జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. ఎగ్జిట్ పోల్స్ నిషేధం.. ఈసీ సీరియస్ వార్నింగ్
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్స్ను భారత ఎన్నికల కమిషన్ నిషేధించింది. ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ లేదా డిజిటల్ మీడియా ద్వారా ఎవరూ ఎగ్జిట్ పోల్స్ను నిర్వహించకూడదు, ప్రచురించకూడదు లేదా ప్రసారం చేయకూడదని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కర్ణన్ ఒక నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు.
నవంబర్ 6న ఉదయం 7 గంటల నుండి నవంబర్ 11, 2025 సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు ఈ పరిమితి అమలులో ఉంటుంది. ఇది టెలివిజన్, రేడియో, వార్తాపత్రికలు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు, ఆన్లైన్ ఛానెల్లకు వర్తిస్తుంది. ఏదైనా ఉల్లంఘనకు ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం, 1951 ప్రకారం రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు.
పోలింగ్ ముగిసే 48 గంటల ముందు ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు లేదా సర్వేలతో సహా ఏదైనా ఎన్నికలకు సంబంధించిన విషయాన్ని ప్రదర్శించడాన్ని కూడా ఈ చట్టం నిషేధిస్తుంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓటర్ల నిర్ణయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపకుండా నిరోధించడం ఈ నియమం లక్ష్యం.
ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని రాజకీయ పార్టీలు, మీడియా సంస్థలు, డిజిటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, ఇతర వాటాదారులను కర్ణన్ కోరారు. స్వేచ్ఛగా, న్యాయంగా, పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరిగేలా చూసుకోవడం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.