  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. 22 Telangana NRIs missing in Nepal flash floods
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

నేపాల్ వరద విపత్తు - తెలంగాణ వాళ్లు 22 మంది మిస్సింగ్ - 18 మంది ఎన్‌ఆర్‌ఐలు..

nepal floods
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (09:50 IST)
google-news
నేపాల్ దేశంలో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా తెలంగాణాకు చెందిన 22 మంది ఆచూకీ తెలియకుండా పోయిందని కేంద్ర అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. వీరిలో 18 మంది తెలంగాణా మూలాలు ఉన్న ప్రవాస భారతీయులు ఉన్నారు. ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్ లైన్‌కు అందిన సమాచారం మేరకు.. బాధిత కుటుంబాలు, ఇతరుల నుంచి 80 నుంచి 100 ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి. 
 
ఆచూకీ గల్లంతైన 22 మందిలో 20 కేసులను అధికారులు గుర్తంచారు. వీరిలో ఆరుగురు తెలంగాణాకు చెందిన వారు కాగా, మరో 17 మంది తెలంగాణా మూలాలు ఉన్న ప్రవాస భారతీయులని తెలిసింది. వారి ఆచూకీ కనుగొనేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 
 
మరోవైపు, నేపాల్ వరద విపత్తులో చిక్కుకున్న డీఆర్డీవో మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణితో పాటు సురక్షితంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. మానస సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లిన ఎల్బీ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన కందిమళ్ల సుహాసిని రెడ్డి ఆచూకీ తెలియరాలేదని తండ్రి మహేందర్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
లేక్ ఆంటారియో సరస్సు పేరు మార్చిన అమెరికా.. భగ్గుమన్న కెనడా

Toxic Torture reson: టాక్సిక్ చిత్రం టార్చెర్ కు కారణం ఏమిటి ? రుక్మిణి వసంత్ పాత్రపై చర్చ

Toxic Torture reson: టాక్సిక్ చిత్రం టార్చెర్ కు కారణం ఏమిటి ? రుక్మిణి వసంత్ పాత్రపై చర్చఆగష్టు 26న విడుదలైన కన్నడ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా 'టాక్సిక్'లో, రుక్మిణి మెలిస్సా పాత్రను పోషించింది. ఈ పాత్ర యష్ పోషించిన రాయాతో మొదట శత్రుత్వంతో ఉండి, ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడుతుంది. ఇందులో ఒక సన్నిహిత సన్నివేశం, ఆ తర్వాత ఒక బిడ్డ కూడా ఉంటాయి. ఆమెను 'పవిత్రురాలు' అని, ఆ పాత్రతో అసౌకర్యంగా ఉందని పేర్కొన్న పోస్టులు, మహిళలను వస్తువులుగా చూడటం, నటీమణులను అభిమానుల ఆదర్శాలకు పరిమితం చేయడం వంటి ఆరోపణలపై తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాయి.

Varanasi rumors: వారణాసి ని మరిచిపోకుండా వదంతులతో ప్రచారం చేస్తున్నారా ?

Varanasi rumors: వారణాసి ని మరిచిపోకుండా వదంతులతో ప్రచారం చేస్తున్నారా ?రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు నటిస్తున్న చిత్రం 'వారణాసి'. పురాణాలు, ఇతిహాసాల పేరుతో కల్పిక కథతో దర్శకుడు భారీ కథను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆ మధ్య వారణాసి గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. అది మల్టీప్లెక్స్ తో పాటు పలు థియేటర్లలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రేక్షకులు రానురాను రొటీన్ గా మారిపోయి ఆసక్తి కనిపించడంలేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్ వెల్ తర్వాత సెకండాఫ్ కుముందు ఇది ప్రదర్శిస్తున్నారు. దానితో అది ప్లే అయ్యాక లోపలికి రావడం కొన్నిచోట్ల జరుగుతోందని తెలుస్తోంది.

Rakul Preet Singh: అందం, అహంకారం ఉన్న స్త్రీగా నటించడం గర్వంగా వుంది

Rakul Preet Singh: అందం, అహంకారం ఉన్న స్త్రీగా నటించడం గర్వంగా వుందిరణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవి దూబే, యశ్, సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సినిమా రామాయణ చిత్రంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా నటించింది. 'శూర్పణఖ' పాత్రకు సంబంధించిన విశేషాలను ముంబైలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడు స్క్రిప్ లో ఆయన రాసుకున్న విధానంనన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది.

Allari Naresh: రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే తెల్లారి వేడుక... సాంగ్ రిలీజ్

Allari Naresh: రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే తెల్లారి వేడుక... సాంగ్ రిలీజ్హీరో అల్లరి నరేశ్ నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం 'రంభ ఊర్వశి మేనక'. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా టైటిల్ సాంగ్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. మేం రంభ ఊర్వశి మేనక స్టెప్ లేస్తే మీకు తెల్లారి వేడుక... అనే సాంగ్ లో అల్లరి నరేశ్ తోపాటు ముగ్గురు భామలు డాన్స్ చేస్తారు. రికార్డింగ్ డాన్స్ తరహాలో వేసిన సెట్లో ఈ పాటను షూట్ చేశారు.

Nani: ఫోక్ మాస్ ఆంథమ్‌గా ది ప్యారడైజ్ సెకండ్ సింగిల్ డల్లాస్‌లో లాంచ్

Nani: ఫోక్ మాస్ ఆంథమ్‌గా ది ప్యారడైజ్ సెకండ్ సింగిల్ డల్లాస్‌లో లాంచ్తాజాగా మేకర్స్ సెకండ్ సింగిల్‌కి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. తన మ్యూజిక్‌తోనే కాకుండా పాటలను సరికొత్తగా పెర్ఫామ్ చేయడంలోనూ ట్రెండ్ సెట్ చేసే రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈసారి కూడా ప్రత్యేకమైన ప్లాన్‌తో ముందుకొచ్చారు.