Rakul Preet Singh: నాకు ఆయనే అతిపెద్ద అండగా నిలిచారని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వెల్లడి
ముంబై : ఒక తీవ్రమైన గాయం తర్వాత తాను ఎదుర్కొన్న క్లిష్ట దశను నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ ప్రయాణంలోని ప్రతి అడుగులోనూ తన భర్త, నిర్మాత అయిన జాకీ భగ్నాని తన పక్కనే ఎలా అండగా నిలిచారో ఆమె స్మరించుకున్నారు. సోఫీ చౌదరి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించే 'Famously Fit with Sophie' అనే చాట్ షోలో రకుల్ తన భర్త జాకీతో కలిసి పాల్గొన్నారు.
ఆ అండ తనకు ఎంత విలువైనదో వివరిస్తూ రాకుల్ ఇలా అన్నారు: "నాకు ఆయనే అతిపెద్ద అండగా నిలిచారు... నేను గాయం నుండి కోలుకునే ప్రయాణం గురించి ఆయన ఎప్పుడూ ఫిర్యాదు చేయలేదు; మేము ప్రతి పనినీ కలిసే చేశాము."ఆమె ఇంకా ఇలా తెలిపారు: "నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన పూర్తి ఏకాగ్రతతో వింటారు, దాంతో సగం సమస్య అక్కడే పరిష్కారమైపోతుంది."
జాకీ మరియు రకుల్ కథ... ఇద్దరూ పంచుకునే దినచర్యలు, ఒకరి ఆహారాన్ని మరొకరు రుచి చూడటాలు, మరియు నిరంతరం ఒకరికొకరు అండగా నిలబడటాల మధ్య మొదలైంది. వారిద్దరికీ వ్యాయామం చేయడం అనేది దినచర్యలో ఒక భాగం.
జాకీ మాటల్లో చెప్పాలంటే: "మేము దీనిని ఒక భారంగా చూడము, మాకు ఇది స్నానం చేయడం లాంటిది," అని అనగా, రకుల్ ఇలా జోడించారు: "కొంతమంది ప్రతిరోజూ పుస్తకాలు చదువుతారు, మరికొందరు ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక రకమైన ఆహారం తింటారు కదా? అలాగే మాకు వ్యాయామం ఒక దినచర్య — నిద్రలేవగానే వ్యాయామం చేస్తాము, ఆ తర్వాతే మా రోజు మొదలవుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడం కోసం కాదు, ఏదో ఒక నిర్దిష్ట రూపంలో కనిపించడం కోసం కాదు, కేవలం ప్రదర్శన కోసం అంతకంటే కాదు — ఇది కేవలం మా కోసం మాత్రమే."
ఒక నిర్మాతగా తన అనుభవాలను నెమరువేసుకుంటూ జాకీ ఇలా పంచుకున్నారు: "నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టడం అంత సులభమైన పని కాదు... అది నన్ను మరింత వినయవంతుడిగా, ఒక మంచి వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దింది; అసలైన జీవితం అంటే ఏమిటో నాకు నేర్పించింది."ఈ ఎపిసోడ్ ఆ తర్వాత పూర్తి వినోదభరితమైన మలుపు తీసుకుంది. ఇందులో నిజాయితీతో కూడిన ఒప్పుకోలులు, సరదా క్షణాలు మరియు తగినంత మోతాదులో సందడి మిళితమై ఉన్నాయి.
తాము ప్రేమబంధంలో ఉన్నామని రాకుల్ మరియు జాకీ 2021లో ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత 2024లో, గోవాలో జరిగిన ఒక నిరాడంబరమైన వేడుకలో ఈ జంట వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
అమెజాన్ MX ప్లేయర్ (AMXP) ద్వారా నిర్మించబడి 'ఫేమస్లీ ఫిట్ విత్ సోఫీ' ద్వారా కార్యరూపం దాల్చిన అమెజాన్ MX ప్లేయర్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.