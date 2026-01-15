గురువారం, 15 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 15 జనవరి 2026 (15:07 IST)

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టిక్కెట్ల కోసం 50 కోట్ల అభ్యర్థనలు

fifa world cup
యూఎస్ఏ, కెనడా, మెక్సికో వేదికల్లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ పోటీలు జరుగనున్నాయి. ఈ టోర్నీని వీక్షించేందుకు 211 సభ్య దేశాల నుంచి భారీ ఎత్తున అభిమానులు తరలిరానున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లను ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకుగాను ప్రవేశ టిక్కెట్ల కోసం ఏకంగా 50 కోట్ల మంది అభ్యర్థించారు. యూఎస్‌ఏ, కెనడా, మెక్సికోలో మరికొన్ని నెలల్లో జరగనున్న టోర్నమెంట్‌ కోసం 211 సభ్యదేశాల అభిమానుల నుంచి భారీఎత్తున దరఖాస్తులు అందాయని ఫిఫా ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
 
టికెట్లను కేటాయించే లాటరీలో నమోదు చేయడానికి దరఖాస్తులు సమర్పించేందుకు ఆఖరి గడువు మంగళవారంతోనే ముగిసింది. టికెట్ల కేటాయింపు గురించి ఫిబ్రవరి 5 కంటే ముందే దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి సమాచారం అందుతుందని ఫిఫా ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది. టోర్నమెంట్‌ ఆతిథ్య దేశాలే కాకుండా.. జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్‌, బ్రెజిల్‌, స్పెయిన్‌, పోర్చుగల్‌, అర్జెంటీనా, కొలంబియాలోని అభిమానుల నుంచి టికెట్ల కోసం డిమాండ్‌ ఉందని వివరించింది. 
 
జూన్‌ 27న పోర్చుగల్‌, కొలంబియా మ్యాచ్‌, జూన్‌ 18న దక్షిణ కొరియా, మెక్సికో, అలాగే జులై 19న న్యూజెర్సీ వేదికగా జరగనున్న ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ టికెట్ల కోసం ఎక్కువగా అభ్యర్థనలు వచ్చాయని ఫిఫా వెల్లడించింది. అభిమానుల నుంచి వచ్చిన అసాధారణ స్పందనకు ఫిఫా అధ్యక్షుడు జియాని ఇన్ఫాంటినో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే అభిమానులందరికీ అవకాశం కల్పించలేకపోతున్నందుకు బాధ పడుతున్నామని ఆయన వివరించారు. 

సంక్రాంతి కోడిపందెం.. రూ.1.53 కోట్లు గెలుచుకున్న గుడివాడ వాసి

సంక్రాంతి కోడిపందెం.. రూ.1.53 కోట్లు గెలుచుకున్న గుడివాడ వాసిసంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కోడిపందేలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగ రెండో రోజైన గురువారం తాడేపల్లి గూడెం పరధిలో జరిగిన ఓ భారీ కోడిపందెం ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ ఒక్క కోడిపందెంలోనే ఓ వ్యక్తి ఏకంగా రూ.1.53 కోట్లు గెలుచుకున్నాడు.

బ్యాకేజీ కంటెయిన్‌ను లాగేసుకున్న ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ ఇంజిన్

బ్యాకేజీ కంటెయిన్‌ను లాగేసుకున్న ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ ఇంజిన్ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ ఎయిరిండియా సంస్థకు చెందిన విమానం ఇంజిన్ బ్యాగేజీ కంటెయినర్‌ను లాగేసుకుంది. దీంతో ఆ ఇంజిన్ దెబ్బతింది. గురువారం ఉదయం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

స్వగ్రామంలో సంక్రాంతి సంబరాలు.. కుటుంబంతో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు

స్వగ్రామంలో సంక్రాంతి సంబరాలు.. కుటుంబంతో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబుఏపీలోని తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం నారావారిపల్లెలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన కుటుంబ సమేతంగా సంక్రాంతి సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన గ్రామ దేవత నాగాలమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత తన తల్లిదండ్రుల సమాధుల వద్ద నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి, కుమారుడు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్, వైజాగ్ ఎంపీ మార్గాని శ్రీభరత్, నారా లోకేశ్ కుమారుడు నారా దేవాంశ్, నటుడు నారా రోహిత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచిన వారిపై కఠిన చర్యలు : పొన్నం ప్రభాకర్

మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచిన వారిపై కఠిన చర్యలు : పొన్నం ప్రభాకర్మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచే విధంగా వ్యవహరించిన వారిపై ప్రభుత్వం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులపై ఒక చానెల్‌లో ప్రసారమైన కథనం వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు. నిరాధారమైన వార్తలను ప్రసారం చేయడం ఏమాత్రం మంచిది కాదన్నారు. అలా చేసే జర్నలిస్టులు, మీడియా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.

