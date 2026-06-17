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భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన శుభ్మన్ గిల్
భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును టీమిండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ బ్రేక్ చేశాడు. స్వదేశంలో వన్డే ఫార్మాట్లో అత్యంత వేగంగా 1000 పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో లక్నో వేదికగా జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో ఈ ఘనత సాధించాడు. అద్భుతమైన ఫామ్తో ఆకట్టుకున్న గిల్, ఈ మ్యాచ్లో అర్ధశతకం పూర్తి చేసి జట్టును ఆదుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కూడా మరో మైలురాయిని అందుకున్నాడు. లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో 14,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. మూడు వన్డేల ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే భారత్ శుభారంభం చేసింది. తొలి వన్డేలో 7 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించి 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
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మరోవైపు భారత మాజీ కెప్టెన్ మహమ్మద్ అజారుద్దీన్, వివిధ ఫార్మాట్ల నుంచి శుభ్మన్ గిల్ గైర్హాజరుపై, అలాగే టెస్టు జట్టులో సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ఆకిబ్ నబీలకు చోటు దక్కకపోవడంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. టెస్టులు, వన్డేలలో భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్న గిల్, ఆ బాధ్యతను చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించారని, కాబట్టి అతన్ని ఏ ఫార్మాట్ నుంచీ తప్పించి ఉండకూడదని అజారుద్దీన్ పేర్కొన్నారు. టీ20లలో భారత వైస్-కెప్టెన్గా ఉన్న గిల్, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్కు ముందు జట్టు నుంచి తొలగించబడ్డారు.
వారి వయసు దాటిపోయిన తర్వాత ప్రదర్శన చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడంలో అర్థం ఏముంది.. నబీ అంత గొప్ప టీ20 బౌలర్ కాకపోవచ్చు, కానీ అతను టెస్ట్ క్రికెట్కు మాత్రం చాలా బాగా సరిపోతాడనే విషయాన్ని గుర్తించాలని.. భారత్ మరింత ఎక్కువగా టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడాల్సిన అవసరం ఉందని అజారుద్దీన్ పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్తో ఒప్పందం ఫైనల్ కాదు.. మాకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తాం : ట్రంప్
పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనేందుకు ఇరాన్తో కుదుర్చుకునే ఒప్పందం ఫైనల్ కాదని, తమకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరాన్తో తాము చేసుకోబోయేది కేవలం ఒక అవగాహన మాత్రమేనని, అదే ఫైనల్ కాదన్నారు. ఒకవేళ అందులోని అంశాలు తమకు నచ్చకున్నా, ఇరాన్ తీరు నచ్చకున్నా ఆ దేశంపై మళ్లీ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
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మైసూర్ ఆస్పత్రిలో ఒకే రోజు 11 మంది రోగులు మృతి? ఎలా?
మైసూర్లోని జయదేవ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్లో చికిత్స పొందుతున్న 11 మంది రోగులు ఒకే రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులలో ఆందోళన నెలకొంది. సాధారణంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో సగటున ఆరుగురు రోగులు మరణిస్తుంటారు. ఈ సంఖ్య అంతర్జాతీయంగా ఆమోదయోగ్యమైన పరిధిలోనే ఉంటుంది. అయితే, ఇన్స్టిట్యూట్లో సంభవించిన మరణాలు అసాధారణమైనవని ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కె.ఎస్. సదానంద విలేకరుల సమావేశంలో ధృవీకరించారు.
బుక్కరాయసముద్రంలో ఏటీఎం చోరీ.. పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే వున్నా?
అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రంలో ఒక ఏటీఎం చోరీ ఘటన వెలుగుచూసింది. తాడిపత్రి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం కేంద్రంలోకి చొరబడిన గుర్తుతెలియని దుండగులు, అక్కడి అద్దాలను పగలగొట్టి ఏటీఎం యంత్రాన్ని, దాని బ్యాటరీలను అపహరించారు. ఆ ప్రాంతం రద్దీగా ఉండి, సుమారు 100 మీటర్ల దూరంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ చోరీ ఎవరికీ తెలియకుండా జరగడం స్థానికులలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే, సింగనమల మండలం అకులేడు గ్రామం శివార్లలో దొంగిలించిన ఏటీఎం పరికరాల భాగాలు పడి ఉండగా గుర్తించారు. దొంగతనం చేసిన తర్వాత నిందితులు ఆ పరికరాలను అక్కడ పడేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజం
వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అని ఆరోపించారు. అందుకే మెగా డీఎస్సీపై పదేపదే అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, డీఎస్సీపై మంత్రి నారా లోకేశ్ విసిరిన సవాల్ను జగన్ స్వీకరించి చర్చకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.
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దివాన కథ ఓ యాంకర్ ను చూసి రాసుకున్నా - డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. "దీవాన" సినిమా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు.
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?
బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.