అందిస్తాయి.
సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, ఐపి52-రేటెడ్ మన్నిక, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు ఆచరణాత్మకతను, సౌకర్యాన్ని పెంచుతాయి, ఈ పరికరాన్ని విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారులకు బాగా సరిపోయేలా చేస్తాయి. రెడ్ మీ ఏ7 సిరీస్ స్పష్టమైన, సహజమైన సాఫ్ట్వేర్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. రెడ్ మీ ఏ7 ప్రోలో గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ఎంచుకున్న ఫీచర్లు, మరింత స్మార్ట్ మరియు సులభమైన ఇంటరాక్షన్లతో వినియోగాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.
కనెక్టివిటీ పరంగా చూస్తే, ఈ పరికరం డ్యూయల్ నానోసిమ్కు మద్దతు అందిస్తోంది. 2టిబి వరకు విస్తరించగలిగే ప్రత్యేక మైక్రోఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ను కలిగి ఉంది, ఇది సౌలభ్యాన్ని, విస్తారమైన స్టోరేజ్ ఎంపికలను అందిస్తుంది. రెడ్ మీ ఏ7 సిరీస్ Mi-com, Amazon India, Flipkart, Xiaomi రిటైల్ అవుట్లెట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది; దీని విక్రయాలు ఏప్రిల్ 24 నుండి ప్రారంభమయ్యాయి.