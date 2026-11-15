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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 15 November 2026 (08:56 IST)

ఇక అయ్యప్ప ప్రసాదం నేరుగా ఇంటికే..

Sabarimala
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (08:56 IST)
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శబరిమల ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయ్యప్పస్వామి దర్శనార్థం శబరిమలకు వచ్చే భక్తులు ప్రసాదాలను నేరుగా తమ ఇంటి చిరునామాకు పంపించుకునే అవకాశం ఇప్పుడు అందుబాటులోకి రానుంది. ట్రావెన్‌కోర్‌ దేవస్థానం మండలి, ఇండియా పోస్టు మధ్య ఈ మేరకు అవగాహన కుదిరింది. మండల-మకర విలక్కు యాత్ర ఈ నెల 17న ప్రారంభం కాబోతున్న నేపథ్యంలో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.
 
 కొండపై ఆలయ సముదాయంలో ఉన్న అరవణ, అప్పం ప్రసాదాల కౌంటరు పక్కనే ప్రత్యేక పార్శిల్‌ బుకింగ్‌ కేంద్రం రోజంతా పని చేస్తుంది. ప్రసాదాన్ని ఏ చిరునామాకు పంపాలో చెప్పి బుక్‌ చేసుకుంటే వారు ఇళ్లకు చేరేలోపు అది చేరిపోతుంది. సన్నిధానం వద్దే కాకుండా దేశంలోని ఏ పోస్టాఫీసు ద్వారానైనా ఎక్కడికైనా స్పీడ్‌ పోస్టులో ప్రసాదాన్ని పంపించుకోవచ్చని అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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