అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమౌతుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు?
కోపం (Angry). మనిషి పతనానికి కారణమయ్యే కారకాల్లో ఇదీ ఒకటి. అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమవుతుందో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ(Lord Sri Krishna) చెప్పారు. కోపం అనేది ఒక నిప్పు ముద్ద లాంటిది. కోపం అనే ఆ నిప్పు ముద్దను మన చేతితో పట్టుకుని అవతలివాడిపైకి విసిరే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ కోపాన్ని అవతలి వారిపైకి విసిరే సమయానికి ఆ నిప్పు గోళం ముందుగా మనకే కాలుతుంది. అంటే... కోపం అనేది ముందుగా మననే దెబ్బతీస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా కోపం అనేది కేవలం ఒక భావోద్వేగం మాత్రమే కాదు, అది మన ఆత్మను చీకట్లోకి నెట్టే ఒక పెద్ద శత్రువు. మన పురాణాలు, ముఖ్యంగా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కోపం వల్ల కలిగే నష్టాలను చాలా స్పష్టంగా వివరించారు.
-
కోపం వల్ల కలిగే ఆధ్యాత్మిక నష్టాలు
విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోవడం: కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఏది మంచి, ఏది చెడు అనే ఆలోచన ఉండదు. దీనివల్ల మనం చేసే పనులు మన పుణ్యఫలాన్ని హరిస్తాయి.
ప్రశాంతతకు భంగం: శాంతి లేని చోట దైవం ఉండదు. కోపం మన మనస్సులోని ప్రశాంతతను దహించివేస్తుంది, తద్వారా ధ్యానం లేదా ప్రార్థన చేయడం అసాధ్యమవుతుంది.
ప్రతికూల శక్తి: కోపం మన చుట్టూ ఒక ప్రతికూల వలయాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది మనలోని సాత్విక గుణాలను తగ్గించి, రాజసిక, తామసిక గుణాలను పెంచుతుంది.
సంబంధాలు దెబ్బతినడం: ఆధ్యాత్మికత అంటే అందరిలోనూ దైవాన్ని చూడటం. కోపంలో ఇతరులను దూషించడం అంటే వారిలోని దైవాన్ని అవమానించడమే.
2. నరకానికి మూడు ద్వారాలు
భగవద్గీత 16వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు మరొక ముఖ్యమైన మాట చెప్పారు. ఆత్మను నాశనం చేసే నరక ద్వారాలు మూడు ఉన్నాయని, అవి ఏమిటంటే...
కామము (కోరిక)
క్రోధము (కోపము)
లోభము (అతి ఆశ)
అందుకే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి సాధించాలనుకునే వారు ఈ మూడింటిని వదిలిపెట్టాలని పరమాత్మ ఆదేశించారు.
కోపాన్ని ఎలా జయించాలి?
కృష్ణుడు చెప్పిన ప్రకారం, స్థితప్రజ్ఞత (సుఖదుఃఖాలను సమానంగా స్వీకరించడం) ద్వారా, నిరంతర అభ్యాసం, వైరాగ్యం ద్వారా మాత్రమే కోపాన్ని నియంత్రించగలం.
కోపం వచ్చినప్పుడు వెంటనే స్పందించకుండా, ఒక్క నిమిషం మౌనంగా ఉండి "ఓం నమో నారాయణాయ" లేదా ఇష్టమైన దైవ నామాన్ని స్మరిస్తే ఆ వేడి తగ్గుతుంది. తదుపరి యోచనతో తగిన విధంగా శాంతంగా స్పందించడం వల్ల ఫలితం మేలు చేకూర్చేదిగా వుంటుంది.