గురువారం, 16 అక్టోబరు 2025
సెల్వి
గురువారం, 16 అక్టోబరు 2025 (10:43 IST)

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ నిషేధం.. ఈసీ సీరియస్ వార్నింగ్

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను భారత ఎన్నికల కమిషన్ నిషేధించింది. ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ లేదా డిజిటల్ మీడియా ద్వారా ఎవరూ ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను నిర్వహించకూడదు, ప్రచురించకూడదు లేదా ప్రసారం చేయకూడదని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కర్ణన్ ఒక నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నారు. 
 
నవంబర్ 6న ఉదయం 7 గంటల నుండి నవంబర్ 11, 2025 సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు ఈ పరిమితి అమలులో ఉంటుంది. ఇది టెలివిజన్, రేడియో, వార్తాపత్రికలు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, ఆన్‌లైన్ ఛానెల్‌లకు వర్తిస్తుంది. ఏదైనా ఉల్లంఘనకు ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం, 1951 ప్రకారం రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు. 
 
పోలింగ్ ముగిసే 48 గంటల ముందు ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు లేదా సర్వేలతో సహా ఏదైనా ఎన్నికలకు సంబంధించిన విషయాన్ని ప్రదర్శించడాన్ని కూడా ఈ చట్టం నిషేధిస్తుంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓటర్ల నిర్ణయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపకుండా నిరోధించడం ఈ నియమం లక్ష్యం. 
 
ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని రాజకీయ పార్టీలు, మీడియా సంస్థలు, డిజిటల్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు, ఇతర వాటాదారులను కర్ణన్ కోరారు. స్వేచ్ఛగా, న్యాయంగా, పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరిగేలా చూసుకోవడం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Sidhu Jonnalagadda : తెలుసు కదా.. చేయడం చాలా బాధగా ఉంది, ఇకపై గుడ్ బై : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

Sidhu Jonnalagadda : తెలుసు కదా.. చేయడం చాలా బాధగా ఉంది, ఇకపై గుడ్ బై : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటించిన చిత్రం తెలుసు కదా. శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. నీరజా కోన దర్శకత్వంలో టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ట్రైలర్ లాంఛ్ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలవల్ల సోషల్ మీడియాలో హీరోను టార్గెట్ చేశారు. దానికి గతరాత్రి పలు వివరణలు ఇచ్చుకున్నారు.

Bala Saraswati Devi : రావు బాలసరస్వతి గారు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి: పవన్ కళ్యాణ్

Bala Saraswati Devi : రావు బాలసరస్వతి గారు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి: పవన్ కళ్యాణ్తొలి సినీ నేపథ్య గాయనీమణి రావు బాల సరస్వతి దేవి (97) ఇవాళ బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు తుది శ్వాస విడిచారు. పాట రూపంలో బతికే ఉంటానంటూ శాశ్వతంగా కన్నుమూశారు. ఈరోజు ఉదయం హైదరాబాద్‌లో తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. 1928లో జన్మించిన బాలసరస్వతి తన ఆరేళ్ల వయసు నుంచే పాడటం ప్రారంభించారు. ఆకాశవాణి కార్యక్రమంతో తెలుగు వారికి పరిచయమయ్యారు. సతీ అనసూయ చిత్రం లో తొలి పాటను ఆలపించారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీతో పాటు పలు భాషల్లో 2000కు పైగా పాటలు పాడారు.

Priyadarshi: ఏమీ చేయలేకపోతోన్నప్పుడు నెగెటివ్ కామెంట్లను చేస్తుంటారు : ప్రియదర్శి

Priyadarshi: ఏమీ చేయలేకపోతోన్నప్పుడు నెగెటివ్ కామెంట్లను చేస్తుంటారు : ప్రియదర్శిఅనుదీప్, విజయ్, ఆదిత్య హాసన్, కళ్యాణ్ శంకర్ ఇలా అందరూ రూమ్ మేట్స్. ఎవరి ప్రభావం ఎవరి మీద పడింది అన్నది చెప్పడం కష్టం. వీళ్లకున్న పిచ్చే వాళ్లను కలిపినట్టుంది. విజయేందర్ చెప్పిన కథ వింటే.. అనుదీప్ కథను కాపీ కొట్టాడా? అని అనిపించింది. కానీ ప్రతీ ఒక్క విషయాన్ని ఎంతో వివరంగా చెప్పాడు. అప్పుడు నాకు విజయేందర్ సొంత కథే అని అర్థమైంది. బన్నీ వాస్ మిత్రమండలి, విజయేందర్ మిత్రమండలి, ఆర్టిస్టుల మిత్రమండలి, టెక్నీషియన్స్ మిత్రమండలి ఇలా అందరం కలిసి ఈ మూవీని చేశాం అని ప్రియదర్శి అన్నారు.

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరాఉలిస్ ఆర్ట్స్, అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్, అవంతి సినిమా సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్. ఈ మూవీలో అజిత్ మోహన్, రాజు శివరాత్రి, క్యాంప్ శశి, సాయి కుమార్, పవోన్ రమేష్, మోనిక బుసం వంటి వారు నటించారు. సాయి కుమార్, సీతా రామరాజు, రమణా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాను రోహిత్ అండ్ శశి తెరకెక్కించారు.

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా, దివ్య ఖోస్లా నటించిన చిత్రం జటాధార. ఈ చిత్రంలో ఐటెం సాంగ్ ను నేడు రిలీజ్ చేశారు. బేచులర్ కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టరా... ట్రెండ్ సెట్ చేయరా.. అంటూ సాంగ్ సాగుతుంది. ఇందులో సుధీర్ బాబు డాన్స్ ప్రత్యేక సంతరించుకుంది. సరికొత్తగా డాన్స్ లో కనిపించారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7, 2025 నుండి థియేటర్లలో తెలుగు & హిందీలో విడుదల కాబోతుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.
