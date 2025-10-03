శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025 (14:12 IST)

2026 ప్రపంచ కప్: అధికారిక మ్యాచ్ బాల్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫిఫా

FIFA
FIFA
2026 ప్రపంచ కప్ కోసం అధికారిక మ్యాచ్ బాల్‌ను ఫిపా ఆవిష్కరించింది. ట్రయోండా అని పిలువబడే ఈ బాల్‌ను 1970 టోర్నమెంట్ నుండి అధికారిక ప్రపంచ కప్ బంతులను అందించే జర్మన్ తయారీదారు అడిడాస్ మళ్ళీ రూపొందించింది. 
 
గురువారం న్యూయార్క్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో బంతిని బహిర్గతం చేసినప్పుడు, ట్రియోండాను ప్రదర్శించడానికి నేను సంతోషంగా, గర్వంగా ఉన్నానని ఫిఫా అధ్యక్షుడు జియాని ఇన్ఫాంటినో అన్నారు. 
 
మూడు దేశాలు నిర్వహించిన మొదటి ప్రపంచ కప్, 48 జట్లు పోటీ పడ్డాయి. ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ రంగులతో కూడిన బంతి పేరు, రూపకల్పన రెండింటినీ ప్రేరేపించాయి. ప్రతి ఆతిథ్య దేశం నుండి ఐకానోగ్రఫీ.. కెనడా నుండి మాపుల్ ఆకులు, మెక్సికో నుండి డేగ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి నక్షత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. 
 
ఈ ఆవిష్కరణ వచ్చే ఏడాది జూన్ 11 నుండి జూలై 19 వరకు జరగనున్న ఉత్తర అమెరికా ప్రపంచ కప్‌కు కౌంట్‌డౌన్‌లో మరో అడుగు వేస్తుంది. ఫిఫా తన ఆన్‌లైన్ దశలవారీ టిక్కెట్ల అమ్మకాల విధానాలను ప్రారంభించింది.
 
216 దేశాలు, ప్రాంతాల నుండి 4.5 మిలియన్లకు పైగా అభిమానులు ప్రీసేల్ డ్రాలోకి ప్రవేశించారు. టోర్నమెంట్ డ్రా డిసెంబర్ 5న వాషింగ్టన్‌లో జరుగుతుంది.

ఏపీ, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రుల మాటల యుద్ధం.. నారా లోకేష్ వర్సెస్ ఖర్గే కౌంటర్లు

ఏపీ, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రుల మాటల యుద్ధం.. నారా లోకేష్ వర్సెస్ ఖర్గే కౌంటర్లుఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే తమ తమ రాష్ట్రాలకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై వాగ్వాదానికి దిగారు. బెంగళూరులో మౌలిక సదుపాయాల సమస్యను ప్రస్తావిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులకు అనువైన గమ్యస్థానంగా ఉంటుందని లోకేష్ అన్నారు.

స్వీట్ బేబీ డాటర్ డాల్.. నాతో ఒక రాత్రి గడుపుతావా?

స్వీట్ బేబీ డాటర్ డాల్.. నాతో ఒక రాత్రి గడుపుతావా?స్వీట్ బేబీ డాటర్ డాల్.. నాతో ఒక రాత్రి గడుపుతావా? అంటూ ఓ విద్యార్థినికి స్వామి చైతన్యానంద వాట్సాప్ సందేశం పంపించాడు. ఇలాగే అనేక మందికి ఆయన వాట్సాప్ సందేశాలు పంపించి లైంగికంగా వేధించినట్టు పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. అలాగే, దుబాయ్ షేక్ కోసం ఓ అమ్మాయిని కావాలంటూ ఓ మహిళకు ఆయన వాట్సాప్‌లో మెసేజ్ పంపించినట్టు తేలింది.

విద్యార్థిని ప్రాణం తీసిన పెద్దనాన్న లైంగిక వేధింపులు

విద్యార్థిని ప్రాణం తీసిన పెద్దనాన్న లైంగిక వేధింపులుహైదరాబాద్ నగరంలోని కొంపల్లిలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన పెదనాన్నే లైంగికంగా వేధించాడు. దీంతో 17 యేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన పోచమ్మగడ్డ ప్రాంతంలో గురువారం రాత్రి జరిగింది.

తెలంగాణకి రేవంత్ రెడ్డి ఇంకోసారి సీఎం కాలేడు: పగబట్టిన ప్రశాంత్ కిషోర్ (video)

తెలంగాణకి రేవంత్ రెడ్డి ఇంకోసారి సీఎం కాలేడు: పగబట్టిన ప్రశాంత్ కిషోర్ (video)ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై పగబట్టారా...? అంటే అవుననే అంటున్నారు. ఈ పగ వెనుక గట్టి కారణం వుందని ప్రశాంత్ కిషోర్ చెపుతున్నారట. ముఖ్యంగా బీహార్ ప్రజల DNA తెలంగాణ ప్రజల DNA కంటే తక్కువంటూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రశాంత్ కిషోర్ చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడట. అందువల్ల వచ్చే ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డిని ఖచ్చితంగా ఓడించి తీరుతానంటూ శపథం చేస్తున్నారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ టైమ్స్ నౌ టెలివిజన్ ఛానల్‌తో మాట్లాడుతూ... ఈసారి ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డిని ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. రాహుల్ గాంధీ, మోడీ ఎవ్వరూ రేవంత్ రెడ్డిని ఎన్నికల్లో గట్టెక్కించలేరు.

