తెలంగాణ టూరిజంకు రూ.146.50 కోట్లు కేటాయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ తెలంగాణకు రూ. 146.50 కోట్ల విలువైన నాలుగు ప్రాజెక్టులను మంజూరు చేసింది. ఆలంపూర్లోని జోగులాంబ దేవి ఆలయ అభివృద్ధి పనులు రూ. 33.07 కోట్ల వ్యయంతో పూర్తయ్యాయి. కాగా ములుగులోని రామప్ప ఆలయంలో తీర్థయాత్ర, వారసత్వ పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి.
మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ. 62 కోట్లు మంజూరు చేయగా, వాటిలో రూ. 32.73 కోట్లు విడుదల చేసింది. భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలంలో తీర్థయాత్ర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులు కూడా పురోగతిలో ఉన్నాయి.
ఇందుకుగాను మంత్రిత్వ శాఖ రూ. 41.38 కోట్లు మంజూరు చేయగా, వాటిలో రూ. 8.43 కోట్లు విడుదల చేసింది. అయితే, శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో ప్రాథమిక సౌకర్యాల అభివృద్ధి కోసం మంత్రిత్వ శాఖ రూ. 4.22 కోట్లు మంజూరు చేసినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి నిధులు విడుదల చేయలేదు.
ప్రసాద్ పథకం కింద, మంత్రిత్వ శాఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, వారసత్వ ప్రదేశాలలో పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక, తీర్థయాత్ర అనుభవాన్ని మెరుగుపరచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తెలంగాణలోని పర్యాటక ప్రాజెక్టులపై రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ ఈ విషయం తెలిపారు.