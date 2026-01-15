ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టిక్కెట్ల కోసం 50 కోట్ల అభ్యర్థనలు
యూఎస్ఏ, కెనడా, మెక్సికో వేదికల్లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ పోటీలు జరుగనున్నాయి. ఈ టోర్నీని వీక్షించేందుకు 211 సభ్య దేశాల నుంచి భారీ ఎత్తున అభిమానులు తరలిరానున్నారు. ఈ మ్యాచ్లను ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకుగాను ప్రవేశ టిక్కెట్ల కోసం ఏకంగా 50 కోట్ల మంది అభ్యర్థించారు. యూఎస్ఏ, కెనడా, మెక్సికోలో మరికొన్ని నెలల్లో జరగనున్న టోర్నమెంట్ కోసం 211 సభ్యదేశాల అభిమానుల నుంచి భారీఎత్తున దరఖాస్తులు అందాయని ఫిఫా ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
టికెట్లను కేటాయించే లాటరీలో నమోదు చేయడానికి దరఖాస్తులు సమర్పించేందుకు ఆఖరి గడువు మంగళవారంతోనే ముగిసింది. టికెట్ల కేటాయింపు గురించి ఫిబ్రవరి 5 కంటే ముందే దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి సమాచారం అందుతుందని ఫిఫా ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది. టోర్నమెంట్ ఆతిథ్య దేశాలే కాకుండా.. జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్, బ్రెజిల్, స్పెయిన్, పోర్చుగల్, అర్జెంటీనా, కొలంబియాలోని అభిమానుల నుంచి టికెట్ల కోసం డిమాండ్ ఉందని వివరించింది.
జూన్ 27న పోర్చుగల్, కొలంబియా మ్యాచ్, జూన్ 18న దక్షిణ కొరియా, మెక్సికో, అలాగే జులై 19న న్యూజెర్సీ వేదికగా జరగనున్న ఫైనల్ మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం ఎక్కువగా అభ్యర్థనలు వచ్చాయని ఫిఫా వెల్లడించింది. అభిమానుల నుంచి వచ్చిన అసాధారణ స్పందనకు ఫిఫా అధ్యక్షుడు జియాని ఇన్ఫాంటినో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే అభిమానులందరికీ అవకాశం కల్పించలేకపోతున్నందుకు బాధ పడుతున్నామని ఆయన వివరించారు.