వినాయక చవితి: గణేష విగ్రహాల నిమజ్జనాలు ప్రారంభం.. భారీగా ఏర్పాట్లు
11 రోజుల పాటు జరిగే వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో భాగంగా, మూడవ రోజైన బుధవారం నాడు నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లోని వివిధ జలాశయాల వద్ద గణేష్ విగ్రహాల నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్తో పాటు సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో విగ్రహాల నిమజ్జనాన్ని సజావుగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు.
Ganesh Festival
అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వద్ద విగ్రహాల నిమజ్జనానికి అనుమతి లేదని సూచించే పోస్టర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో, గణేష్ పండాల్ నిర్వాహకులు, భక్తులు విగ్రహాలను ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ లేదా నెక్లెస్ రోడ్ వద్ద నిమజ్జనం చేయాలని అధికారులు కోరారు. ఉత్సాహభరితమైన డప్పు వాయిద్యాలకు అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తూ భక్తులు నిమజ్జన ఊరేగింపులలో పాల్గొన్నారు. సరూర్ నగర్, కూకట్పల్లి, సఫిల్ గూడ వంటి ప్రాంతాల్లోని జలాశయాల వద్ద వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జన ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు క్రేన్లను ఏర్పాటు చేశారు.
భక్తులు పువ్వులు ఇతర పూజా సామాగ్రిని నేరుగా చెరువుల్లో వేయకుండా అందులో వేసేందుకు వీలుగా 'జంబో బ్యాగుల'ను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడానికి వచ్చే భక్తులకు సహాయపడేందుకు నిమజ్జన కేంద్రాల వద్ద తగిన సంఖ్యలో పోలీసులు మరియు మున్సిపల్ సిబ్బందిని మోహరించారు.
మూడవ రోజున నిమజ్జనమైన విగ్రహాల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ మరింత ఊపందుకుంటుందని అంచనా. ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది, పది, పన్నెండవ రోజుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో విగ్రహాల నిమజ్జనం జరగనుంది. నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు మూడు నగరపాలక సంస్థల యంత్రాంగం అన్ని విధాలా కృషి చేస్తోందని అధికారులు తెలిపారు.
గణేశుడిని పూజించేందుకు యువత, నివాసితుల సంక్షేమ సంఘాలు పందిళ్లను ఏర్పాటు చేయడంతో సోమవారం నుండే పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని వీధులు కాషాయ రంగు జెండాలు, తోరణాలు, ఎల్ఈడీ లైట్లు, పూలతో అలంకరించబడ్డాయి.