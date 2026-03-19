ఎంజీఆర్, జయలలిత, పవన్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్న విజయ్.. త్వరలోనే త్రిషతో పెళ్లి?
తమిళనాట విజయ్, త్రిషల గురించి పెద్ద రచ్చే జరుగుతుంది. ఇటీవల ఒక నిర్మాత కుమారుడి వివాహానికి విజయ్, త్రిష కలిసి హాజరైన తర్వాత వారిపై ఊహాగానాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఆ వివాహ వేడుకలో వారు ఒకేలాంటి దుస్తులు ధరించడం వారి సంబంధంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చలకు దారితీసింది.
కొందరు వారి గోప్యతను గౌరవించాలని ఇతరులను కోరినప్పటికీ, వదంతులు వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు ముందే విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవచ్చునని కోలీవుడ్ కోడై కూస్తోంది. ఆన్లైన్లో ఈ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ అభిమానులలో కొందరు కూడా ఈ పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఇటువంటి వదంతులు అతని రాజకీయ ప్రతిష్టను, ప్రజల అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ మధ్యలోనే, భారత ఎన్నికల సంఘం తమిళనాడు ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగనుండగా, మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది. ఈ ప్రకటన తర్వాత, ఆన్లైన్లో ట్రోలింగ్ పెరిగింది.
మే 4 త్రిష పుట్టినరోజు అని కొందరు యూజర్లు ఎత్తిచూపుతూ, దానిని ఎన్నికల ఫలితాలతో ముడిపెట్టడానికి ప్రయత్నించారు. ఈలోగా, నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్ త్రిషకు మద్దతుగా నిలిచారు. త్రిష మంచి వ్యక్తి అని, ఇలాంటి ఆరోపణలకు ఆమె స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, ఈ వదంతులు ప్రచారంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానంపై ఏమైనా ప్రభావం చూపుతాయో లేదో వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతానికి, వారి సంబంధం లేదా పెళ్లి వదంతులపై ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ స్ట్రాటజీని విజయ్ వాడుతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు త్రిష రాజకీయాల్లోకి వస్తుందనే వార్తలు ఊపందుకున్నాయి. ఎంజీఆర్, జయలలిత తరహాలో విజయ్, త్రిష రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని, విజయ్కి త్రిష సపోర్ట్గా ఉండబోతుందని సమాచారం. చూడబోతుంటే విజయ్ కూడా పవన్ స్ట్రాటజీనే ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది.
పవన్ కళ్యాణ్ గత ఎన్నికల్లో బీజీపీ, టీడీపీతో కలిసి పోటీ చేసి అధికారంలోకి వచ్చారు. విజయ్ కూడా త్రిషని వాడుకొని ఈ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.