గురువారం, 19 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (10:43 IST)

ఎంజీఆర్, జయలలిత, పవన్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్న విజయ్.. త్వరలోనే త్రిషతో పెళ్లి?

తమిళనాట విజయ్, త్రిషల గురించి పెద్ద రచ్చే జరుగుతుంది. ఇటీవల ఒక నిర్మాత కుమారుడి వివాహానికి విజయ్, త్రిష కలిసి హాజరైన తర్వాత వారిపై ఊహాగానాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఆ వివాహ వేడుకలో వారు ఒకేలాంటి దుస్తులు ధరించడం వారి సంబంధంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చలకు దారితీసింది.
 
కొందరు వారి గోప్యతను గౌరవించాలని ఇతరులను కోరినప్పటికీ, వదంతులు వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు ముందే విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవచ్చునని కోలీవుడ్ కోడై కూస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఈ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ అభిమానులలో కొందరు కూడా ఈ పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 
 
ఇటువంటి వదంతులు అతని రాజకీయ ప్రతిష్టను, ప్రజల అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ మధ్యలోనే, భారత ఎన్నికల సంఘం తమిళనాడు ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగనుండగా, మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది. ఈ ప్రకటన తర్వాత, ఆన్‌లైన్‌లో ట్రోలింగ్ పెరిగింది. 
 
మే 4 త్రిష పుట్టినరోజు అని కొందరు యూజర్లు ఎత్తిచూపుతూ, దానిని ఎన్నికల ఫలితాలతో ముడిపెట్టడానికి ప్రయత్నించారు. ఈలోగా, నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్ త్రిషకు మద్దతుగా నిలిచారు. త్రిష మంచి వ్యక్తి అని, ఇలాంటి ఆరోపణలకు ఆమె స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె పేర్కొన్నారు. 
 
తమిళనాడు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, ఈ వదంతులు ప్రచారంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానంపై ఏమైనా ప్రభావం చూపుతాయో లేదో వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతానికి, వారి సంబంధం లేదా పెళ్లి వదంతులపై ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. అయితే పవన్‌ కళ్యాణ్‌ స్ట్రాటజీని విజయ్ వాడుతున్నారనే టాక్‌ వినిపిస్తోంది.

ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు త్రిష రాజకీయాల్లోకి వస్తుందనే వార్తలు ఊపందుకున్నాయి. ఎంజీఆర్, జయలలిత తరహాలో విజయ్‌, త్రిష రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని, విజయ్‌కి త్రిష సపోర్ట్‌గా ఉండబోతుందని సమాచారం. చూడబోతుంటే విజయ్‌ కూడా పవన్‌ స్ట్రాటజీనే ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది.

పవన్‌ కళ్యాణ్‌ గత ఎన్నికల్లో బీజీపీ, టీడీపీతో కలిసి పోటీ చేసి అధికారంలోకి వచ్చారు. విజయ్‌ కూడా త్రిషని వాడుకొని ఈ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్‌ చేస్తున్నాడా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Ustaad Bhagat Singh Movie Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రివ్యూ.. మాస్ మూవీ లవర్స్‌కు ఉగాది జాతరఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఇది ప్రేక్షకుల నుండి పాజిటివ్ రెస్పాన్సుతో పాటు ప్రారంభ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఊపును అందుకుంటోంది. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా రేటింగ్, ప్రేక్షకుల స్పందన, బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ ఉగాదికి, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మొత్తం దృష్టి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కామెడీ-యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' పైనే కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ చిత్రం పండుగ విడుదలగా మాత్రమే కాకుండా, ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానంలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందనే విడుదలైంది.

అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీకన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్ చిత్రంలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే అనే పాటను గాయని మంగ్లీ ఆలపించారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం అసభ్యంగా ఉండటంతో పెను చర్చకు దారితీసింది. పైగా, వివాదాస్పదమైంది కూడా. దీంతో గాయని మంగ్లీ స్పందించారు. అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగిందని, ప్రజలు పెద్ద మనసుతో క్షమించాలని కోరారు.

రాజకీయాల్లోకి రానున్న టాలీవుడ్ నటుడు.. ఎవరు?రాజకీయాల్లోకి మరో టాలీవుడు నటుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ హీరో పేరు నారా రోహిత్. క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానని అంటున్నారు. ఆయన బుధవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు.

న్యూయార్క్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ట్రైలర్ లాంచ్ప్రపంచవ్యాప్తంగా అశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్‌లో సరికొత్త చిత్రం ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ విడుదలైంది. మొట్టమొదటి గ్లోబల్ ఫ్యాన్-డ్రివెన్ ట్రైలర్ టీజ్ తర్వాత, న్యూయార్క్ నగరంలో ఐకానిక్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై నుండి టామ్ హాలండ్ పూర్తి ట్రైలర్‌ను ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇదొక మరపురాని క్షణంగా నిలిచిపోయింది.

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మభారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్‌ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్‌ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్‌తో కొత్త ఆరంభాల వేడుకవైజాగ్: నూతన ఆరంభాలు, సంపదతో కూడిన పంటకు ప్రతీక ఉగాది పండుగ. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని ఫ్యాబ్ ఇండియా తమ ప్రత్యేకమైన ఉగాది కలెక్షన్‌ను తీసుకువచ్చునట్లు వెల్లడించింది. సంప్రదాయాలలో లోతుగా మిళితమైన, ఆనందకరమైన ప్రారంభాల కోసం రూపొందించబడిన ఈ క్యూరేటెడ్ శ్రేణి మొత్తం కుటుంబానికి పండుగ సంతోషాలను అందిస్తుంది, వీటిలో పురుషులు, మహిళలు, పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన దుస్తులు పండుగ స్ఫూర్తిని అందంగా ప్రదర్శిస్తాయి.

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సుఐయోవా: మార్చి 16 అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఐయోవాలో హియావత పబ్లిక్ లైబ్రరీలో అడ్వెంచర్స్ అన్వేల్డ్ పేరుతో ఓ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించింది. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే సాహస యాత్రికులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఐయోవా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానందేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 మంది మహిళా చెఫ్‌లు, రెస్టారెంట్లను నిర్వహించే మహిళలను స్విగ్గీ సన్మానించి, భారతదేశపు ఆహారం, ఆతిథ్య రంగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. భారత ప్రభుత్వపు పర్యాటక, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ గౌరవామాత్యులు, శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. సన్మానింపబడినవారిలో శ్రీదేవి జాస్తి, సంస్థాపకురాలు, వైబ్రాంట్ లివింగ్ ఉన్నారు. స్విగ్గీ, భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియన్స్ ప్లాట్‌ఫారం ఇటీవలే, షి ద ఛేంజ్ 2026 సంచికను క్రొత్త ఢిల్లీలో నిర్వహించింది. ఫ్రమ్ విజన్ టు వెంచర్ టాగ్ లైన్ కలిగిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ కార్యక్రమం, భారతదేశపు వంటలు, వ్యాపార పరిస్థితులను పునర్నిర్వచించిన మహిళలను ఘనంగా సత్కరించింది.