Devaragattu: మల్లేశ్వర స్వామిలో కర్రలతో ఘర్షణ.. ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి

Devaragattu: మల్లేశ్వర స్వామిలో కర్రలతో ఘర్షణ.. ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతిదసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా గురువారం కర్నూలు జిల్లాలోని దేవరగట్టు వద్ద మాల మల్లేశ్వర స్వామి బన్ని జైత్రయాత్ర సందర్భంగా జరిగిన హింసలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. ఆలయంలో ఊరేగింపు సందర్భంగా భక్తులు కర్రలతో ఘర్షణ పడటంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ సంఘటనలో 100 మంది వరకు గాయపడ్డారు. దేవతల విగ్రహాలను తీసుకెళ్లడానికి రెండు గ్రూపులు పోటీ పడటంతో సమస్య తలెత్తింది మరియు ఈ ప్రక్రియలో వారి మధ్య ఘర్షణ జరిగింది.

Watch More Videos

Patriot : మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్‌లో షెడ్యూల్

Patriot : మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్‌లో షెడ్యూల్ఆరు నెలల విరామం తర్వాత, మలయాళ మహా నటుడు మమ్ముట్టి మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వస్తున్నారు. మహేష్ నారాయణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మల్టీస్టారర్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్ షెడ్యూల్‌లో మమ్ముట్టి చేరుతున్నారు. మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్, ఫహద్ ఫాసిల్, కుంచాకో బోబన్, నయనతార, జెరీన్ షిహా, రేవతి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆంటో జోసెఫ్, కెజి అనిల్‌కుమార్ ఆంటో జోసెఫ్ ఫిల్మ్ కంపెనీ, కిచప్పు ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌లపై నిర్మిస్తున్నారు. దసరానాడు పేట్రియాట్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.

Priyadarshi: మిత్ర మండలి కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ ఎంటర్‌టైనర్.. ప్రియదర్శి

Priyadarshi: మిత్ర మండలి కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ ఎంటర్‌టైనర్.. ప్రియదర్శిప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్ఎమ్, విష్ణు ఓయి, రాగ్ మయూర్, ప్రసాద్ బెహరా నటించిన చిత్రం మిత్ర మండలి. కళ్యాణ్ మంతిన, భాను ప్రతాప, డాక్టర్ విజయేందర్ రెడ్డి తీగల సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వెన్నెల కిషోర్, సత్య, వి.టి.వి. గణేష్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. టీజర్‌, ‘కట్టండుకో జానకి’, ‘స్వేచా స్టాండు’, ‘జంబర్ గింబర్ లాలా’ వంటి పాటలతో ‘మిత్ర మండలి’పై పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇటీవలే ఈ చిత్ర బృందం విజయవాడ ఉత్సవ్ ఈవెంట్‌‌లో సందడి చేసింది.

శ్రీ విష్ణు, రామ్ అబ్బరాజు కాంబినేషన్ లో రెండవ చిత్రం ప్రారంభం

శ్రీ విష్ణు, రామ్ అబ్బరాజు కాంబినేషన్ లో రెండవ చిత్రం ప్రారంభంసామజవరగమన చిత్రం తర్వాత శ్రీ విష్ణు, దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు కాంబినేషన్ లో మరో సినిమాకు శ్రీకారం చుట్టారు. కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్టయిల్ లో కొత్త కథాంశంతో కూడిన ఫ్రెష్ స్క్రిప్ట్‌. కాన్సెప్ట్, హై-వోల్టేజ్ హ్యుమర్ ఎక్కువగా వుండే కథనంతో, ఈ చిత్రం నాన్-స్టాప్ వినోదాన్ని అందించబోతోంది.

Sri Vishnu: నక్సలైట్‌ లీడర్‌ కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ గా శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: నక్సలైట్‌ లీడర్‌ కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ గా శ్రీ విష్ణుశ్రీ విష్ణు తన వెర్సటైల్‌ పెర్ఫార్మెన్స్‌, యూనిక్ కథలతో అలరిస్తుంటారు. ప్రతి సినిమాలోనూ హ్యూమర్‌ వుండేలా చూసుకునే ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్‌ కూడా అదే రీతిలో ఎంటర్ టైన్మెంట్ అందించబోతున్నారు. కామ్రేడ్‌ కల్యాణ్‌ అనే టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ ఫన్‌ఫుల్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్టైనర్‌ ని వెంకట్‌ ప్రెజెంట్‌ చేస్తుండగా, జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం హిస్తున్నారు. వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి స్కంద వాహన మోషన్‌ పిక్చర్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు.

కాంతార సినిమా 2016లో ఒక్క షో... 2025లో 5000 థియేటర్లు..

కాంతార సినిమా 2016లో ఒక్క షో... 2025లో 5000 థియేటర్లు..కన్నడ నటుడు రిషబ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'కాంతార చాప్టర్ 1’, ఈ నెల 2వ తేదీన విడుదలై భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఆయన గత రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ దర్శక హీరో రిషబ్ శెట్టి ఓ పోస్ట్ చేశారు. 2016లో తన సినిమాను ఒక్క షో ప్రదర్శించడం కోసం ఎంతో కష్టపడినట్లు చెప్పారు. ఈరోజు తనకు దక్కుతున్న గౌరవం చూస్తుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com