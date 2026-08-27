  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Nepal Flash Floods: 160 Dead, Hundreds Missing Including 133 Indians
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (09:40 IST)

నేపాల్ - చైనా సరిహద్దుల్లో ఆకస్మిక వరదలు.. 160 మంది మృతి

Nepal Flash Floods
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (09:40 IST)
google-news
Nepal Flash Floods
నేపాల్-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలో బుధవారం సంభవించిన భారీ ఆకస్మిక వరదలు కనీసం 160 మందిని బలిగొన్నాయి. వందలాది మంది పర్యాటకులు, కార్మికులు, ఇతరులు గల్లంతయ్యారు. ఈ వరదలు అకస్మాత్తుగా జనావాసాలను ముంచెత్తి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రయాణాలను నిలిపివేశాయి. 
 
వేడెక్కుతున్న హిమాలయ ప్రాంతంలో హిమానీనదం కూలిపోవడమే ఈ విపత్తుకు కారణమని నిపుణులు తెలిపారు. నేపాల్ పోలీసులు కనీసం 157 మంది మరణించినట్లు నివేదించారు. జాతీయ సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉన్న టిబెట్ ప్రాంతంలోని గిరాంగ్ కౌంటీలో కనీసం ముగ్గురు మరణించారని, 265 మంది గల్లంతయ్యారని చైనా ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ సీసీటీవీ నివేదించింది. 
 
తడి సిమెంట్ రంగులో ఉన్న ఉధృతమైన నీటి ప్రవాహంలో రోడ్లు ధ్వంసమై, భవనాలు కూరుకుపోయిన దృశ్యాలను డ్రోన్ ఫుటేజ్ చూపించింది. ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ జిన్హువా గణనీయమైన ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రాంతంలోని ఏటవాలు లోయలు ఆర్థిక జీవనాధారాలుగా, రవాణా మార్గాలుగా ఉన్నప్పటికీ, విపత్తు సంభవించినప్పుడు మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతాయి. 
 
నేపాల్‌లోని నువాకోట్ జిల్లాలో వరద ఉధృతి తర్వాత, భవనాల పై అంతస్తులు కూడా బురదతో నిండిపోయిన దృశ్యాలు కనిపించాయి. చెట్ల కొమ్మలు, విద్యుత్ తీగలకు శిథిలాలు వేలాడుతూ ఉండగా, వాహనాలు బురదలో కూరుకుపోయాయి. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నేపాల్ ఫ్లాష్ ప్లడ్‌కి కారణం హిమ గిరుల్లో 4.4 తీవ్రతో ఏర్పడిన భూకంపమే, ఐసు కొండ బద్ధలైంది

Prakash Raj: డార్లింగ్ కృష్ణ, ప్రకాష్ రాజ్ సినిమా ఫాదర్ టీజర్ రిలీజ్

Prakash Raj: డార్లింగ్ కృష్ణ, ప్రకాష్ రాజ్ సినిమా ఫాదర్ టీజర్ రిలీజ్డార్లింగ్ కృష్ణ, ప్రకాష్ రాజ్, అమృత అయ్యంగార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "ఫాదర్". ఈ చిత్రాన్ని ఆర్ సి స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై ఆర్ చంద్రు, యమున చంద్రశేఖర్, ఆనంద్ పండిట్ నిర్మిస్తున్నారు. రాజమోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఫాదర్, సన్ బాండింగ్ నేపథ్యంగా సాగే ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా కథతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా త్వరలో గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు టీజర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

king 100: నాగార్జున పుట్టినరోజు న కింగ్ 100 మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

king 100: నాగార్జున పుట్టినరోజు న కింగ్ 100 మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్కింగ్ నాగార్జున ప్రస్తుతం తన కెరీర్‌లో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 100వ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. #King100 వర్కింగ్ టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై రూపొందిస్తున్నారు. రా కార్తీక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాతో ఆయన తెలుగులో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది.

Mandadi teaser: విజువల్స్, బోట్ సీక్వెన్స్ తో సుహాస్, సూరి ల మండాడి టీజర్

Mandadi teaser: విజువల్స్, బోట్ సీక్వెన్స్ తో సుహాస్, సూరి ల మండాడి టీజర్సుహాస్, సూరి ముఖ్య పాత్రలుగా ఎల్రెడ్ కుమార్ సమర్పణలో ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ బ్యానర్ మీద మతిమారన్ పుగళేంది తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘మండాడి’. ఈ మూవీని ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్‌గా నటించగా.. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలను పోషించారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 10న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఏపీ, తెలంగాణలో ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్‌పి భారీ ఎత్తున విడుదల చేయనుంది.

Taapsee Pannu : అప్పుడే మేము దానిని వేడుకలా జరుపుకుంటాం : తాప్సీ పన్ను

Taapsee Pannu : అప్పుడే మేము దానిని వేడుకలా జరుపుకుంటాం : తాప్సీ పన్నుబాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను తన కెరీర్‌కు సంబంధించిన వాస్తవాలను చెప్పే విషయంలో ఎప్పుడూ మొహమాటపడకుండా సూటిగా మాట్లాడతారు. మహిళా ప్రధాన చిత్రాలు రాకపోయి ఉంటే తన కెరీర్ ఇలా ఉండేది కాదని ఆమె బహిరంగంగా అంగీకరించారు; అంతేకాకుండా, సంప్రదాయ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాత్రలు తనకు ఎప్పుడూ రాలేదని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.

ప్రియదర్శి.. ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్

ప్రియదర్శి.. ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ పై ప్రియదర్శి హీరోగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "ఇడుపు కాయితం". ఈ సినిమాలో తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్ ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న నటి నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తెలంగాణ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా "ఇడుపు కాయితం" సినిమాను యువ దర్శకుడు వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు.