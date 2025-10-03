2026 ప్రపంచ కప్: అధికారిక మ్యాచ్ బాల్ను ఆవిష్కరించిన ఫిఫా
2026 ప్రపంచ కప్ కోసం అధికారిక మ్యాచ్ బాల్ను ఫిపా ఆవిష్కరించింది. ట్రయోండా అని పిలువబడే ఈ బాల్ను 1970 టోర్నమెంట్ నుండి అధికారిక ప్రపంచ కప్ బంతులను అందించే జర్మన్ తయారీదారు అడిడాస్ మళ్ళీ రూపొందించింది.
గురువారం న్యూయార్క్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో బంతిని బహిర్గతం చేసినప్పుడు, ట్రియోండాను ప్రదర్శించడానికి నేను సంతోషంగా, గర్వంగా ఉన్నానని ఫిఫా అధ్యక్షుడు జియాని ఇన్ఫాంటినో అన్నారు.
మూడు దేశాలు నిర్వహించిన మొదటి ప్రపంచ కప్, 48 జట్లు పోటీ పడ్డాయి. ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ రంగులతో కూడిన బంతి పేరు, రూపకల్పన రెండింటినీ ప్రేరేపించాయి. ప్రతి ఆతిథ్య దేశం నుండి ఐకానోగ్రఫీ.. కెనడా నుండి మాపుల్ ఆకులు, మెక్సికో నుండి డేగ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి నక్షత్రాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ ఆవిష్కరణ వచ్చే ఏడాది జూన్ 11 నుండి జూలై 19 వరకు జరగనున్న ఉత్తర అమెరికా ప్రపంచ కప్కు కౌంట్డౌన్లో మరో అడుగు వేస్తుంది. ఫిఫా తన ఆన్లైన్ దశలవారీ టిక్కెట్ల అమ్మకాల విధానాలను ప్రారంభించింది.
216 దేశాలు, ప్రాంతాల నుండి 4.5 మిలియన్లకు పైగా అభిమానులు ప్రీసేల్ డ్రాలోకి ప్రవేశించారు. టోర్నమెంట్ డ్రా డిసెంబర్ 5న వాషింగ్టన్లో జరుగుతుంది.