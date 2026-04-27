Heroes: హీరోల పారితోషికంలో సినిమారంగంలో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయా?
దక్షిణాది సినిమా రంగంలో పెనుమార్పులు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలే టాలీవుడ్ సినిమాలు థియేటర్లలో ఆడకపోవడంతో కొద్దికాలం మూసివేయాలని ఎగ్జిబిటర్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సిటీలోని కొన్ని మారుమూల థియేటర్లలో జనాలు రావడంలేదు. మరో వైపు హైదరాబాద్ సిటీలోనూ మాల్స్ లో వున్న థియేటర్లలో నూన్ షోలకు అస్సలు ప్రేక్షకులే కరువవుతున్నారు. అయితే ఇదే పరిస్థితి తమిళనాడులోనూ వుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
చెన్నైలోని సమాచారం మేరకు, తమిళ నిర్మాతల మండలి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనుందని తెలుస్తోంది. మే 2న తమిళనాడులో సినిమా షూటింగ్ బంద్ కానున్నట్లు ఫిలింనగర్ లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం పారితోషికాలే.ఇకపై నటీనటులకు రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వకూడదని నిర్ణయం. సినిమా లాభాల్లో రెవెన్యూ షేర్ ఇవ్వాలని ప్రతిపాదన. టాలీవుడ్ తరహాలో కోలీవుడ్లోనూ సినిమా నిర్మాణాల విషయంలో మార్పులకు నిర్ణయం.
ఇప్పటికే టాలీవుడ్ లో అగ్రహీరోలు రెమ్యునరేషన్ పేరిట షేర్ లు అడగడం తెలిసిందే. అల్లు అర్జున్ కూడా పుష్ప చిత్రం తర్వాత అటువంటి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఇదే బాటలో పలువురు హీరోలున్నాయి. దానివల్ల నిర్మాతకు మేలు చేయాలనే ఆలోచన దాగి వుందని తెలుస్తోంది. అయితే వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు కనుక అసలు విషయం బయటకు రావడంలేదు. త్వరలో దీనిపై మరింత సమాచారం వెలుగులోకి రాబోతుంది.