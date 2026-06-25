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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (10:43 IST)

6జీ, ఏఐ క్వాంటం టెక్నాలజీస్ కోసం రీసెర్చ్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన ఐఐటీ హైదరాబాద్

6G
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (10:37 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (10:43 IST)
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6G
కేంద్ర టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖ టెలికాం పరిశోధన- అభివృద్ధి విభాగమైన సెంటర్ ఫర్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ (సీ-డాట్)తో భాగస్వామ్యం ద్వారా, తదుపరి తరం కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలపై దృష్టి సారించిన ఒక కొత్త సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సీఓఈ)ను ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీహెచ్)లో స్థాపించారు. 
 
5జీ అడ్వాన్స్‌డ్, 6G నెట్‌వర్క్‌లు, క్వాంటం కమ్యూనికేషన్స్, సైబర్‌సెక్యూరిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత టెలికాం అప్లికేషన్‌లతో సహా అధునాతన కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యం. 
 
సీ-డాట్ ఇప్పటికే ఐఐటి కాన్పూర్, ఐఐటి గాంధీనగర్, ఐఐటి రూర్కీలలో ఇలాంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కేంద్రం 'వెరీ లార్జ్-స్కేల్ మల్టిపుల్ ఇన్‌పుట్ మల్టిపుల్ అవుట్‌పుట్ (ఎంఐఎంఓ) వ్యవస్థలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ సెన్సింగ్  కమ్యూనికేషన్ సాంకేతికతలు, ఏఐ-ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ నెట్‌వర్క్‌లు, పరికరాలు, అలాగే క్వాంటం, పోస్ట్-క్వాంటం కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థల వంటి రంగాలలో పరిశోధన, ప్రోటోటైప్ అభివృద్ధికి ప్రధాన కేంద్రంగా (హబ్) పనిచేస్తుంది. 
 
డిస్‌అగ్రిగేటెడ్ 5G ఓపెన్ రేడియో యాక్సెస్ నెట్‌వర్క్ పరిష్కారాలపై పనిచేస్తున్న ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఇంక్యుబేటెడ్ స్టార్టప్ అయిన డబ్ల్యూఐఎస్ఐజీ ద్వారా సీ-డాట్, ఐఐటీ హైదరాబాద్ మధ్య ఇప్పటికే సహకారం కొనసాగుతోంది. విద్యా పరిశోధనను అమలుచేసే సామర్థ్యాలతో కలపడం ద్వారా, భవిష్యత్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీల కోసం ఒక బలమైన ఆవిష్కరణల పరంపరను సృష్టించడంలో ఈ కేంద్రం సహాయపడుతుందని సి-డాట్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి రాజ్‌కుమార్ ఉపాధ్యాయ్ అన్నారు. 
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