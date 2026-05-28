సంబంధిత వార్తలు
- ప్రమాదంలో గాయపడిన మహిళా కానిస్టేబుల్ను రక్షించిన బీహార్ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం తేజస్వి యాదవ్
- ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు బానిసై అప్పులు చేశారు.. చివరికి హంతకులైన భార్యాభర్తలు.. ఎక్కడ?
- యువకుడిని కొడుతూ, బూతులు తిట్టిన కానిస్టేబుల్.. వీడియో
- అమ్మా.... నేను పాసయ్యాను : తల్లికి ఫోన్ చేసి విద్యార్థిని భావోద్వేగం
- పులివెందుల పోకిరీలకు పోలీస్ ట్రీట్మెంట్... సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ పేరుతో తగిన శాస్తి చేశారు...
సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన కానిస్టేబుల్.. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి సేఫ్
సమయస్ఫూర్తితో వ్యహరించిన ఒక కానిస్టేబుల్ తీవ్ర విద్యుత్ షాక్కు గురైన తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (టీజీఎస్పీడీసీఎల్) కాంట్రాక్టు ఉద్యోగి ప్రాణాలను కాపాడారు. తప్పచబుత్ర పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన ఒక కానిస్టేబుల్.. కార్వాన్ విద్యుత్ కార్యాలయానికి చెందిన 44 ఏళ్ల అసిస్టెంట్ లైన్మెన్ రాజు నాయక్, కార్వాన్లోని కుమ్మరవాడి హనుమాన్ ఆలయం సమీపంలో ఉన్న ఒక విద్యుత్ స్తంభంపై లైన్ మరమ్మతు పనులు చేపడుతున్నారు.
conistable
ఈ క్రమంలో, అతను ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న హై-టెన్షన్ తీగను తాకడంతో, తీవ్రమైన విద్యుత్ షాక్కు గురై, స్తంభం పైనుండి కిందపడిపోయారు. వెంటనే స్పృహ కోల్పోయారు. ఆ సమయంలో గస్తీ నిర్వహిస్తున్న సురేష్ గందరగోళాన్ని గమనించి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా సంఘటనా స్థలానికి పరుగెత్తుకెళ్లాడు.
కార్మికుడు స్పృహలో లేకపోవడం, శ్వాస తీసుకోవడం లేదని గమనించిన సురేష్, వెంటనే కార్డియో-పల్మనరీ రెస్యూసిటేషన్ (సీపీఆర్) ప్రారంభించాడు. అతను క్రమపద్ధతిలో ఛాతీపై నిరంతరంగా ఒత్తిడి కలిగించడంతో, బాధితుని నాడి విజయవంతంగా తిరిగి పనిచేయడం ప్రారంభించి, అక్కడికక్కడే తాత్కాలికంగా శ్వాసను పునరుద్ధరించారు. అత్యవసర ప్రథమ చికిత్స విజయవంతంగా అందించిన అనంతరం, సురేష్ స్థానికుల సహాయంతో గాయపడిన కార్మికుడిని మెరుగైన వైద్య సంరక్షణ కోసం అత్యవసర వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించాడు.
ఆ కార్మికుడు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. నాయక్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. అత్యవసర సమయంలో, సీపీఆర్ అందించడం వల్లే ప్రాణాపాయం తప్పిందని, తద్వారా అతని ప్రాణాలు కాపాడటం సాధ్యమైందని వారు పేర్కొన్నారు.
సినీ రంగంలో తాగుబోతులు, తిరుగుబోతులే వుంటారు: సినీ పరిశ్రమపై పాశం యాదగిరి దారుణ వ్యాఖ్యలు
సినీ రంగంలో వుండేవారికి చదువు, సంస్కారం, శీలం వుండవని, తాగుబోతులు, తిరుగుబోతులు, వాగుబోతులు వుంటారని పాశం యాదగిరి దారుణ వ్యాఖ్యలు చేసారు. అట్లాంటివారు సినిమాల్లో వుంటే వారి గురించి వ్యాఖ్యానించేదేమి ఏమీ వుండదనీ, ఐతే రాజకీయాల్లోకి వస్తే మటుకు వారిని విమర్శించకుండా వుండబోమని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. పాశం మాట్లాడుతూ... ఇప్పటివరకూ వారు ఒక్క దేశభక్తి సినిమా అయినా తీసారా, అన్నీ బూతు సినిమాలే. అసలు సినిమా రంగానికి చెందిన వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రిని చేయడమే తప్పు. ప్రస్తుతం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి గతంలో ఎన్టీఆర్ పైన దాడి చేసి, చెప్పులతో కొట్టినవారే. ఇప్పుడు ఆయన విగ్రహాలు పెడుతున్నారు.
PM Modi: ప్రధాని మోదీ పెద్ది గురించి అడిగారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో యూత్ పెద్ది గెటప్తో వచ్చారు: రామ్ చరణ్
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో చిత్ర బృందం ఢిల్లీలో గ్రాండ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.
Radhya: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రం నుంచి హీరోయిన్ రాధ్య లుక్
బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మాత. రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. రీసెంట్గా రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
Satyadev: బిహైండ్ ది వుడ్స్ ఆఫ్ సమవర్తి మేకింగ్ లో సత్యదేవ్
సత్యదేవ్ చిత్రానికి "సమవర్తి" అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. "సమవర్తి" సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vadenaveen: వడ్డే నవీన్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు నుంచి తొలి సాంగ్ ‘టా టా’ను విడుదల
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. వడ్డే నవీన్తో కలిసి కథ స్క్రీన్ ప్లేలో ఈయన భాగమయ్యారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేస్తున్నారు.