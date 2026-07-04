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ఫిఫా ప్రపంచ కప్: 30 మ్యాచ్లు ఆడిన తొలి ఆటగాడిగా మెస్సీ రికార్డ్
ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయిన అర్జెంటీనా జట్టు, ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 నాకౌట్ దశలో భాగంగా టోర్నమెంట్లో అరంగేట్రం చేస్తున్న కాబో వెర్డేతో తలపడనుంది. ఈ 'రౌండ్ ఆఫ్ 32' మ్యాచ్ కోసం ప్రకటించిన జట్టు వివరాల ప్రకారం, కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీ ప్రారంభ జట్టులో తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకున్నారు.
ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో 30 మ్యాచ్లు ఆడిన తొలి ఆటగాడిగా నిలిచి, మెస్సీ తన కెరీర్లో మరో చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకోనున్నారు. అర్జెంటీనా హెడ్ కోచ్ లియోనెల్ స్కాలోని ఒక బలమైన జట్టును ప్రకటించారు. ఇందులో మెస్సీతో పాటు లౌటారో మార్టినెజ్ భాగస్వామిగా ఉండగా, జూలియన్ అల్వారెజ్ బెంచ్పై మ్యాచ్ను ప్రారంభిస్తాడు.
థియాగో అల్మాడా ముందు వరుసలోని ముగ్గురిలో ఒకరిగా ఉండగా, రోడ్రిగో డి పాల్, అలెక్సిస్ మాక్ అల్లిస్టర్, ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ మిడ్ఫీల్డ్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎమిలియానో మార్టినెజ్ గోల్కీపర్గా ప్రారంభించగా, అతని వెనుక నహుయెల్ మోలినా, క్రిస్టియన్ రొమెరో, లిసాండ్రో మార్టినెజ్, ఫాకుండో మెడినాలతో కూడిన రక్షణ శ్రేణి ఉంటుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూలై 4, 2026 నాటి వాతావరణం ఎలా వుంది...?
జూలై 4, 2026 నాటి వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పులు, నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. తెలంగాణవ్యాప్తంగా వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాబోయే 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రాంతాలు: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాలతో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అక్కడక్కడా కుండపోతగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం.. వివాహిత ప్రియుడి బెదిరింపులు.. పురుగుల మందు తాగి యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమ పేరుతో ప్రియుడు మోసం చేశాడు. ప్రేమించానని గొంతు కోశాడు. ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం జరుగుతుందని తెలిసి మిన్నకుండక ఆమెను బెదిరించాడు. వేధింపులకు గురిచేశాడు. చివరికి పెళ్లికి ముందు ఇలా ప్రియుడి చేతిలో వేధింపులకు గురికావడం కంటే.. అతడి బ్లాక్ మెయిల్కు తలొగ్గడం కంటే తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడమే బెటర్ అనుకుంది ఓ మహిళ. అంతే పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన యువతి.. కన్నవారి పరువు కోసం పురుగుల మందు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ విషాద ఘటన విజయనగరం జిల్లా తోండ్రంగి గ్రామంలో వెలుగుచూసింది.
అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్న విజయ్ సాయి రెడ్డి.. సిగ్గు సిగ్గు.. అంటూ ఫైర్
అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించబోతున్నట్లు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అవినీతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు ప్రకటించారు. 50 వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన ఆయన, ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు వ్యయాలను పెంచి చూపించిందని ఆరోపించడంతో పాటు పారదర్శకతను డిమాండ్ చేశారు.
హమ్మయ్య.. రుషికొండను అలా ఉపయోగించనున్న ఏపీ సర్కారు?
ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ కలల గృహ ప్రాజెక్ట్ అయిన రుషికొండ ప్యాలెస్, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఆ ఆస్తిని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది. రుషికొండ భవనాల భవిష్యత్తుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. నెలల తరబడి చర్చల అనంతరం, ఆ ఆస్తి నిర్వహణ, మరమ్మత్తుల కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్కు లీజుకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
గిరిజన గ్రామంలో తాగు నీటి కొరత.. ఖాళీ బిందెలతో మహిళల నిరసన
అనకాపల్లి జిల్లా, రవికమతం మండలం, చిమలపాడు పంచాయతీ పరిధిలోని తాటిపర్తి గ్రామానికి చెందిన గిరిజన మహిళలు, తమ గ్రామంలో నెలకొన్న దీర్ఘకాలిక తాగునీటి కొరతను ఎలుగెత్తి చాటేందుకు శుక్రవారం ఖాళీ బిందెలతో నిరసన తెలిపారు. 48 గిరిజన కుటుంబాలు నివసిస్తున్న ఈ గ్రామం గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్రమైన తాగునీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఏకైక సురక్షిత తాగునీటి ట్యాంక్ శిథిలావస్థకు చేరిందని, అది ఎప్పుడైనా కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కామాఖ్య నుంచి హార్ట్ ఫుల్ మెలోడీ ఏముందో ఏమో సాంగ్ రిలీజ్
సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ఏముందో ఏమో సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు.
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ఫస్ట్ డే నాగ బంధం, రావు బహదూర్ ఓపెనింగ్స్ రిపోర్ట్
ఈరోజు శుక్రవారంనాడు విడుదలైన తెలుగు సినిమాల రిపోర్ట్ ను ట్రేడ్ వర్గాలు ఎనలైజ్ చేశాయి. ఎగ్జిబిటర్ల రిపోర్ట్ ప్రకారం.. హీరో సత్యదేవ్ నటించిన రావు బహదూర్, విరాట్ కర్ణ నటించిన నాగ బంధం సినిమాలు గ్రాండ్ రిలీజ్ ను సొంతం చేసుకున్నాయి రెండు సినిమాల్లో నాగ బంధం మూవీ దాదాపు 100 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిందని దర్శకుడు అబిషేక్ నామా తెలియజేశాడు.
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Ntr: అఖిల్ అక్కినేని 'లనిన్ ట్రైలర్కు టాలీవుడ్ తారల మద్దతు
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ జూన్ 30న విడుదల చేసిన మూడు నిమిషాల ఈ ట్రైలర్లో, రాయలసీమ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, మరియు తమన్ ఎస్ అందించిన శక్తివంతమైన సంగీతం ఉన్నాయి. ఇందులో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించారు. రామ్ చరణ్ వంటి తారలు దీనిని 'అద్భుతం' మరియు 'పేలుడులా ఉంది' అని ప్రశంసించగా, మహేష్ బాబు దీనిలోని 'హృదయం మరియు అగ్ని'ని కొనియాడారు.