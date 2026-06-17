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FIFA World Cup: లియోనల్ మెస్సీ హ్యాట్రిక్ రికార్డ్.. క్లోస్ రికార్డ్ సమం (video)
అల్జీరియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో, మంగళవారం రాత్రి లియోనెల్ మెస్సీ తన కెరీర్లో మొదటిసారిగా ప్రపంచ కప్లో హ్యాట్రిక్ సాధించడంతో పాటు మిరోస్లావ్ క్లోస్ పేరిట ఉన్న అత్యధిక గోల్స్ రికార్డును సమం చేశాడు. తద్వారా ఆరోహెడ్ స్టేడియంలో కిక్కిరిసిన వేలాది మంది అర్జెంటీనా అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించాడు.
Messi
ఇంటర్ మియామి జట్టు సహచరుడు రోడ్రిగో డి పాల్ అందించిన చక్కని పాస్ సాయంతో ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే మెస్సీ తన మొదటి గోల్ సాధించాడు. ఆ తర్వాత రెండో అర్ధభాగం ఆరంభంలోనే రెండో గోల్ చేశాడు. చివరగా, మైదానం నుండి బయటకు వెళ్లే ముందు (సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యే ముందు) ప్రేక్షకుల నుంచి స్టాండింగ్ ఒవేషన్ అందుకునే తరుణంలో అతను తన మూడవ గోల్ నమోదు చేశాడు.
సెర్బియా మరియు మాంటెనెగ్రో జట్లపై అర్జెంటీనా తరపున మెస్సీ తన తొలి ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ ఆడిన సరిగ్గా 20 ఏళ్ల తర్వాత ఈ గోల్స్ నమోదయ్యాయి. దీనితో ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లోని ఐదు వేర్వేరు ఎడిషన్లలో గోల్స్ చేసిన రెండవ ఆటగాడిగా అతను నిలిచాడు. ఆరు ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లలో మెస్సీ మొత్తం 16 గోల్స్ సాధించాడు. కాబట్టి రాబోయే వారాల్లో క్లోస్ పేరిట ఉన్న రికార్డును అతను అధిగమించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ హ్యాట్రిక్ అతని కెరీర్లో 61వది కాగా, జాతీయ జట్టు తరపున అతను సాధించిన 11వ హ్యాట్రిక్ ఇది కావడం విశేషం.
LE TRIPLÉ DU GOAT LIONEL MESSI ???????? CETTE NUIT ????⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/t0Rpgkt7Ow— Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026
సిక్కింలో అరుదైన టాకిన్ మంద గుర్తింపు (వీడియో)
గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణకు కేంద్రం సానుకూల మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్
గ్రామీణాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ, రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల విజయవంతమైన నిర్వహణకు సంబంధించిన పలు ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం సానుకూల మద్దతు తెలిపిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ, పర్యావరణ శాఖల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ (గ్రామీణాభివృద్ధి), భూపేందర్ యాదవ్ (పర్యావరణం) సి.ఆర్. పాటిల్ (జలశక్తి)లతో సమావేశమయ్యారు.
సహజీవనం చేస్తున్న భాగస్వామిని గొంతు నులిమి చంపేసిన వ్యక్తి
నల్లమల అడవులకు ఆడ పులులను పంపండి.. కేంద్రానికి పవన్ విజ్ఞప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్రానికి ఒక ఆసక్తికరమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో పులుల సంఖ్య తగ్గిపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, ఆరు ఆడ పులులను రాష్ట్రానికి పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నల్లమల అడవులు ఎప్పటి నుంచో పులులకు ప్రధాన ఆవాసంగా ఉన్నాయి. అయితే, వివిధ పర్యావరణ- మానవ కారకాల వల్ల ఇటీవలి కాలంలో అక్కడ పులుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతోంది.
పాకిస్తాన్లో దారుణం - తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపిన పోలీసులు
పాకిస్తాన్ దేశంలో దారుణం జరిగింది. ఆ దేశ పోలీసులు తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపేశారు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా నుంచి పాకిస్తాన్కు హాలిడే ట్రిప్ కోసం వచ్చిన ప్రవాస కుటుంబంలో పెను విషాదం నెలకొంది. పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోని చక్వాల్ జిల్లాలో సాయుధ దొంగల ముఠా వీరి కారును ఆపి, అందులోని కుటుంబాన్ని బందీలుగా చేసుకుంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. రంగంలోకి దిగారు. దీంతో పోలీసులపై దొంగలు కాల్పులు జరిపారు.
Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.
నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.