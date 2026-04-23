Tamil Nadu: తమిళనాడులో ప్రారంభమైన పోలింగ్.. ఎన్డీకే గట్టిపోటీ
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ ప్రారంభమైంది.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాల ముందు ప్రజలు ఉత్సాహంగా బారులు తీరారు. అధికార పీఠం కోసం ప్రధానంగా అధికార డీఎంకే, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన అన్నాడీఎంకే తలపడుతుండగా, నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే, తమిళ జాతీయవాది సీమాన్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీకే కూడా గట్టి పోటీని ఇస్తున్నాయి.
తమిళనాడులో మొత్తం 5.73 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరు 33,133 ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేసిన 75,064 పోలింగ్ కేంద్రాల ద్వారా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని, 4,023 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని నిర్ణయించనున్నారు. మొత్తం ఓటర్లలో 2.93 కోట్ల మంది మహిళలు, 2.83 కోట్ల మంది పురుషులు, 7,728 మంది తృతీయ లింగ వ్యక్తులు ఉన్నారు.
ఎన్నికల సంఘం 1,06,418 బ్యాలెట్ యూనిట్లతో పాటు 75,064 కంట్రోల్ యూనిట్లు, వీవీపీఏటీ యంత్రాలను మోహరించింది. ఎటువంటి సాంకేతిక జాప్యాలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు, ఈవీఎంల కోసం 20 శాతం, వీవీపీఏటీల కోసం 30 శాతం చొప్పున అదనపు నిల్వలను అందుబాటులో ఉంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేలా చూసేందుకు, 83,875 మంది రాష్ట్ర పోలీసు సిబ్బందితో పాటు, 300 కంపెనీల కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.