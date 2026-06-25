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6జీ, ఏఐ క్వాంటం టెక్నాలజీస్ కోసం రీసెర్చ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన ఐఐటీ హైదరాబాద్
కేంద్ర టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖ టెలికాం పరిశోధన- అభివృద్ధి విభాగమైన సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ (సీ-డాట్)తో భాగస్వామ్యం ద్వారా, తదుపరి తరం కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలపై దృష్టి సారించిన ఒక కొత్త సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సీఓఈ)ను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీహెచ్)లో స్థాపించారు.
6G
5జీ అడ్వాన్స్డ్, 6G నెట్వర్క్లు, క్వాంటం కమ్యూనికేషన్స్, సైబర్సెక్యూరిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత టెలికాం అప్లికేషన్లతో సహా అధునాతన కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యం.
సీ-డాట్ ఇప్పటికే ఐఐటి కాన్పూర్, ఐఐటి గాంధీనగర్, ఐఐటి రూర్కీలలో ఇలాంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కేంద్రం 'వెరీ లార్జ్-స్కేల్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ (ఎంఐఎంఓ) వ్యవస్థలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ సెన్సింగ్ కమ్యూనికేషన్ సాంకేతికతలు, ఏఐ-ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లు, పరికరాలు, అలాగే క్వాంటం, పోస్ట్-క్వాంటం కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థల వంటి రంగాలలో పరిశోధన, ప్రోటోటైప్ అభివృద్ధికి ప్రధాన కేంద్రంగా (హబ్) పనిచేస్తుంది.
డిస్అగ్రిగేటెడ్ 5G ఓపెన్ రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్ పరిష్కారాలపై పనిచేస్తున్న ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఇంక్యుబేటెడ్ స్టార్టప్ అయిన డబ్ల్యూఐఎస్ఐజీ ద్వారా సీ-డాట్, ఐఐటీ హైదరాబాద్ మధ్య ఇప్పటికే సహకారం కొనసాగుతోంది. విద్యా పరిశోధనను అమలుచేసే సామర్థ్యాలతో కలపడం ద్వారా, భవిష్యత్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీల కోసం ఒక బలమైన ఆవిష్కరణల పరంపరను సృష్టించడంలో ఈ కేంద్రం సహాయపడుతుందని సి-డాట్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి రాజ్కుమార్ ఉపాధ్యాయ్ అన్నారు.
kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
'ది డెడ్లీ డాక్టర్’ అనే పవర్ఫుల్ ట్యాగ్లైన్తో విడుదలైన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిలబడి ఉన్న రజనీకాంత్, ఆపరేషన్ డ్రస్తో పాటు డార్క్ గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. చేతిలో రక్తపు మరకలు ఉన్న స్కాల్పెల్ పట్టుకుని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తున్న ఆయన లుక్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
Alia Bhatt: ఆల్ఫా ఆటిట్యూడ్కు ఒక ప్రతీకలా ఉంటుంది - అలియా భట్
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో రాబోతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ఆల్పా’. ఇండియాలో ఇది వరకెన్నడూ రానట్టుగా అలియా భట్, షర్వారిలతో భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ మూవీని రూపొందించారు. ఆల్ఫా చిత్రం ఆటిట్యూడ్కు ఒక వేడుకగా, ప్రతీకగా నిలిచే ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్, అందులోని క్షణాల్ని తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని అలియా భట్ అన్నారు.
Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పాటలు, టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
రాం చరణ్కు జాతీయ అవార్డు రాకూడదు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
తన కుమారుడు, మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్కు 'పెద్ది' చిత్రంలో చేసిన నటనకు గాను జాతీయ అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని ఆయన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. 'పెద్ది' సక్సెస్ వేడుకల్లో చిరంజీవి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'పెద్ది' చిత్రంలో చెర్రీ నటనకు ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ అవార్డు వస్తుందని అంటున్నారని, కానీ తనకు మాత్రం అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని, అవార్డు రావడానికి ఎన్నో దారులు ఉంటాయి. కానీ, ప్రజలందరూ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ అంటుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించిందన్నారు.
జంగా నుంచి పోలీస్ ఆపీసర్ గా గగన్ బాబు స్పెషల్ పోస్టర్
త్రిగుణ్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, గగన్ బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో రాబోతోన్న చిత్రం ‘జంగా’. కెవిన్ గడ్డం కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రీసెంట్గా వదిలిన మోషన్ పోస్టర్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. తాజాగా గగన్ బాబు బర్త్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రివీల్ చేశారు. రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారీ నిర్మిస్తున్నారు.