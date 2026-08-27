నేపాల్ - చైనా సరిహద్దుల్లో ఆకస్మిక వరదలు.. 160 మంది మృతి
నేపాల్-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలో బుధవారం సంభవించిన భారీ ఆకస్మిక వరదలు కనీసం 160 మందిని బలిగొన్నాయి. వందలాది మంది పర్యాటకులు, కార్మికులు, ఇతరులు గల్లంతయ్యారు. ఈ వరదలు అకస్మాత్తుగా జనావాసాలను ముంచెత్తి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రయాణాలను నిలిపివేశాయి.
Nepal Flash Floods
వేడెక్కుతున్న హిమాలయ ప్రాంతంలో హిమానీనదం కూలిపోవడమే ఈ విపత్తుకు కారణమని నిపుణులు తెలిపారు. నేపాల్ పోలీసులు కనీసం 157 మంది మరణించినట్లు నివేదించారు. జాతీయ సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉన్న టిబెట్ ప్రాంతంలోని గిరాంగ్ కౌంటీలో కనీసం ముగ్గురు మరణించారని, 265 మంది గల్లంతయ్యారని చైనా ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ సీసీటీవీ నివేదించింది.
తడి సిమెంట్ రంగులో ఉన్న ఉధృతమైన నీటి ప్రవాహంలో రోడ్లు ధ్వంసమై, భవనాలు కూరుకుపోయిన దృశ్యాలను డ్రోన్ ఫుటేజ్ చూపించింది. ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ జిన్హువా గణనీయమైన ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రాంతంలోని ఏటవాలు లోయలు ఆర్థిక జీవనాధారాలుగా, రవాణా మార్గాలుగా ఉన్నప్పటికీ, విపత్తు సంభవించినప్పుడు మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతాయి.
నేపాల్లోని నువాకోట్ జిల్లాలో వరద ఉధృతి తర్వాత, భవనాల పై అంతస్తులు కూడా బురదతో నిండిపోయిన దృశ్యాలు కనిపించాయి. చెట్ల కొమ్మలు, విద్యుత్ తీగలకు శిథిలాలు వేలాడుతూ ఉండగా, వాహనాలు బురదలో కూరుకుపోయాయి.