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Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (12:57 IST)

FIFA World Cup: లియోనల్ మెస్సీ హ్యాట్రిక్ రికార్డ్.. క్లోస్ రికార్డ్ సమం (video)

Messi
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (12:25 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (12:57 IST)
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Messi
అల్జీరియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో, మంగళవారం రాత్రి లియోనెల్ మెస్సీ తన కెరీర్‌లో మొదటిసారిగా ప్రపంచ కప్‌లో హ్యాట్రిక్ సాధించడంతో పాటు మిరోస్లావ్ క్లోస్ పేరిట ఉన్న అత్యధిక గోల్స్ రికార్డును సమం చేశాడు. తద్వారా ఆరోహెడ్ స్టేడియంలో కిక్కిరిసిన వేలాది మంది అర్జెంటీనా అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించాడు. 
 
ఇంటర్ మియామి జట్టు సహచరుడు రోడ్రిగో డి పాల్ అందించిన చక్కని పాస్ సాయంతో ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే మెస్సీ తన మొదటి గోల్ సాధించాడు. ఆ తర్వాత రెండో అర్ధభాగం ఆరంభంలోనే రెండో గోల్ చేశాడు. చివరగా, మైదానం నుండి బయటకు వెళ్లే ముందు (సబ్‌స్టిట్యూట్ అయ్యే ముందు) ప్రేక్షకుల నుంచి స్టాండింగ్ ఒవేషన్ అందుకునే తరుణంలో అతను తన మూడవ గోల్ నమోదు చేశాడు. 
 
సెర్బియా మరియు మాంటెనెగ్రో జట్లపై అర్జెంటీనా తరపున మెస్సీ తన తొలి ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ ఆడిన సరిగ్గా 20 ఏళ్ల తర్వాత ఈ గోల్స్ నమోదయ్యాయి. దీనితో ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్‌లోని ఐదు వేర్వేరు ఎడిషన్లలో గోల్స్ చేసిన రెండవ ఆటగాడిగా అతను నిలిచాడు. ఆరు ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లలో మెస్సీ మొత్తం 16 గోల్స్ సాధించాడు. కాబట్టి రాబోయే వారాల్లో క్లోస్ పేరిట ఉన్న రికార్డును అతను అధిగమించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ హ్యాట్రిక్ అతని కెరీర్‌లో 61వది కాగా, జాతీయ జట్టు తరపున అతను సాధించిన 11వ హ్యాట్రిక్ ఇది కావడం విశేషం. 
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