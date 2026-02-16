మహిళలకు ఉచిత బస్సు.. మెట్రోకు ఆదాయం తగ్గుతోంది.. ప్రధాని మోదీ
కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దీనిని ప్రారంభించింది. తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దీనిని అనుసరించింది. రెండు రాష్ట్రాలలో, మహిళలకు ఉచిత బస్సును ఎన్నికల వాగ్ధానంగా అందించారు. రెండు రాష్ట్రాలు దీనిని అమలు చేస్తున్నాయి. సీట్ల కోసం గొడవపడటం, ఎటువంటి కారణం లేకుండా ప్రయాణించడం వంటి సామాజిక పరిణామాలతో పాటు, ఉచిత బస్సు చాలా పెద్ద సమస్యను సృష్టించినట్లు కనిపిస్తోంది.
జాతీయ మీడియా ఛానెళ్లకు చెందిన సీనియర్ జర్నలిస్టుల ఎంపిక చేసిన బృందంతో జరిగిన సంభాషణలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించారు. ఉచిత బస్సు పథకం మెట్రో రైలు అభివృద్ధి, విస్తరణకు హానికరమని మోదీ అన్నారు.
పార్టీని నిందించడం తనకు ఇష్టం లేదని, కానీ ఉచిత బస్సు పథకం మెట్రో సేవలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని మోదీ అన్నారు. ఉచిత బస్సుల కారణంగా ట్రాఫిక్ రద్దీ, రోడ్లపై కాలుష్యం ఉంటుందని ప్రధాని అన్నారు. ఉచిత బస్సులు నడిచే ప్రదేశాలలో మెట్రోను ఉపయోగించే ప్రయాణికుల సంఖ్య సగానికి తగ్గించబడిందని ప్రధాని చెప్పారు.
మెట్రో ఎలా విస్తరిస్తుంది. అలాంటి ఎన్నికల వాగ్దానాలు చేస్తే దేశం ఎలా పురోగమిస్తుంది అనే దానిపై ప్రధాని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు, ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించింది. తెలంగాణలో, కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో మొదట ఉచిత బస్సును ప్రవేశపెట్టినందున, స్పందన ప్రతికూలంగా ఉంది.
కానీ అందరి దృష్టి టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపైనే ఉంది. ఆయన కూడా మహిళలకు ఉచిత బస్సును అందిస్తామని ఎన్నికల హామీ ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ముఖ్యమంత్రి తప్పు చేయలేదని ఆంధ్ర రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతానికి మెట్రో లేదు.