జగనన్న ప్రభుత్వం వస్తే రప్పా రప్పా నరికేస్తాం.. ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం...

జగనన్న ప్రభుత్వం వస్తే రప్పా రప్పా నరికేస్తాం.. ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం...వైకాపా శ్రేణులు మరోమారు రెచ్చిపోయారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలోని బత్తలపల్లి మండలం పోట్లమర్రి గ్రామంలో భోగి పండుగ వేళ పలువురు కార్యకర్తలు పెట్రేగిపోయారు. జగనన్న ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రఫ్పా రఫ్పా నరికేస్తాం... ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం అంటూ వైకాపా నేతలు టీడీపీ నేతలు ఇంటిపై దాడికి దిగి విధ్వంసం సృష్టించారు.

Watch More Videos

టాలీవుడ్‌లో సంక్రాంతి సందడి... కొత్త సినిమా పోస్టర్లు రిలీజ్

టాలీవుడ్‌లో సంక్రాంతి సందడి... కొత్త సినిమా పోస్టర్లు రిలీజ్తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో సంక్రాంతి సందడి నెలకొంది. టాలీవుడ్ కళకళలాడుతోంది. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని పలువురి హీరోలు తమతమ కొత్త చిత్రాల పోస్టర్లను రిలీజ్ చేశారు. అలాగే, ఇప్పటికే విడుదలై విజయం సాధించిన చిత్రాల హీరోలు ప్రేక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

జన నాయగన్‌కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు - హైకోర్టులోనే తేల్చుకోండి..

జన నాయగన్‌కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు - హైకోర్టులోనే తేల్చుకోండి..కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ చిత్రానికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీపై మద్రాస్ హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ ఉత్తర్వులపై స్టే విధిస్తూ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్‌ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. మద్రాసు హైకోర్టు డివిజన్‌ బెంచ్‌ను ఆశ్రయించాలని ఆదేశించింది.

ఏనుగుల వేట ప్రేరణ తో కటాలన్ - ఆంటోనీ వర్గీస్‌ను ఫస్ట్ లుక్‌

ఏనుగుల వేట ప్రేరణ తో కటాలన్ - ఆంటోనీ వర్గీస్‌ను ఫస్ట్ లుక్‌క్యూబ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై షరీఫ్ మహమ్మద్ నిర్మించిన గ్రాండ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కట్టాలన్' సెకండ్ లుక్ పోస్టర్‌ను లాంచ్ చేశారు. ఏనుగుల వేట నుండి ప్రేరణ పొందిన ఉత్కంఠభరితమైన మాస్ యాక్షన్‌ను సూచిస్తూ, ఈ పోస్టర్ మలయాళ సినిమా చరిత్రలో మునుపెన్నడూ చూడని మాస్ అవతార్‌లో ఆంటోనీ వర్గీస్‌ను పరిచయం చేస్తుంది. సినిమా టైటిల్‌కు తగ్గట్టుగానే, ఆంటోనీ వర్గీస్‌ను ఫస్ట్ లుక్‌లోనూ, తాజాగా విడుదలైన సెకండ్ లుక్‌లోనూ పవర్ ఫుల్ లుక్‌లో చూపించారు.

ఆకాష్ - భైరవి అర్థ్యా జంటగా కొత్త మలుపు లుక్

ఆకాష్ - భైరవి అర్థ్యా జంటగా కొత్త మలుపు లుక్సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక కానుకగా ‘కొత్త మలుపు’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ప్రముఖ గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ హీరోగా, భైరవి అర్థ్యా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతోంది. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వంలో, తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటులు రఘు బాబు, పృద్వి, ప్రభావతి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కలయికలో చిత్రం

పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కలయికలో చిత్రంపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ స్థాపించిన 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్', ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ'తో చేతులు కలిపిన విషయం విదితమే. ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి గొప్ప చిత్రాలను ప్రేక్షకులను అందించడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. గతంలోనే ఈ సంస్థల మధ్య కథలకు సంబంధించిన చర్చలు జరిగాయి. తాజాగా మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్, నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ కలిసి రాబోయే ప్రాజెక్టులపై చర్చించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com