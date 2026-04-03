షావోమి ఇండియా ఈరోజు రెడ్మీ నోట్ 15 స్పెషల్ ఎడిషన్ లాంచ్ను ప్రకటించింది. యూజర్లు జీవించే, సృష్టించే, కనెక్ట్ అయ్యే విధానానికి అనుగుణంగా అద్భుతమైన డిజైన్, లీనమయ్యే విజువల్స్, స్మార్ట్ ఫీచర్లను ఒకేచోట చేర్చిన స్మార్ట్ఫోన్ ఇది. వినోదం, కమ్యూనికేషన్, రోజువారీ ఉత్పాదకతలో సుళువైన అనుభవాన్ని అందించేలా ఇది రూపొందించబడింది.
అల్ట్రా-స్లిమ్ డిజైన్, అద్భుతమైన డిస్ప్లే
రెడ్మీ నోట్ 15 స్పెషల్ ఎడిషన్ FHD+ రిజల్యూషన్ మరియు 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.77-అంగుళాల కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది బ్రౌజింగ్, స్ట్రీమింగ్ మరియు గేమింగ్లో చాలా స్మూత్ విజువల్స్ను అందిస్తుంది. 3200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ మరియు వైడ్ కలర్ గామట్ సపోర్ట్తో, ఇండోర్ నుండి బ్రైట్ అవుట్డోర్ వాతావరణం వరకు విభిన్న లైటింగ్ పరిస్థితులలో డిస్ప్లే చాలా స్పష్టంగా మరియు అద్భుతమైన రంగులతో కనిపిస్తుంది.
ఈ అద్భుతమైన డిస్ప్లే అనుభవాన్ని మరింత పెంచేలా, ఫోన్ మందం కేవలం 7.35mm మరియు బరువు సుమారు 178g తో, స్లీక్ 3D-కర్వ్డ్ డిజైన్ను ఇది కలిగి ఉంది. ఇది చేతిలో పట్టుకోవడానికి సౌకర్యవంతమైన గ్రిప్ను మరియు ఒక ప్రీమియం ఫీల్ను అందిస్తుంది. ట్రిపుల్ TUV ధృవీకరణలు ఫోన్ను ఎక్కువసేపు వాడుతున్నప్పుడు కళ్లకు సౌకర్యాన్ని పెంచుతాయి.
క్రిమ్సన్ రిజర్వ్, కార్బన్ బ్లాక్ మరియు ఫ్రాస్టెడ్ వైట్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో వస్తున్న రెడ్మీ నోట్ 15 స్పెషల్ ఎడిషన్.. తన ప్రీమియం గుర్తింపును చాటుకుంటూనే యూజర్ల వ్యక్తిగత శైలికి అద్దం పట్టేలా డిజైన్ చేయబడింది. డిస్ప్లే నుండి ఫినిషింగ్ వరకు ప్రతి అంశాన్ని ఎంతో శ్రద్ధగా పరిశీలించి.. చూసేందుకే కాకుండా, వాడటానికి కూడా అసాధారణమైనదిగా అనిపించేలా ఈ పరికరాన్ని సృష్టించారు.
ఇంటెలిజెంట్ ఇమేజింగ్తో సమర్థవంతమైన పనితీరు
4nm ప్రాసెస్పై నిర్మించిన స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 మొబైల్ ప్లాట్ఫారమ్తో నడిచే ఈ పరికరం.. మల్టీటాస్కింగ్, కంటెంట్ వీక్షణ, గేమింగ్లలో సమర్థవంతమైన, నమ్మకమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 50MP AI డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్, 20MP AI ఫ్రంట్ కెమెరాలను కలిగి ఉంది. ఇవి చాలా షార్ప్, వెల్-బ్యాలెన్స్డ్ చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేసేలా ఇంజనీర్ చేయబడ్డాయి. ఇందులో AI ఎరేస్, AI స్కై, AI బోకె, AI బ్యూటిఫై, AI రిఫ్లెక్షన్ రిమూవల్తో సహా పలు AI-శక్తితో కూడిన టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఫోటోలను త్వరగా, సులభంగా మెరుగుపరుచుకోవడానికి వీలుకల్పిస్తూ, కంటెంట్ సృష్టిని మరింత సరళంగా మారుస్తాయి.
ఇమ్మర్సివ్ ఆడియో, కనెక్టివిటీతో దీర్ఘకాలం వచ్చే బ్యాటరీ
రెడ్మీ నోట్ 15 స్పెషల్ ఎడిషన్లో రోజువారీ అవసరాలకు ఎక్కువ సమయం పాటు పనిచేసేలా పెద్ద 5800mAh బ్యాటరీని పొందుపరిచారు. ఫోన్ను వేగంగా ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది 45W టర్బో ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
మెరుగైన మల్టీమీడియా అనుభవం కోసం, ఈ పరికరం డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్తో కూడిన డ్యూయల్ స్పీకర్లను, అలాగే స్పష్టమైన కాల్స్ కోసం AI-ఆధారిత యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ను (ANC) కలిగి ఉంటుంది. మల్టిపుల్ 5G బ్యాండ్లు మరియు డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi మద్దతుతో దీని కనెక్టివిటీ బలంగా, నమ్మదగినదిగా ఉంటుంది. గూగుల్ జెమినీ మరియు సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ AI ఫీచర్లు దీని వినియోగాన్ని మరింత పెంచుతాయి, ఇవి వినియోగదారులు సమాచారాన్ని సులభంగా మరియు వేగంగా పొందడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
సురక్షితమైన, పటిష్టమైన, ఫ్యూచర్-రెడీ
ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, AI ఫేస్ అన్లాక్తో ఈ పరికరం సురక్షితమైన, అనుకూలమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. టైటాన్ సాలిడ్ మన్నికతో నిర్మించబడిన ఈ ఫోన్, 1.7 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పడిపోయినా తట్టుకునేలా రూపొందించబడింది మరియు SGS చే MIL-STD-810H ప్రమాణాలకు ధృవీకరించబడింది. IP65 మరియు IP66 రేటింగ్లతో, ఇది దుమ్ము మరియు నీటి తుంపరల నుండి కూడా సురక్షితంగా ఉంటుంది.
రెడ్మీ నోట్ 15 స్పెషల్ ఎడిషన్ సుదీర్ఘ కాలం పాటు పనిచేసేలా, 4 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్, 6 సంవత్సరాల భద్రతా అప్డేట్స్తో వస్తుంది. దీని ఫలితంగా ఏళ్ల తరబడి ఫోన్ వాడినా క్లీన్, ఫ్లూయిడ్, సురక్షితమైన యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కస్టమర్లకు లభిస్తుంది.
ధర మరియు లభ్యత
రెడ్మీ నోట్ 15 SE మూడు వేరియంట్లలో కింది ధరలు, ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉంటుంది: