స్టైలిష్, ఇన్నోవేటివ్ స్మార్ట్ఫోన్లకు పేరుగాంచిన ZENO సిరీస్ ఇప్పుడు తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ZENO 200 ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకంగా Amazonలో అందుబాటులో ఉంటుంది. మొదటి చూపులోనే ఆకట్టుకునే డిజైన్తో వచ్చిన ZENO 200 స్టైల్ మరియు బలాన్ని ఒకేసారి అందిస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ ఉంది. అంటే సాధారణ బడ్జెట్ ఫోన్లతో పోలిస్తే ఇది చాలా బలంగా ఉంటుంది. అలాగే IP65 రేటింగ్ ఉండటంతో ధూళి, నీటి నుంచి కూడా రక్షణ లభిస్తుంది.
ZENO 200 లో itel యొక్క AI అసిస్టెంట్ Sola కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది రోజువారీ పనులను మరింత సులభంగా, వేగంగా చేయడంలో సహాయపడుతుంది. UltraLink ఫీచర్ వల్ల నెట్వర్క్ లేని ప్రాంతాల్లో కూడా కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4+8GB RAM మరియు 128GB స్టోరేజ్తో వస్తోంది. ప్రత్యేక లాంచ్ ఆఫర్లో దీని ధర కేవలం ₹9,999 మాత్రమే. ప్రస్తుతం ఇది Amazonలో అందుబాటులో ఉంది.
ZENO అనే పేరులోని ప్రతి అక్షరానికి ఒక ప్రత్యేక అర్థం ఉంది:
Z – Zenith of Design
E – Elevated Experience
N – Nuanced Control
O – Optimized Output
itel India CEO Arijeet Talapatra మాట్లాడుతూ, ZENO సిరీస్ అంటే కేవలం ఒక ఫోన్ కాదు, ఇది ఒక స్టైల్ స్టేట్మెంట్. ట్రెండీ లుక్తో పాటు బలమైన బిల్డ్ కోరుకునే Gen Z వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఫోన్ను రూపొందించాం. IP65 రేటింగ్ మరియు మిలిటరీ గ్రేడ్ ప్రొటెక్షన్ దీన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి. UltraLink మరియు IR Blaster వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెమరీ ధరలు పెరిగినా, వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండే ధరలోనే ఈ ఫోన్ను తీసుకొచ్చాం అని తెలిపారు.
ZENO 200 లో 6.75 అంగుళాల 120Hz HD+ డిస్ప్లే ఉంది. DTS సౌండ్ సపోర్ట్ వల్ల వీడియోలు, మ్యూజిక్ మరింత అద్భుతమైన అనుభవాన్ని ఇస్తాయి. AI అసిస్టెంట్ Sola ద్వారా సమరీలు తయారుచేయడం, డాక్యుమెంట్లను నిర్వహించడం, వెంటనే సమాధానాలు పొందడం సులభమవుతుంది. Writing Assistant ద్వారా టెక్స్ట్ను రీ-రైట్ చేయడం, స్పెల్లింగ్, గ్రామర్ సరిచేయడం చేయవచ్చు. AI Wallpaper Generator ద్వారా ఫోటోలు, టెక్స్ట్తో కొత్త స్టైలిష్ వాల్పేపర్లు కూడా రూపొందించుకోవచ్చు.
Dynamic Bar ద్వారా బ్యాటరీ, కాల్స్, నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ను సులభంగా చూడవచ్చు. కంపెనీ ప్రకారం ఈ ఫోన్ 4 సంవత్సరాల పాటు స్మూత్ పనితీరును అందిస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం 13MP రియర్ కెమెరా ఇవ్వబడింది. అలాగే IR Blaster ద్వారా TV, AC మరియు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను కూడా నియంత్రించవచ్చు.
Octa-core Unisoc T7250 ప్రాసెసర్, Android 15 Go తో వచ్చిన ఈ ఫోన్ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్, వీడియో కాలింగ్లో మంచి అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. Face Unlock మరియు Side Fingerprint Sensor కూడా ఉన్నాయి. 5000mAh భారీ బ్యాటరీ మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఇది రోజంతా సౌకర్యంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్ Comet Orange, Meteor Titanium మరియు Nightly Blue రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది.