  4. What should software engineers do to secure jobs in the current climate?
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే ఏం చేయాలి?

BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (21:59 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (22:01 IST)
ప్రస్తుతం ఐటీ ఇండస్ట్రీ తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగాలను సాధించాలనుకునేవారు, మంచి జీతాలు పొందాలంటే సాంప్రదాయ పద్ధతులకు భిన్నంగా ఆలోచించాలి. ముఖ్యంగా అప్‌స్కిల్లింగ్... అంటే రంగానికి తగ్గట్టు మారడం. కేవలం బేసిక్ కోడింగ్ (Java, C++) నాలెడ్జ్‌తో సరిపెట్టుకోకుండా.. AI/ML, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ (AWS/Azure), డేటా ఇంజినీరింగ్, లేదా సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి డిమాండ్ ఉన్న రంగాలలో నైపుణ్యం సాధించాలి.
 
ప్రాక్టికల్ పోర్ట్‌ఫోలియో వుండాలి. అంటే కేవలం రెజ్యూమేలో సర్టిఫికెట్లు పెట్టడం కంటే, స్వంతంగా చేసిన లైవ్ ప్రాజెక్ట్‌లు, గిట్‌హబ్(GitHub) ప్రొఫైల్, లీట్‌కోడ్(LeetCode)లో సమస్యల సాధన వంటివి చూపించగలిగితే ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతాయి.
 
ఐటీ రంగం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. ఇది ఒక చక్రం లాంటిది. ప్రస్తుత మందగమనం తాత్కాలికమే. టెక్నాలజీ మారినప్పుడల్లా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఇంజినీర్లకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు పోతాయి అని భయం నుంచి మన నైపుణ్యాలను ఇంకా ఎంత మేరకు మెరుగుపరుచుకోవాలన్న దానిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. ఎందుకంటే... కాలం మారుతున్నకొద్దీ అధునాతన సాంకేతక సౌలభ్యాలు కూడా రావడం మనం చూస్తూనే వున్నాం. అలాగే ఏఐ కూడా.
